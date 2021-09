Frankrijk en Polen behoren tot de meest complexe landen ter wereld om zaken te doen; Ierland en Nederland behoren tot de top tien van eenvoudigste rechtsgebieden, zo blijkt uit TMF Group-rapport

LONDEN, 15 september 2021 /PRNewswire/ -- Volgens de Global Business Complexity Index (GBCI) , een rapport van het toonaangevende professionele dienstenbedrijf TMF Group, is Frankrijk het op één na meest complexe rechtsgebied om zaken te doen. In de EMEA-zone staat Frankrijk samen met Polen op de tiende plaats van minst bedrijfsvriendelijke landen om in te werken.

De studie analyseert regels, voorschriften, belastingtarieven, boetes en compliancekwesties in 77 rechtsgebieden, die 92% van het totale wereld-bbp en 95% van de wereldwijde netto DBI-stromen voor hun rekening nemen. In totaal worden jaarlijks 292 indicatoren gevolgd. Die verschaffen gegevens over belangrijke aspecten van het zakendoen, zoals tijdschema's voor de oprichting van vennootschappen, vereisten inzake lonen en uitkeringen, alsook complianceprocedures.

De tweede plaats van Frankrijk is toe te schrijven aan de complexe boekhoudkundige en fiscale processen, de sterk op werknemers gerichte HR-regelgeving en de lokale taalvereisten voor boekhoudkundige verslaggeving. Bovendien heeft Frankrijk als een van de eerste rechtsgebieden de EU SAF-T (standaard voor elektronische uitwisseling van boekhoudkundige gegevens) ingevoerd. Ondanks de invoering van "Business France" - een website om buitenlandse bedrijven te helpen aan de Franse boekhoudnormen te blijven voldoen - kunnen bedrijven nog steeds problemen ondervinden als gevolg van de voortdurende wijzigingen van die normen. HR en loonadministratie zijn ook sterk gereglementeerd en arbeidsgeschillen hebben meestal een uitkomst in het voordeel van de werknemers. Een ondermaats presterende werknemer ontslaan kan tot 12 weken in beslag nemen, terwijl dat in Ierland bijvoorbeeld in één week kan.

Polen, dat in 2020 op de 34e plaats van meest complexe landen stond, is nu wereldwijd het op negen na minst bedrijfsvriendelijke land om in te werken. De redenen hiervoor zijn te vinden in een voortdurend wisselend wetgevingsscenario, waardoor bedrijven weinig tijd hebben om te reageren en zich aan de nieuwe wetten aan te passen. Ondanks het feit dat de Poolse regering elektronische handtekeningen heeft ingevoerd, aanvaarden de autoriteiten bovendien niet veel internationale handtekeningproviders. In plaats daarvan eisen ze handtekeningen van specifieke lokale providers, wat de complexiteit van het rechtsgebied nog vergroot.

Uit het rapport blijkt dat de EMEA-zone nog steeds een regio is waar landen als Nederland en de Republiek Ierland zeer aantrekkelijke locaties zijn voor multinationals, met respectievelijk een 70e en 74e plaats van de 77 landen die werden getoetst op bedrijfscomplexiteit. Beide bieden een stabiel en eerlijk regelgevingsklimaat, geavanceerde, gedigitaliseerde en concurrerende belastingstelsels, en goed opgeleide, hooggekwalificeerde en servicegerichte arbeidskrachten.

In de middenmoot van de EMEA-ranglijst eisen landen als Zuid-Afrika en de VAE dat bedrijven zich tijdens het oprichtingsproces slechts bij één belastingdienst laten registreren. Om een vennootschap op te richten is er gemiddeld tussen twee en drie weken nodig, wat betekent dat de oprichting van een vennootschap in deze rechtsgebieden relatief eenvoudig is.

Meer in het algemeen is de EMEA-zone, samen met Azië-Pacific, een regio die wordt gekenmerkt door een sterke overheidsinterventie om in digitalisering te investeren, processen te vereenvoudigen en de bureaucratische rompslomp te verminderen. In de EMEA-zone is ook enige vooruitgang geboekt met progressievere HR-voorwaarden, zoals hulp bij kinderopvang en bijdragen voor huisvesting of sociale zorg: in veel EMEA-gebieden zijn die nu wettelijk verplicht voor vaste werknemers.

Juraj Gerzeni, hoofd van EMEA Management bij TMF Group, zegt hierover: "2021 was een moeilijk jaar als gevolg van de pandemie, maar het was een positieve verrassing om te zien hoe bedrijven en lokale overheden met de uitdagingen zijn omgegaan. De aanpak in de regio was uiteenlopend, maar veerkracht was de gemeenschappelijke factor. De manier waarop landen als Frankrijk bereid zijn een reeks herzieningen door te voeren om internationale investeerders aan te trekken, is een goede zaak."

Hoogste en laagste tien

1. Brazilië











68. Mauritius 2. Frankrijk











69. El Salvador 3. Mexico











70. Nederland 4. Colombia











71. Verenigde Staten 5. Turkije











72. Britse Maagdeneilanden 6. Indonesië











73. Curaçao 7. Argentinië











74. Republiek Ierland 8. Bolivia











75. Kaaimaneilanden 9. Costa Rica











76. Hong Kong 10. Polen











77. Denemarken

Neem voor meer informatie contact op met:

Giampaolo Arghittu, Global External Communications Manager, TMF Group

[email protected]

T: +44 7983314989

Daniel Resendes, Executive Externe Communicatie, TMF Group

[email protected]

T: +55 11 9 97892 3227

Over TMF Group

TMF Group is een toonaangevende leverancier van essentiële administratieve diensten en helpt klanten overal ter wereld veilig te investeren en zaken te doen. Onze 9.100 deskundigen en 120 kantoren in 85 rechtsgebieden wereldwijd bedienen ondernemingen, financiële instellingen, vermogensbeheerders, particuliere klanten en family offices. Ze bieden een combinatie van diensten op het gebied van boekhouding, belastingen, loonbeheer, fondsenbeheer, compliance en entiteitenbeheer die essentieel zijn voor wereldwijd zakelijk succes.

Wij werken samen met 60% van de Fortune Global 500 en de FTSE 100 en met bijna de helft van de top 300 van private equity-bedrijven, in uiteenlopende sectoren als kapitaalmarkten, private equity, vastgoed, farmaceutica, energie en technologie.

TMF Group - wij maken een complexe wereld eenvoudig.

www.tmf-group.com

Gerelateerde links

http://www.tmf-group.com



SOURCE TMF Group