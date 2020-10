Globalization Partners automatiseert volledig zijn wereldwijde expansie

De Self-Service Global Expansion Experience, die in eigen huis ontwikkeld werd door een team van eersteklas ingenieurs en experts uit de sector, is een cloudgebaseerd, klantgericht traject dat het proces van de uitbouw van wereldwijde teams stroomlijnt door de landspecifieke vereisten van het onboardingproces binnen handbereik van de klant te brengen. Bedrijven kunnen een nieuw land kiezen om in uit te breiden, kosten goedkeuren om geïdentificeerd talent in dienst te nemen, een lokaal conform arbeidscontract genereren en verzekeringsuitkeringen verstrekken. De medewerkers worden ondersteund via de entiteiten van Globalization Partners op het terrein in elk land, waardoor klanten de complexiteit van het navigeren door grensoverschrijdende juridische, hr- en fiscale kwesties in eigen huis kunnen omzeilen. De technologie van Globalization Partners vereenvoudigt en versnelt het internationale aanwervingsproces, maar automatisering kan niet altijd de waarde van toegang tot experts van de sector vervangen. Daarom is de persoonlijke service van het team van Globalization Partners altijd slechts een klik verwijderd.

De Self-Service Global Expansion Experience maakt deel uit van het EOR-platform van Globalization Partners, dat bedrijven in staat stelt om volgens de voorschriften te groeien en hun wereldwijde teams te beheren - allemaal op één plek. De geautomatiseerde technologie komt op een moment dat de Employer of Record-sector steeds meer opkomt als een middel voor vooruitdenkende bedrijven om hun teams wereldwijd uit te breiden. Een recent rapport van sectoranalysebureau NelsonHall kwam tot de conclusie dat kopers van wereldwijde EOR-diensten ondanks de recente wereldwijde economische impact van de COVID-19-pandemie geen tekens laten zien dat ze hun uitbreidingsinspanningen stopzetten, met EMEA en APAC als de belangrijkste doelregio's voor expansie. Het onderzoek noemde Globalization Partners ook als een van de marktleiders in de sector.

Globalization Partners is de enige Global EOR met een volledig gestroomlijnd platform en een eigen wereldwijde juridische infrastructuur, die de kwaliteit en de naleving van de regelgeving voor klanten garandeert. De combinatie is absoluut cruciaal, aangezien een werkgever de intellectuele eigendom beheert die door werknemers en andere complexe grensoverschrijdende zaken voor zijn klanten gegenereerd wordt.

"De kernwaarde van het wereldwijde EOR-servicemodel is dat het een grotere snelheid en wendbaarheid voor hr mogelijk maakt bij het ondersteunen van tijdige, conforme wereldwijde uitbreidingsinitiatieven voor het bedrijf", aldus Pete Tiliakos, Principal Research Analyst bij NelsonHall. "De inbreng van moderne technologie en automatisering zoals de Self-Service Global Expansion Experience zal de snelheid van uitvoering van strategische initiatieven versnellen, waardoor de waarde van de dienst verder zal toenemen door multinationale bedrijven met on-demand capaciteit in staat te stellen om snel talent te beoordelen, te contracteren en in te werken in de doellanden."

Als EOR stelt Globalization Partners bedrijven in staat om overal ter wereld aan te werven en uit te breiden naar nieuwe gebieden zonder dat ze dure en tijdrovende investeringen hoeven te doen in dochterondernemingen of filialen. EOR's dienen als wettelijke werkgever, behandelen de salarisadministratie, belastingen en uitkeringen en zorgen voor de naleving van de plaatselijke arbeidswet- en regelgeving, waardoor bedrijven het dagelijkse werk van hun teamleden kunnen beheren en aansturen. Hoewel Globalization Partners deze mogelijkheden altijd geboden heeft, kunnen bedrijven dankzij het nieuwe, verbeterde EOR-technologieplatform nog sneller naar nieuwe gebieden verhuizen, zodat ze internationaal beter kunnen concurreren.

Het EOR-technologieplatform van Globalization Partners is cloudgebaseerd en is wereldwijd toegankelijk via mobiele telefoon of desktop. Een van de vele kenmerken en mogelijkheden is een geautomatiseerde arbeidsovereenkomstervaring die bedrijven in staat stelt om op efficiënte wijze en conform de voorschriften concurrerende vacatures te creëren. Het biedt ook een rapportagefunctie die de financiële teams in staat stelt om per land en per werknemer gedetailleerd te rapporteren over de facturen, en een helpcentrum dat uitgebreide ondersteunende inhoud biedt, evenals de mogelijkheid om in contact te komen met deskundigen inzake het onderwerp. In tegenstelling tot een concurrerend aanbod dat uit verschillende bronnen in elkaar geflanst is, is de EOR-technologie van het bedrijf intern ontwikkeld door Globalization Partners op één platform voor een meer samenhangende gebruikservaring.

