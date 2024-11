Forefront RF haalt 16 miljoen pond binnen voor next-gen connectiviteitsoplossingen

Eerste generatie-product brengt RF-innovatie naar de snel groeiende mobiele wearable-markt

CAMBRIDGE, Engeland, 7 november 2024 /PRNewswire/ -- Forefront RF Ltd, een fabless halfgeleiderbedrijf gevestigd in Cambridge, Verenigd Koninkrijk, kondigde vandaag aan dat het een Series A-financieringsronde van 16 miljoen pond succesvol heeft afgerond. De financiering komt van bestaande investeerders BGF en Foresight Group, samen met nieuwe VC-partners Octopus Ventures en Cambridge Innovation Capital. Deze kapitaalinjectie ondersteunt Forefront RF's missie, het vereenvoudigen van de complexe RF front-ends in mobiele apparaten, wat de mogelijkheden voor deze apparaten verder zal uitbreiden. Dankzij deze investering is het bedrijf klaar om van een startup in een vroege fase uit te groeien tot een volwaardige producent in RF-technologie, met als doel in 2026 een nieuwe generatie producten te lanceren, , te beginnen met de FFM51010, op de snelgroeiende markt voor smartwatches.

Ronald Wilting, CEO Forefront RF

Ronald Wilting, CEO van Forefront RF, verklaarde: "Het verkrijgen van deze Series A-financiering bevestigt het sterke vertrouwen dat onze investeerders hebben in de visie en het marktpotentieel van Forefront RF. Met de voortdurende steun van Foresight Group en BGF, en nieuwe samenwerkingsverbanden met Octopus Ventures en Cambridge Innovation Capital, zijn we goed gepositioneerd om snel te schalen van technische prototypes naar massaproductie."

Dankzij de baanbrekende technologie van Forefront RF, gebaseerd op het innovatie onderzoek van oprichter Dr. Leo Laughlin, kunnen fabrikanten van mobiele apparaten de relatie tussen het aantal frequentiebanden en het benodigde PCB (Printed Circuit Board) oppervlakte doorbreken, waardoor meer frequentiebanden ondersteund kunnen worden met eenvoudigere en kosteneffectieve ontwerpen. De eerste oplossing van het bedrijf richt zich op wearables uitgerust met mobiele communicatie, waarbij elke vierkante millimeter printplaat kritisch is en verdere uitbreiding van het aantal frequentiebanden essentieel. Door de huidige losse, grote vaste frequentie filters en duplexers te vervangen door een configureerbare duplexer, kunnen apparaten uitgerust met Forefront RF's technologie zich dynamisch aanpassen aan elke gewenste frequentie. Dit bespaart niet alleen waardevol PCB oppervlak, maar vermindert ook het aantal componenten en verlaagt de productie-complexiteit. Deze innovatie verbetert niet alleen de efficiëntie van de toeleveringsketen, maar draagt ook bij aan de CSR-doelen van fabrikanten door minder afval te produceren.

"Forefront RF heeft een oplossing gecreëerd voor een van de grootste knelpunten in mobiele dataconnectiviteit, gebaseerd op tien jaar geavanceerd onderzoek en ontwikkeling," aldus Edward Inns van Cambridge Innovation Capital. "Cambridge Innovation Capital is verheugd om een partnerschap aan te gaan met Forefront RF nu het zich voorbereidt op de lancering van zijn zeer gedifferentieerde productlijnen in de groeiende wearables-markt. We kijken ernaar uit om het team te ondersteunen bij het vergroten van de wereldwijde impact op miljarden verbonden apparaten."

Owen Metters, investeerder bij Octopus Ventures, vervolgde: "We zijn blij dat we Forefront RF kunnen steunen op zijn reis en zijn enthousiast over het potentieel van het team. Hun gepatenteerde technologie zal de ontwerpmethodes van mobiele apparaten revolutioneren, complexiteit verminderen en de toeleveringsketens stroomlijnen. De voortdurende toename van mobiele apparaten biedt een belangrijke kans voor technologieën zoals Foretune™."

Andy Bloxam, hoofd van FTW bij Foresight, verklaarde: "Wij zijn verheugd om deze vervolginvestering te doen in Forefront RF, een ontwikkelaar van baanbrekende afstembare duplexers die helpt de volgende generatie RF-apparaten te ontwikkelen. Dit bevestigt Foresight's langdurige betrokkenheid bij het Cambridge-ecosysteem, algemeen erkend als een geweldige plek om disruptieve deep-tech bedrijven zoals Forefront op te schalen."

Luke Rajah, investeerder bij BGF, zei het volgende: "De baanbrekende technologie van Forefront RF richt zich op belangrijke technologische uitdagingen in een steeds meer verbonden wereld en levert ook voordelen op voor het milieu. Het ondersteunen van bedrijven bij de overgang van startup naar massaproductie is een fundamenteel onderdeel van BGF's missie. Het is enorm lonend om zo'n innovatief Brits bedrijf te steunen bij het ontwikkelen van toonaangevende technologie."

