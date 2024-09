GMZ Global krijgt internationale licentie als betrouwbare partner voor gereguleerde handel

ANJOUAN, Unie der Comoren, 24 september 2024 /PRNewswire/ -- GMZ Global kondigt met trots aan dat het een prestigieuze internationale licentie heeft verkregen voor het leveren van financiële diensten, waarmee het zijn positie als betrouwbare en betrouwbare makelaar op de wereldwijde financiële markt kracht bijzet. Deze opmerkelijke prestatie onderstreept de missie van het merk om klanten een veilige, beveiligde en transparante handelsomgeving te bieden.

"We zijn meer dan blij dat we deze internationale licentie hebben binnengehaald," zegt Luca Rensburg, woordvoerder van GMZ Global. "Deze mijlpaal bevestigt onze toewijding aan het naleven van de hoogste industrienormen en voorschriften. Het versterkt ook onze toewijding aan het beschermen van de belangen van onze klanten."

Wereldwijd erkend handelsmerk

Met het verkrijgen van deze licentie is GMZ Global toegetreden tot een selecte groep van brokers die in meerdere jurisdicties mogen opereren. Dit is mogelijk omdat de aan het bedrijf verleende licentie een bewijs is van het robuuste nalevingskader, de financiële stabiliteit en de operationele uitmuntendheid. Het zorgt ervoor dat de onderneming opereert binnen een regelgevend kader dat de fondsen van beleggers beschermt en eerlijke marktpraktijken bevordert.

Met een gelicentieerd en gereguleerd merk als GMZ Global kunnen klanten met vertrouwen handelen, in de wetenschap dat hun investeringen worden bewaard en vastgehouden onder streng toezicht en regelgevende vereisten. De toewijding van de broker aan transparantie en verantwoordingsplicht wordt verder aangetoond door het naleven van best practices in de sector en deelname aan relevante regelgevende initiatieven.

"Wij geloven dat onze leden een handelslandschap verdienen dat zowel vertrouwd als veilig is," voegt Rensburg toe. "Met het verkrijgen van deze internationale licentie hebben we een grote stap gezet om onze klanten de gemoedsrust te geven die ze nodig hebben om zich te concentreren op hun handelsstrategieën."

Over GMZ Global

GMZ Global is een online makelaarskantoor dat zich inzet om een uitgebreide handelsoplossing te bieden die tegemoet komt aan de behoeften van zowel beginnende als ervaren handelaren. Met meer dan 432 beschikbare activa voor het kopen en verkopen van forex, grondstoffen, indices, aandelen en cryptovaluta biedt het bedrijf diverse marktkansen. Het platform is ontworpen om handelaren te voorzien van geavanceerde grafiektools, realtime marktgegevens en aanpasbare interfaces, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen en hun handelsstrategieën kunnen optimaliseren.

De toewijding aan uitmuntendheid blijkt uit de indrukwekkende staat van dienst van het kantoor. Met een gemeenschap van meer dan 18.478 succesvolle handelaren en een wereldwijd bereik in 42 landen heeft het bedrijf zich gevestigd als een vertrouwde naam in de financiële sector.

https://gmzglobal.com/