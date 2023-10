Fisher Investments rejoint la liste des conseillers en investissement agréés à la croissance la plus rapide

Citywire RIA récompense les 50 meilleures entreprises de conseil en investissement agréées aux États-Unis

PLANO, Texas, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, la société mère de Fisher Investments Belgique, établie aux États-Unis, a rejoint l'édition 2023 de la liste « 50 Growers Across America » établie par Citywire RIA. Cette liste met en avant les entreprises de conseil en investissement agréées établies aux États-Unis qui connaissent la croissance la plus rapide sur la base de la croissance de l'entreprise dans plusieurs domaines pour l'année 2022. D'après Citywire RIA, Fisher Investments a obtenu le « score de facteur de croissance le plus élevé » de toutes les autres entreprises de la liste.

« Nous sommes fiers d'être récompensés par Citywire RIA » a affirmé Damian Ornani, CEO de Fisher Investments. « Cette distinction met en avant notre engagement à aider plus de clients et de familles à atteindre leurs objectifs d'investissement à travers le monde. »

Pour plus d'informations sur la liste de Citywise RIA « 50 Growers Across America », veuillez vous référer à la méthodologie ci-dessous. Pour de plus amples informations sur Fisher Investments, veuillez consulter la page www.fisherinvestments.com.

Avis à propos de Fisher Investments Belgique

Fisher Investments Belgique est le nom commercial utilisé par Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en Belgique. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Son siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Pour de plus amples informations sur Fisher Investments Belgique, veuillez consulter la page https://www.fisherinvestments.com/fr-be.

Avis à propos de Fisher Investments

Fisher Investments est une société de conseil en investissement indépendant rémunérée par honoraires. Au 30/09/2023, Fisher Investments et ses filiales gèrent plus de 194 milliards EUR d'actifs à l'échelle mondiale, dont plus de 160 milliards EUR pour des investisseurs privés, 30 milliards EUR pour des investisseurs institutionnels et 3 milliards EUR au titre de plans de retraite de petites et moyennes entreprises américaines. Les activités de Fisher Investments se répartissent autour de quatre pôles principaux : Clientèle privée US, Institutionnel, Clientèle privée internationale et 401(k) Solutions, qui accompagnent une clientèle internationale composée d'investisseurs divers. Ken Fisher, Fondateur et Président Exécutif du groupe, a tenu la chronique « Portfolio Strategy » dans le magazine Forbes pendant 32 années et demie, jusqu'en 2017, ce qui fait de lui le chroniqueur ayant officié le plus longtemps en continu pour le magazine. Il rédige désormais des chroniques mensuelles pour le New York Post. Les chroniques de Ken, propres à chaque pays, ont été régulièrement publiées dans les grands médias mondiaux, atteignant une couverture géographique et un volume de publication jamais égalés par aucun autre chroniqueur. Ken apparaît régulièrement sur de grandes chaînes d'actualité comme Fox Business and News et CNN International. Il est également l'auteur de 11 livres sur l'investissement et la finance, dont quatre best-sellers du New York Times. Pour de plus amples informations sur Fisher Investments, veuillez consulter la page www.fisherinvestments.com.

Méthodologie :

Afin d'être éligibles à la liste « 50 Growers Across America » de Citywise RIA, les entreprises doivent être des conseillers en investissement agréés indépendants qui soumettent un formulaire ADV auprès de la Security and Exchange Commission (SEC) et fournir des services de planification financière et des services connexes à leurs clients. Citywire RIA a étudié la croissance des entreprises éligibles dans trois catégories pour l'année 2022 : le pourcentage de croissance des actifs sous gestion (AsG), la croissance monétaire des AsG et le taux de croissance du nombre d'employés. Citywire RIA utilise ces données afin de créer un score de « facteur de croissance ». Les entreprises ayant obtenu les scores les plus élevés par État américain rejoignent la liste. Les entreprises ne sont soumises à aucuns frais ni à aucune autre condition pour rejoindre le classement de Citywire RIA.

Contact médias

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1577291/4338142/FI_Belgique_Logo.jpg

SOURCE Fisher Investments Belgique