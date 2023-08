Fresha lanceert platform in het Nederlands en biedt toegang aan nieuw publiek in Nederland

Fresha is nu beschikbaar in het Nederlands en boort nieuwe kansen aan om de wereldwijd toonaangevende positie van het bedrijf in de schoonheids- en wellnessbranche te verstevigen.

LONDEN, 22 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Fresha , 's werelds boekingsplatform nummer 1, marktplaats en betaalsysteem voor beauty en wellness, kondigt vandaag de officiële lancering van het platform in het Nederlands aan. De lancering stelt salons, spa 's, kapperszaken en andere schoonheids- en wellnessbedrijven in Nederland in staat om end-to-end toegang te krijgen tot de abonnementsvrije software van Fresha in hun eigen taal.

Fresha accelerates global growth and expands into new markets (PRNewsfoto/Fresha)

Door zich in Nederland te vestigen, wil Fresha haar productaanbod strategisch uitbreiden en tegemoetkomen aan de behoeften van de meer dan 65.000 schoonheidssalons en wellnesscentra van het land (bron: Statista). Bedrijfseigenaren, medewerkers en klanten die Fresha gebruiken, kunnen nu Nederlands instellen als de standaardtaal voor hun account, meldingen en marketingcommunicatie, met een toegankelijkere gebruikerservaring. De intuïtieve, abonnementsvrije software van Fresha helpt salons, spa's en kapperszaken hun activiteiten te stroomlijnen door naadloze online afspraken, boekingen, betalingen en marketingautomatisering mogelijk te maken — allemaal op één plek. Klanten kunnen op de marktplaats moeiteloos beauty- en wellnessdiensten ontdekken, boeken en betalen bij lokale bedrijven.

"Het is onze passie om ervoor te zorgen dat lokale bedrijven gedijen, daarom zijn we verheugd dat Fresha voor Nederlandse gebruikers in hun taal komt", zegt William Zeqiri, oprichter en CEO van Fresha. "Deze nieuwe mogelijkheid vereenvoudigt niet alleen de dagelijkse activiteiten voor bedrijven, maar verbetert ook het vermogen om contact te maken met klanten en relaties te versterken. "

"Dit weerspiegelt Fresha 's toewijding aan de industrie door het aanbieden van de beste abonnementsvrije software aan een groeiend aantal schoonheids- en wellnessbedrijven over de hele wereld", vertelt Lorena Martinez, localisatiemanager bij Fresha. "We zijn verheugd om de mogelijkheden van het platform dit jaar verder uit te breiden met ondersteuning voor extra talen".

Deze lancering bouwt voort op de investering van $ 152 MILJOEN in de Series C in 2021 door het in New York gevestigde General Atlantic, een belangrijke investeerder in enkele van 's werelds toonaangevende technologieplatforms. Fresha werd in 2015 gelanceerd door oprichters William Zeqiri en Nick Miller en heette oorspronkelijk 'Shedul'. Het is nu beschikbaar in meer dan 120 landen, met 100.000 actieve bedrijven en meer dan 18 MILJOEN maandelijkse afspraken.

Bezoek Fresha voor meer informatie.

Over Fresha

Fresha is 's werelds allerbeste beauty- en wellnessmarktplaats, aangedreven door alles-in-één gratis bedrijfssoftware met geïntegreerde betalingen. Met meer dan 100.000 partnerlocaties in meer dan 120 landen vereenvoudigt Fresha de bedrijfsvoering en verbetert het de klantervaringen. Ga voor meer informatie naar fresha.com , download Fresha in de App Store en Google Play of volg Fresha op Facebook en Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2191541/Fresha_NL.jpg

SOURCE Fresha