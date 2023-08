Fresha lancerer platform på dansk og tilbyder adgang til nyt publikum i Danmark

Fresha er nu tilgængelig på dansk, hvilket skaber nye muligheder for at konsolidere virksomhedens position som globalt brancheførende inden for skønhed og velvære.

LONDON, 22. august 2023 /PRNewswire/ -- Fresha , verdens førende bookingplatform, markedsplads og betalingssystem for skønhed og velvære, annoncerede i dag den officielle lancering af sin platform på dansk. Lanceringen gør det muligt for saloner, kurbade, frisørsaloner og andre skønheds- og wellness-virksomheder i Danmark at få adgang til Freshas abonnementsfri software fra start til slut på deres eget sprog.

Fresha accelerates global growth and expands into new markets (PRNewsfoto/Fresha)

Ved at etablere en tilstedeværelse i Danmark sigter Fresha mod strategisk at udvide sine produkttilbud for at imødekomme behovene hos landets over 7.700 frisørsaloner og skønheds- og hudplejecentre (kilde: eStatistik). Virksomhedsejere, medarbejdere og kunder, der bruger Fresha, kan nu indstille dansk som standardsprog for deres konto, meddelelser og marketingkommunikation og nyde en mere tilgængelig brugeroplevelse. Freshas intuitive, abonnementsfri software hjælper saloner, kurbade og frisørsaloner med at strømline deres drift ved at muliggøre problemfri onlinebookinger, betalinger og marketingautomatisering — alt sammen på ét sted. Kunder kan nemt opdage, booke og betale for skønheds- og wellness-tjenester hos lokale virksomheder på deres markedsplads.

"Vi brænder for at give lokale virksomheder mulighed for at trives, og derfor er vi glade for at bringe Fresha til danske brugere på deres sprog," kommenterede William Zeqiri, Freshas grundlægger og administrerende direktør. "Denne nye funktion forenkler ikke kun den daglige drift for virksomheder, men forbedrer også deres evne til at forbinde med kunder og styrke relationer. "

"Dette afspejler Freshas engagement i branchen, der tilbyder førsteklasses abonnementsfri software til et stigende antal skønheds- og wellnessvirksomheder over hele kloden," sagde Lorena Martinez, lokaliseringschef hos Fresha. "Vi er begejstrede for at fortsætte med at udvide platformens funktioner til at omfatte understøttelse af yderligere sprog i år".

Denne lancering bygger på investeringen på 152 mio. USD i serie C i 2021 fra New York-baserede General Atlantic, en stor investor i nogle af verdens førende teknologiplatforme. Fresha blev lanceret i 2015 af grundlæggerne William Zeqiri og Nick Miller og hed oprindeligt 'Shedul', og er nu tilgængelig i over 120 lande med 100.000 aktive virksomheder og over 18 millioner månedlige aftaler.

Besøg Fresha for at få mere at vide.

Om Fresha

Fresha er verdens førende markedsplads for skønhed og wellness, der drives af alt-i-én gratis forretningssoftware med integrerede betalinger. Med over 100.000 partnersteder i mere end 120 lande forenkler Fresha forretningsdriften og forbedrer kundeoplevelsen. Hvis du vil vide mere, kan du besøge fresha.com , downloade Fresha i App Store og Google Play eller følge Fresha på Facebook og Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2191519/Fresha_DA.jpg

SOURCE Fresha