"Vertragingen bij de naleving en verouderde processen kunnen leiden tot het verlies van toptalent en gemiste kansen in een nieuwe markt", aldus Gerard Keating, CTO van Globalization Partners. "Onze Self-Service Global Expansion Experience stelt onze klanten in staat om hun wereldwijde personeelsbestand gemakkelijk uit te breiden door middel van een eenvoudig te gebruiken, interactieve gebruikservaring om de nalevingsdetails voor elk land te onderzoeken en de overeenkomst volledig binnen het platform te ondertekenen"

Daarnaast biedt de technologie van Globalization Partners klanten een scala aan andere nuttige functies:

Kies een nieuw land voor wereldwijde expansie

Begin de lancering van uw nieuw land met één druk op de knop en ken de totale kosten die u kunt verwachten, zonder verrassingen. Klanten kunnen meer dan 180 landen onderzoeken om meer te weten te komen over wereldwijde expansie. In een paar klikken kan de landspecifieke prijsstelling bekeken worden en kan een overeenkomst ondertekend worden.

Begin de lancering van uw nieuw land met één druk op de knop en ken de totale kosten die u kunt verwachten, zonder verrassingen. Klanten kunnen meer dan 180 landen onderzoeken om meer te weten te komen over wereldwijde expansie. In een paar klikken kan de landspecifieke prijsstelling bekeken worden en kan een overeenkomst ondertekend worden. Werk medewerkers in

Klanten produceren plaatselijk conforme arbeidsovereenkomsten en bieden binnen enkele minuten premium binnenlandse voordelen, allemaal binnen het platform. De volgende stap is nieuwe medewerkers uitnodigen om in te loggen bij Globalization Partners om hun overeenkomst probleemloos te herzien en hun voordelen te kiezen.

Klanten produceren plaatselijk conforme arbeidsovereenkomsten en bieden binnen enkele minuten premium binnenlandse voordelen, allemaal binnen het platform. De volgende stap is nieuwe medewerkers uitnodigen om in te loggen bij Globalization Partners om hun overeenkomst probleemloos te herzien en hun voordelen te kiezen. Verwerk de loonlijst

De salarisadministratie is geautomatiseerd met een minimale afhankelijkheid van menselijke inbreng, waardoor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en tijdige levering gegarandeerd zijn. Ons flexibel platform maakt het mogelijk om in een paar klikken bonussen, commissies of uitzonderingen op de loonlijst toe te voegen, allemaal gecentraliseerd op één plaats voor het gemak van het beheer.

De salarisadministratie is geautomatiseerd met een minimale afhankelijkheid van menselijke inbreng, waardoor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en tijdige levering gegarandeerd zijn. Ons flexibel platform maakt het mogelijk om in een paar klikken bonussen, commissies of uitzonderingen op de loonlijst toe te voegen, allemaal gecentraliseerd op één plaats voor het gemak van het beheer. Beheer tijd en kosten

Klanten kunnen eenvoudig verzoeken om tijd en kosten van wereldwijde werknemers in een web- of mobiele omgeving te bekijken en goed te keuren. Zowel het tijds- als het onkostenaanbod is opgebouwd met de specifieke kenmerken van het land in gedachten en alle details van de onkostenrapporten zijn gecentraliseerd om de werklast van het financiële team te verlichten.

Klanten kunnen eenvoudig verzoeken om tijd en kosten van wereldwijde werknemers in een web- of mobiele omgeving te bekijken en goed te keuren. Zowel het tijds- als het onkostenaanbod is opgebouwd met de specifieke kenmerken van het land in gedachten en alle details van de onkostenrapporten zijn gecentraliseerd om de werklast van het financiële team te verlichten. Zorg voor naleving

Ondanks de steeds veranderende lokale regelgeving zorgt ons platform voor de naleving van actuele lokale hr-, juridische, gegevensconformiteits- en belastinginformatie die ingebouwd is in de klantervaring. Onze klanten volgen en beheren hun medewerkers over de hele wereld in één gecentraliseerde, beveiligde interface. Dit omvat realtime toegang tot de status van de werknemers, hun contactgegevens, het loonrooster, de details van de voordelen, de arbeidsovereenkomsten en de facturen, waardoor het risico op menselijke fouten beperkt wordt.

Over Globalization Partners

Globalization Partners stelt bedrijven in staat om snel en eenvoudig internationaal uit te breiden over zes continenten en in meer dan 180 landen. Ons wereldwijde Employer of Record (EOR)-model stelt bedrijven in staat om in slechts enkele werkdagen werknemers in dienst te nemen zonder dat ze complexe internationale juridische, fiscale en hr-kwesties hoeven te doorlopen, en onze door AI aangestuurde technologie brengt het hele proces van wereldwijde expansie binnen handbereik. Wanneer bedrijven een toptalent vinden, wordt dat teamlid op onze lokaal conforme loonlijst gezet. Wij zijn de betrouwbaarste oplossing op de markt en bieden 24/7/365 premium ondersteuningsdiensten aan. We hebben wereldwijd teams en kantoren, met wereldwijde hoofdkantoren in Boston en Californië en regionale hoofdkantoren in Londen, Ierland, Singapore en Dubai.

Globalization Partners heeft constant 97 % klanttevredenheid bereikt door het voor bedrijven gemakkelijk te maken om wereldwijd te gaan. Voor meer informatie kunt u een bezoekje brengen aan: globalization-partners.com of neem contact met ons op via Twitter, LinkedIn, Facebookof bekijk onze Blog.

Contactpersoon:

Karen Pantinas

[email protected]

(617) -729-4466

Video - https://youtu.be/0ltYvCtnoxc

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723356/Globalization_Partners_Logo.jpg

Gerelateerde links

https://www.globalization-partners.com/



SOURCE Globalization Partners