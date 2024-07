Full-Life Technologies en SK Biopharmaceuticals sluiten licentieovereenkomst voor nieuwe therapeutische methodes voor de behandeling van meerdere vaste tumoren

Full-Life Technologies sluit overeenkomst van $ 571,5 miljoen af met SK Biopharmaceuticals voor licentie en verdere ontwikkeling van Full-Life's 'FL-091' radiofarmaceutische verbinding tot een innovatieve behandeling tegen kanker voor wereldwijde markten.

HEIDELBERG, Duitsland en SEOUL, Zuid-Korea, 17 juli, 2024 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies ("Full-Life"), een volledig geïntegreerd wereldwijd bedrijf op het gebied van radiotherapeutica, kondigde vandaag aan dat het een licentieovereenkomst heeft gesloten met SK Biopharmaceuticals, een wereldwijd biotechbedrijf, voor exclusief wereldwijd klinisch onderzoek, ontwikkeling, productie en verkooprechten voor Full-Life's "FL-091" radiofarmaceutische verbinding gericht op neurotensinereceptor 1 (NTSR1) positieve kankers.

Deze licentieovereenkomst ter waarde van $ 571,5 miljoen omvat een vooruitbetaling en ontwikkelings- en commerciële mijlpalen, los van royalty's. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal SK Biopharmaceuticals een licentie nemen op het NTSR1-gerichte Radionuclide Drug Conjugate (RDC) programma FL-091 - en de back-up verbindingen - met als doel het te ontwikkelen en op de markt te brengen als een innovatief geneesmiddel tegen kanker.

FL-091 is een radioligand-vector met een klein molecuul die ontworpen is om gerichte bestralingstherapie toe te dienen aan kankercellen door specifiek te binden aan NTSR1, een receptoreiwit dat selectief tot overexpressie komt in verschillende soorten vaste tumoren, waaronder darmkanker, prostaatkanker en pancreaskanker.

SK Biopharmaceuticals heeft ook het recht van eerste onderhandeling om licenties te nemen op andere voorgeselecteerde RDC programma's van Full-Life.

Lanny Sun, Chief Executive Officer van Full-Life, zei: "Deze overeenkomst met SK Biopharmaceuticals benadrukt het potentieel van FL-091 voor de behandeling van kanker en illustreert de niet aflatende inzet van SK Biopharmaceuticals om een oncologiebedrijf op te bouwen rond medische innovatie. We kijken uit naar toekomstige samenwerkingen met SK Biopharmaceuticals en naar het benutten van de expertise en middelen van SK Biopharmaceuticals om radiofarmaceutische therapie te bevorderen. De overeenkomst is in overeenstemming met onze strategische visie om wereldwijde partnerschappen te bevorderen en een betekenisvolle impact te hebben op patiënten wereldwijd."

Donghoon Lee, Chief Executive Officer en President van SK Biopharmaceuticals, zei: "De licentieovereenkomst met Full-Life brengt niet alleen de twee bedrijven dichter bij elkaar voor toekomstige samenwerkingen in de snelst groeiende biotechsector, maar stimuleert SK Biopharmaceuticals ook om uit te groeien tot een 'Big Biotech'. Sinds de introductie van de routekaart voor de radiofarmaceutische industrie vorig jaar, zijn we op de goede weg. We verwachten dit jaar verdere bedrijfsplannen voor RPT (radiofarmaceutische therapie) te onthullen en te implementeren, en in de nabije toekomst actief te streven naar klinische ontwikkeling en commercialisering om behandelingsopties te bieden en wereldwijd nieuwe waarde te creëren."

Over FL-091

FL-091 is een nieuwe radioligand-vector met kleine molecule die gericht is tegen NTSR1-positieve vaste tumoren. Overexpressie van NTSR1 is in verband gebracht met ziekteprogressie van verschillende soorten kanker, waaronder darm-, borst-, pancreas- en hoofd-halskanker. FL-091 radioliganden hebben gunstige biodistributieprofielen en verbeterde bindingsaffiniteit met NTSR1 aangetoond, evenals bemoedigende anti-tumoractiviteiten in preklinische studies. De ontwikkeling van de alfa-emitter therapiekandidaat 225Ac-FL-091 gericht tegen NTSR1-positieve tumoren is momenteel in volle gang.

Over Full-Life Technologies

Full-Life Technologies ("Full-Life") is een volledig geïntegreerd radiotherapeutisch bedrijf met vestigingen in België, Duitsland en China. We streven ernaar de volledige waardeketen voor radiofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling, productie en commercialisering in handen te hebben om klinische impact voor patiënten te leveren. Het bedrijf is van plan om kernproblemen waar radiofarmaceutica tegenwoordig mee te maken heeft, aan te pakken door middel van innovatief onderzoek dat gericht is op de behandelingen van morgen. We bestaan uit een team van snel evoluerende ondernemers en doorgewinterde wetenschappers met een bewezen staat van dienst op het gebied van levenswetenschappen, radio-isotopenonderzoek en klinische ontwikkeling. Ga voor meer informatie naar de website van Full-Life: www.full-life.com.

Over SK Biopharmaceuticals

SK Biopharmaceuticals richt zich op onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van behandelingen voor aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (CZS) en oncologie. In 2017 richtte SK Biopharmaceuticals een onderzoekscentrum op om te beginnen met de uitbreiding naar oncologie door middel van onderzoek en ontwikkeling.

SK Biopharmaceuticals is het eerste en enige Koreaanse bedrijf dat onafhankelijk een antiseizure geneesmiddel, cenobamaat (merknaam XCOPRI®) in de VS heeft ontwikkeld en op de markt heeft gebracht. Sinds de lancering in de VS in 2020 zijn wereldwijd meer dan 100.000 patiënten behandeld met cenobamaat, dat is ontwikkeld door SK Biopharmaceuticals en haar Amerikaanse dochteronderneming SK Life Science, Inc. Cenobamate is met succes geïntroduceerd in vijf belangrijke regio's: Noord-Amerika, Europa, Azië, Midden- en Zuid-Amerika en het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Het bedrijf heeft ook een pijplijn van acht verbindingen in ontwikkeling voor zowel aandoeningen van het CZS als oncologie. Daarnaast richt SK Biopharmaceuticals zich op de ontdekking van nieuwe behandelingen in de oncologie. Bezoek voor meer informatie de website van SK Biopharmaceuticals op www.SKBP.com/eng, en de website van SK Life Science op www.SKLifeScienceInc.com.