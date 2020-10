Global ERP Solution Provider BST Global Benoemt Nieuwe Chief Executive Officer en Nieuwe President

TAMPA, Florida, 1 oktober 2020 /PRNewswire/ -- BST Global kondigde vandaag aan dat Javier A. Baldor is aangesteld als Chief Executive Officer en Carlos A. Baldor Jr. is aangesteld als President.

Deze aankondiging komt in het licht van het overlijden van BST Global's Oprichter, President & CEO Carlos A. Baldor Sr. in augustus 2020. Carlos Sr. had jaren van tevoren het opvolgingsplan van het bedrijf opgesteld, waarin zijn twee zonen met succes de wereldwijde activiteiten voortzetten.

Javier A. Baldor, die eerder als Executive Vice President van het bedrijf werkte, trad in 1989 toe tot BST Global en heeft in verschillende hoedanigheden gediend tijdens zijn ambtstermijn. In 1999 was Javier de belangrijkste katalysator bij het opzetten van een wereldwijde visie voor het bedrijf, dat nu actief is in een internationaal netwerk van kantoren en klanten heeft die gebruik maken van de oplossingen van BST Global in 65 landen op zes continenten. Als Chief Executive Officer zal Javier leiding blijven geven aan een wereldwijd team van professionals die verantwoordelijk zijn voor de marktintroductie van BST Global's bedrijfssoftwareproducten en -oplossingen. Hij zal ook een belangrijke rol spelen bij het opstellen en uitvoeren van de bedrijfsstrategie, de algemene visie en de missie van het bedrijf met Carlos Jr. en het BST Global-leidersteam.

Carlos A. Baldor Jr. was eerder vicepresident van het bedrijf. Carlos Jr. kwam in 1988 bij BST Global in dienst als lid van het Documentatieteam en in 1990 werd hij lid van het Designteam voor BST RDBMIS. In 1993 werd hij benoemd tot Manager van de Training en Support teams. Van 1997 tot 2005 was Carlos Jr. de Manager van het Product Development team - toen BST Enterprise werd ontworpen, ontwikkeld en op de markt gebracht. In 2005 werd hij benoemd tot Director of Design en was hij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten. In 2016 werd Carlos Jr. benoemd tot Vice President die toezicht houdt op de Operations en Product Delivery teams om ervoor te zorgen dat ze worden ondersteund om hun doelen te bereiken en de meest zinvolle producten te produceren. Carlos Jr. zal niet alleen helpen bij de uitvoering van de bedrijfsstrategie van het bedrijf, maar zal zich ook richten op het begeleiden en coachen van het volgende niveau van het toekomstige leiderschap van BST Global.

VAN DE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

"Mijn vader heeft dit bedrijf van de grond af aan opgebouwd, hetgeen gedurende vele decennia heeft gefloreerd, door duidelijk een visie te koesteren en door zijn voorbeeld van pure toewijding, medeleven en hard werk. Het is een voorrecht en een grote eer om in zijn voetsporen te treden, de missie die hij bijna 50 jaar geleden is begonnen voort te zetten en er met een buitengewoon team van professionals over de hele wereld op voort te bouwen". – Javier A. Baldor, Chief Executive Officer, BST Global

VAN DE PRESIDENT

"Carlos Sr. was een ingenieur door scholing en genoot van het gebruik van technologie om problemen op te lossen. Hij was een echte innovator en pionier op het gebied van technologie sinds het begin van de jaren zeventig, toen computers nog in de kinderschoenen stonden. Deze geest heeft mij altijd aangesproken en blijft het bedrijf voeden met het oog op de toekomst, met als doel onze klanten en gebruikers te helpen meer te bereiken en hun leven gemakkelijker te maken". – Carlos A. Baldor Jr., President, BST Global

OVER BST GLOBAL

BST Global ontwerpt, ontwikkelt en implementeert projectgebaseerde ERP-oplossingen specifiek voor 's werelds toonaangevende architecten, ingenieurs en adviesbureaus over de hele wereld. Meer dan 120.000 professionals in zes continenten en 65 landen vertrouwen elke dag op de oplossingen van BST Global om hun projecten, middelen, financiën en klantenrelaties succesvol te beheren. Met een ongeëvenaarde kennis van de industrie, dient BST Global als betrouwbare partner voor haar trouwe klanten en blijft zij in de voorhoede van de innovatie om haar producten te laten evolueren ten voordele van het grote geheel. Voor meer informatie, bezoek www.BSTGlobal.com.

