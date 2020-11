Fruit & Veg: Natural Health! promoot seizoensgebonden voedsel, artisjok en granaatappel

De granaatappel en de artisjok zitten vol deugdelijkheid, zoals uitgelegd door Martina Donegani, de voedingsdeskundige van het project Fruit & Veg: Natural Health!

BOLOGNA, Italië, 18 november 2020 /PRNewswire/ -- Het doel van het project Fruit & Veg: Natural Health!, dat gepromoot wordt door AOP Gruppo Vi. Va. en voor 1,5 miljoen euro gefinancierd wordt door de Europese Unie, is het promoten van een goede gezondheid en de voedingswaarden van seizoensfruit en -groenten, geproduceerd door de aangesloten Gruppo Vi. Va ..

Voor het najaar is het eerste product waarop men zich richt de granaatappel, die van oktober tot december verkrijgbaar is en door de Apofruit group in de beste Italiaanse gebieden wordt geproduceerd.

De granaatappel is een typisch mediterrane vrucht, die dankzij de goede voedingswaarden een belangrijke verspreiding doormaakt. Het aanbod van Gruppo Vi. Va. Associates is ongeveer 2.000 ton, afkomstig uit de meest geschikte gebieden van Italië die zich kenmerken door het milde klimaat en geweldige bodemkwaliteiten die garant staan voor de teelt van deze voortreffelijke producten.

De granaatappel, zoals beschreven in de productgegevens door Dr. Martina Donegani voor Fruit & Veg: Natural Health!, is een vrucht die rijk is aan voeding en weinig vetten, met een belangrijke hoeveelheid mineralen, vezels, vitamine C en antioxidanten, zoals flavonoïde, ellaginezuur en quercitine, die de granaatappel de rol van bondgenoot voor welzijn geeft. De herfst is het perfecte seizoen om deze vrucht te proeven, omdat de rijping in oktober begint en doorloopt tot december, waardoor de granaatappel een hoofdbestanddeel van kerstdiners wordt.

De artisjok, voorgesteld door AOP Gruppo Vi. Va. en geproduceerd door Apofruit en F.lli Giardina OP Mongolfiera, heeft een potentieel aanbod van 5.000 ton en is een bijzondere groente die er van buiten stekelig uitziet maar van binnen mals is en goed smaakt.

De artisjok wordt geteeld in de meest geschikte gebieden van Sicilië, Apulië, Emilia Romagna en Veneto. De artisjok van het merk Violì® wordt geproduceerd in drie verschillende gebieden, waardoor de artisjok vanaf oktober t/m juni zes maanden langer verkrijgbaar is voor de Italiaanse markt en de export. Gruppo Vi. Va. heeft, om de voortreffelijkheid van het product te garanderen, een productiespecificatie ontwikkeld om kwaliteit en de veiligheid van de artisjok te bewaken.

De artisjok, zoals beschreven door Dr. Martina Donegani, is rijk aan voedingsstoffen, zoals kalium, calcium, ijzer en magnesium, waardoor het belangrijke beschermende en zuiverende eigenschappen heeft.

Artisjokken en granaatappels verrijken het aanbod van Fruit & Veg: Natural Health!, die aan de consumenten in Italië, Nederland en Roemenië de kwaliteit van wilde bessen, tomaten, pompoenen, worteltjes en broccoli presenteert, die de voortreffelijke kwaliteit van de Italiaanse producten vertegenwoordigen.

Alle productgegevens, geschreven door de voedingsdeskundige van het project, staan op de officiële website van Fruit & Veg: Natural Health! (https://fruvenh.it/), samen met de informatie over het project, de producenten en de manier om deze voortreffelijke natuurproducten te gebruiken.

Fruit & Veg: Natural Health! is een Europees project dat wordt gepromoot en ontwikkeld door Gruppo Vi.Va AOP die Apofruit, Canova Codma OP, Coop. Sole. La Mongolfiera, Pempacorer-Terremerse, Solarelli, Ortoromi en O.P. Terra di Bari vertegenwoordigt.

Kijk voor meer informatie op de website: https://fruvenh.it/

SOURCE Fruit & Veg: Natural Health!