'Full House' à la Belgium House : les sessions et leurs intervenants renommés ont favorisé de nombreux partenariats internationaux lors du WEF 2025

BRUXELLES, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Ouverte pour quatre jours sur l'emblématique Promenade de Davos pour la deuxième année consécutive, la Belgium House a fait salle comble pendant le Forum économique mondial 2025. La Belgique a ainsi rayonné à Davos et le succès de cette vitrine belge a permis de renforcer la position du pays comme acteur stratégique sur la scène mondiale, en attirant des leaders économiques, politiques et industriels de premier plan.

NATO Secretary General Mark Rutte joins Prime Minister Alexander De Croo at the Belgium House. © Belgaimage

La Belgium House à Davos a été un véritable succès lors du WEF 2025, mettant en lumière l'expertise de la Belgique dans des domaines clés tels que l'innovation, la durabilité, la sécurité et la résilience, les technologies propres et l'infrastructure énergétique.

L'événement le plus marquant fut incontestablement la discussion à haut niveau abordant "la construction d'économies à l'épreuve de la guerre pour maintenir la paix" entre le Premier ministre Alexander De Croo, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte et les dirigeants de la Banque européenne d'investissement (Nadia Calviño), de John Cockerill (François Michel) et de Syensqo (Ilham Kadri). La discussion qui a rassemblé une foule d'intéressés a été suivie du cocktail officiel belge, en présence de Leurs Majestés le Roi et la Reine

Parmi les autres moments forts, citons de nombreuses interventions marquantes sur la transition énergétique propre, la sécurité économique et le rôle des entreprises belges dans le développement industriel et durable. Ces sessions ont permis de souligner la volonté de la Belgique de renforcer la coopération internationale et d'accentuer son rôle dans les débats sur la géopolitique ou l'action climatique : les nombreuses personnalités politiques et les leaders du secteur sont en effet venus enrichir le dialogue autour des grands enjeux mondiaux actuels.

« Nous sommes fiers d'avoir présenté à nouveau la Belgium House à Davos en tant que centre d'innovation et d'expertise technologique. La Belgique est ouverte au business. Nous soulignons avec force cette initiative du secteur privé, car notre économie ouverte ne peut se développer qu'en connectant son savoir-faire et ses performances avec des acteurs étrangers.

Dans un contexte géopolitique difficile, la Belgium House se concentre à juste titre cette année sur la sécurité et la défense. Au cours des cinq prochaines années, nous redéfinirons le marché unique européen et notre économie nationale. Un tissu économique solide est essentiel pour relever les défis sécuritaires d'aujourd'hui et de demain.

Il n'y a pas de société sûre sans économie forte, et pas d'économie forte sans sécurité. C'est pourquoi il est essentiel de concrétiser le Pacte industriel, que notre pays préconise depuis deux ans, et de remettre notre économie sur la voie d'une croissance durable. »

Alexander De Croo

La Belgium House à Davos, initiative du secteur privé soutenue par les autorités fédérales belges, a joué son rôle de plateforme pour des échanges informels et conviviaux, tout en renforçant les liens entre les acteurs économiques, politiques et académiques. Elle s'est inscrite dans le cadre de la campagne « Belgium. Embracing Openness ». Cette campagne internationale qui fait rayonner l'image du pays est gérée par le SPF Chancellerie du Premier Ministre et vise à promouvoir la réputation de la Belgique auprès des investisseurs, des leaders d'opinion, des chercheurs et des étudiants.

La Belgium House est une initiative de European Business Summits, organisée avec le soutien du SPF Chancellerie du Premier Ministre et du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Nous remercions les acteurs de l'industrie belge AB InBev, Ackermans & van Haaren, DEME, Elia Group, Fluxys, John Cockerill, Port of Antwerp-Bruges, Syensqo, Bosaq et la Fédération de l'industrie alimentaire belge (Fevia) qui ont permis la réalisation cette Belgium House.

Pour plus d'informations et découvrir les temps forts de la Belgium House à Davos, veuillez consulter le site officiel : https://belgiumindavos.eu .

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2604159/FPS.jpg