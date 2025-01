Full house in het Belgium House: de sessies en hun gerenommeerde sprekers hebben talrijke internationale partnerschappen bevorderd op het WEF 2025

BRUSSEL, 23 januari 2025 /PRNewswire/ -- Het Belgium House was voor het tweede jaar op rij gedurende vier dagen geopend op de iconische Promenade van Davos en trok heel wat bezoekers tijdens het World Economic Forum 2025. België stond zo op de voorgrond in Davos, waardoor we onze positie als strategische speler op het wereldtoneel konden versterken en economische, politieke en industriële topleiders konden aantrekken.

NATO Secretary General Mark Rutte joins Prime Minister Alexander De Croo at the Belgium House. © Belgaimage

Het Belgium House in Davos was een groot succes tijdens het WEF 2025. Het zette de Belgische expertise in de kijker in belangrijke domeinen zoals innovatie, duurzaamheid, veiligheid en veerkracht, schone technologieën en energie-infrastructuur.

Het hoogtepunt was ongetwijfeld een debat op hoog niveau over "het uitbouwen van oorlogsbestendige economieën om de vrede te bewaren", tussen eerste minister Alexander De Croo, secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte en de leiders van de Europese Investeringsbank (Nadia Calviño), John Cockerill (François Michel) en Syensqo (Ilham Kadri). Na het debat, waaraan een groot aantal geïnteresseerden deelnamen, volgde een officiële Belgische cocktailreceptie in aanwezigheid van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.

Andere hoogtepunten waren de toespraken van een aantal gerenommeerde sprekers over de overgang naar schone energie, economische veiligheid en de rol van Belgische bedrijven in industriële en duurzame ontwikkeling. Deze sessies benadrukten het engagement van België om internationale samenwerking te versterken en zijn rol in debatten over geopolitiek en klimaatactie te vergroten. De talrijke hooggeplaatste politici en marktleiders die er aanwezig waren, verrijkten de dialoog over de belangrijkste mondiale kwesties van het moment.

"We zijn trots om het Belgium House in Davos opnieuw te presenteren als een hub voor innovatie en technologische expertise. Belgium is open for business. Dit initiatief uit de privésector onderstrepen we met volle overtuiging, want onze open economie kan alleen groeien door haar knowhow en performantie te verbinden met buitenlandse stakeholders.

In een uitdagende geopolitieke context richt het Belgium House zich dit jaar terecht op veiligheid en defensie. De komende vijf jaar zullen we de interne Europese markt en onze nationale economie herdefiniëren. Een sterk economisch weefsel is essentieel om de veiligheidsuitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken.

Er is geen veilige samenleving zonder een sterke economie, en geen sterke economie zonder veiligheid. Daarom is het cruciaal om de Industriële Deal, waarvoor ons land al twee jaar pleit, nu te concretiseren en onze economie opnieuw op een duurzaam groeipad te plaatsen."

Alexander De Croo

Eerste minister

Over het Belgium House

Het Belgium House in Davos is een initiatief van de privésector met de steun van de Belgische federale overheid. Het fungeerde als platform voor informele gedachtewisselingen en versterkte tegelijkertijd de banden tussen economische, politieke en academische spelers. Het initiatief maakte deel uit van de campagne "Belgium. Embracing openness". Deze internationale campagne promoot het imago van ons land. Ze wordt beheerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en heeft als doel de reputatie van België te promoten bij investeerders, opinieleiders, onderzoekers en studenten.

Het Belgium House is een initiatief van European Business Summits, georganiseerd met de steun van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. We danken de Belgische industriële actoren AB InBev, Ackermans & van Haaren, DEME, Elia Group, Fluxys, John Cockerill, Port of Antwerp-Bruges, Syensqo, Bosaq en de Federatie van de Belgische Voedingsindustrie (Fevia) voor de realisatie van het Belgium House.

Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op de website van het Belgium House: https://belgiumindavos.eu

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2604159/FPS.jpg