Forefront RF is snel uitgegroeid tot een toonaangevende pionier in configureerbare duplexers en biedt oplossingen voor complexe RF-uitdagingen in het ontwerp van mobiele apparaten. Sinds de oprichting in 2020 heeft het bedrijf de grenzen van de draadloze technologie verlegd met de gepatenteerde Foretune™-technologie, een baanbrekend systeem voor zelf-interferentieonderdrukking dat interferentie problemen aanpakt die inherent zijn aan draadloze apparaten. Door ongewenste signalen dynamisch te neutraliseren, vergelijkbaar met de werking van ruisonderdrukkende in hoofdtelefoons, zorgt Foretune™ die een betere signaaloverdracht en -ontvangst in softwaregedefinieerde radio systemen mogelijk maakt. Deze innovatie verbetert niet alleen de prestaties van apparaten, maar vereenvoudigt ook het ontwerp en de productieprocessen. Met Foretune™ is Forefront RF klaar voor een herdefinitie van RF standaarden en levert het een belangrijke bijdrage aan de volgende generatie draadloze technologie.

Over Forefront RF

Forefront RF werd opgericht in 2020 en is een "fabless" halfgeleiderbedrijf dat de manier wil transformeren waarop multiband-smartphones, wearables en andere verbonden apparaten worden ontworpen. Op basis van bekroond academisch onderzoek ontwikkelde het bedrijf een baanbrekende technologie die met minder componenten de PCB-ruimte verkleint en het aantal ondersteunde frequentiebanden vergroot. Nu de markten voor mobiele telefoons en aanverwante producten steeds meer miniaturisatie vereisen, stelt Forefront RF's next-gen oplossing fabrikanten van originele apparatuur (OEM's) en oorspronkelijke ontwerpers (ODM's) in staat om geavanceerde functies in hun ontwerpen op te nemen, terwijl de totale kosten, de omvang en het gewicht van het eindproduct worden verminderd. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Cambridge, VK, en wordt geleid door de Nederlander Ronald Wilting.

Over Octopus Ventures

Octopus Ventures, onderdeel van de Octopus Group, is een van de grootste en meest actieve durfkapitaalinvesteerders in het Verenigd Koninkrijk en Europa. We zijn op een missie om te investeren in de mensen, ideeën en sectoren die de wereld zullen veranderen.

We steunen ondernemers ─ vanaf de eerste cheque die hun bedrijf ontvangt tot aan de beursgang. We beheren £ 1,8 miljard en investeren in meer dan 180 bedrijven, waarbij we ons richten op bedrijven die drie van 's werelds grootste problemen oplossen: bouwen aan een duurzame planeet, mensen mondiger maken en de gezondheidszorg nieuw leven inblazen.

We weten wat er nodig is om een succesvol bedrijf op te bouwen. We ondersteunen oprichters met onze sterke teams, sectorexpertise en diepgaande netwerken, waarbij we onze mensen en ons talent inzetten om hen te helpen een betere toekomst op te bouwen.

Over BGF:

BGF is opgericht in 2011 en heeft meer dan £ 4 miljard geïnvesteerd in meer dan 600 bedrijven, waarmee het de meest actieve investeerder in het Verenigd Koninkrijk is. BGF is een minderheidspartner zonder zeggenschap met een geduldige kijk op investeringen, gebaseerd op gedeelde langetermijndoelen met de managementteams die het ondersteunt. BGF investeert in groeiende bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Ierland via zijn netwerk van 15 kantoren. BGF is een gecertificeerde UK B Corporation (B Corp), als bewijs van de inzet van het bedrijf om een positieve impact te creëren in de groei-economie. Lees hier meer: www.bgf.co.uk

Over Cambridge Innovation Capital (www.cic.vc)

Cambridge Innovation Capital (CIC) is een leidende durfkapitaalinvesteerder die toonaangevende diepgaande technologische en biowetenschappelijke bedrijven steunt en uitbouwt. CIC beheert momenteel £ 0,6 miljard en heeft in ongeveer 40 bedrijven geïnvesteerd. CIC is een voorkeursinvesteerder voor de Universiteit van Cambridge, Europa's belangrijkste bron van oprichters van startende ondernemingen met durfkapitaal. Cambridge Innovation Capital Manager Limited (FRN:918898) is geautoriseerd en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Ga voor meer informatie naar http://www.cic.vc of volg ons op Twitter via @CIC_vc en LinkedIn.

Over Foresight:

In 1984 werd Foresight opgericht als een technologiefonds van £ 20 miljoen. Vandaag, met activa onder beheer voor ruim £ 12 miljard, wil het met zijn investeringen de energietransitie ondersteunen, de industrie koolstofvrij maken, natuurherstel bevorderen en het economisch potentieel en de positieve bijdrage van ambitieuze bedrijven realiseren. Het Ventures-team van Foresight investeert in snelgroeiende bedrijven die de meest opwindende deep tech, hard tech en bedrijfssoftware bouwen.

