Fleurette stemt in met strafbeschikking na onderzoek Openbaar Ministerie - Geen individuen aangeklaagd

AMSTERDAM, 10 maart 2026 /PRNewswire/ -- Het Openbaar Ministerie heeft het langdurige onderzoek naar Fleurette Properties Limited ("Fleurette") afgerond. Er wordt geen strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen individuen of andere entiteiten.

De Nederlandse autoriteiten leggen Fleurette een strafbeschikking op, waarmee een einde komt aan een onderzoek dat acht jaar heeft geduurd en betrekking had op feiten die teruggaan tot 2010. In het kader van de strafbeschikking heeft Fleurette vandaag een schikkingsbedrag van € 25,8 miljoen betaald aan het Nederlandse Openbaar Ministerie.

Fleurette heeft het Openbaar Ministerie laten weten de strafbeschikking niet aan te vechten. Hoewel het bedrijf bezwaar heeft tegen onderdelen van het tijdens het onderzoek opgebouwde bewijsdossier, kiest het ervoor deze kwestie definitief af te sluiten en verdere langdurige en kostbare juridische procedures te vermijden.

Het onderzoek had een brede reikwijdte en richtte zich op transacties uit het verleden die verband hielden met Fleurettes voormalige belangen in de Democratische Republiek Congo. In de strafbeschikking is vastgesteld dat Fleurette in de periode 2010 en 2011 handelde met "omkoping van een buitenlandse ambtenaar" ten aanzien van de heer Augustin Katumba Mwanke.

Uitsluitend ten behoeve van deze strafbeschikking heeft Fleurette de feiten erkend met betrekking tot betalingen aan de heer Katumba. In de relevante periode was de heer Katumba geen openbaar ambtenaar. Bovendien hielden de betalingen voornamelijk verband met lokale gemeenschapsprojecten.

Het bedrijf baseerde zich voor de betalingen op juridisch advies in de Democratische Republiek Congo, waaruit volgde dat de ontvanger naar lokaal recht niet als een ambtenaar werd aangemerkt.

Fleurette erkent daarnaast dat, aangezien het een naar Nederlands recht opgerichte onderneming is, het Nederlandse recht van toepassing was op de beoordeling van deze betalingen in het verleden. Erkenning hiervan vormt uiteindelijk de basis van de strafbeschikking. Gezien de verouderde aard van de onderzochte feiten en de aanzienlijke middelen die gemoeid zouden zijn geweest met voortzetting van procedures, beschouwt Fleurette deze uitkomst als een pragmatische oplossing.



Het Openbaar Ministerie bevestigt dat met de uitvaardiging van de strafbeschikking en de betaling van het schikkingsbedrag het onderzoek naar Fleurette is afgerond. Er zullen geen aanklachten worden ingediend tegen andere individuen of entiteiten. Daarmee is de zaak definitief gesloten.

Over Fleurette

De Fleurette Group was een ondernemende organisatie met in het verleden substantiële investeringen in de Democratische Republiek Congo, met name in de natuurlijke grondstoffensector. Van de oprichting in 2006 tot de beëindiging van de activiteiten in 2018 werkte Fleurette samen met lokale partners en leverde het via zijn operationele dochterondernemingen en de filantropische activiteiten van een aan de familie gelieerd fonds een bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling van het land.