Geek+ zet Goods-To-Person oplossingen in voor wereldspeler Rhenus Logistics in Zwitsers magazijn

- Oplossing ingezet voor multi-client speelgoedverkopers in Zwitsers magazijn

- Eerste replicatie van bestaand Rhenus Logistics en Geek+ project in Hong Kong

BASEL, Zwitserland, 18 juli 2023 /PRNewswire/ -- Geek+, wereldwijd marktleider in autonome mobiele robotica (AMR), implementeert zijn best-in-class goederen-naar-persoon-technologie in het magazijn van Rhenus Logistics in Zwitserland.

Geek+ robots positioned to move Rhenus products. Geek+ collaborates with Rhenus Logistics to bolster digitalization and optimize the end-to-end value chain, leveraging its expertise in AMR technology.

Het P800 AMR-systeem is een zelfrijdend schapsysteem voor goederen-naar-persoon. De AMR-robot selecteert het schap met het/de gevraagde product(en) en rijdt het naar de pickwerkstations waar de medewerkers de artikelen kunnen uitnemen. Deze eerste installatie in Basel bestaat uit 13.320 schapruimtes. De eerste twee klanten die zullen profiteren van de gloednieuwe AMR-installatie zijn Waldmeier AG en Max Bersinger AG. De overdracht van de producten van deze twee toonaangevende speelgoedgroothandels is in volle gang.

Philipp Bittner, COO bij Rhenus Logistics AG in Zwitserland, zei: "Na het ontvangen van de positieve feedback van onze collega's in Hong Kong, was het voor ons heel gemakkelijk om dit voorbeeld te volgen. De AMR's optimaliseren niet alleen onze processen, maar helpen ons ook om het energieverbruik te verminderen."

Jan Jongbloets, Vice President Global Key Accounts & Partners bij Geek+ Europe, zegt: "De samenwerking met Rhenus voor het Zwitserse project na onze succesvolle samenwerking in Hongkong laat zien hoe sterk het vertrouwen is tussen de twee bedrijven. Onze Goods-To-Person oplossingen zijn de sleutel tot een modern magazijn. Daarnaast laat het repliceren van de oorspronkelijke installatie ook zien hoe eenvoudig automatisering kan zijn met de juiste partner."

Alexander Quercher, projectmanager bij Rhenus Logistic, legt uit: "Dankzij goed teamwork en snelle communicatie konden alle uitdagingen in het project efficiënt worden aangepakt."

Rhenus en Geek+ hebben plannen om hun samenwerking verder te versterken door in de komende jaren aanvullende projecten te starten voor het automatiseren van magazijnen over de hele wereld. Het volgende project staat gepland voor 2024 in Zwitserland.

Over Geek+

Geek+ is een wereldwijde leider in robotoplossingen voor logistiek. Wij ontwikkelen Autonomous Mobile-Robot (AMR) oplossingen om flexibele, betrouwbare en zeer efficiënte automatisering te realiseren voor magazijnen en supply chain management. Geek+ wordt vertrouwd door meer dan 700 wereldwijde industrieleiders en is erkend als wereldleider in autonome mobiele robots. Opgericht in 2015, heeft Geek+ meer dan 1.500 werknemers, met kantoren in de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zuid-Korea, het vasteland van China, Hong Kong SAR, en Singapore.

Ga voor meer informatie naar: https://www.geekplus.com/

De Rhenus Group is een van de toonaangevende logistieke specialisten met bedrijfsactiviteiten over de hele wereld en een jaaromzet van 8,6 miljard euro. 39.000 medewerkers werken op 1.120 bedrijfslocaties en ontwikkelen innovatieve logistieke oplossingen voor de gehele toeleveringsketen. Of het nu gaat om transport, opslag, douaneafhandeling of diensten met toegevoegde waarde, het familiebedrijf bundelt zijn activiteiten in verschillende bedrijfseenheden waar de behoeften van klanten altijd centraal staan.

Ga voor meer informatie naar https://www.rhenus.group/

