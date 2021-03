Golden Agri-Resources gebruikt R&D om de gezondheidsvoordelen van palmolie te benutten

"Eén hardnekkige mythe over palmolie is dat deze ongezond is omdat deze verzadigde vetzuren (SAFA) bevat. Volle palmolie is echter gewoonlijk 50% verzadigde en 50% onverzadigde vetzuren, wat heel anders is wanneer vergeleken met zuivel- en cacaoboter," zei Dr. Paul Wassell, Head of Research and Development.

In feite, afhankelijk van de mate van raffinage, is palmolie de rijkste bron van bètacaroteen, een natuurlijke bron van pro-vitamine A. Het is ook een grote bron van tocotriënolen (vitamine E).

"Een andere verwarrende mythe is dat palmolie het risico van hart- en vaatziekten verhoogt, wat gewoon niet waar is. Dit komt door het gebrek aan fundamentele kennis over de verschillen tussen SAFA-type: lang, middellang en korte keten en hun functie". Wassell verklaarde, "Bijvoorbeeld, palmitine vetzuur (de meest voorkomende SAFA) in olie-palmitine-olie (OPO) vetten voor zuigelingenvoeding, imiteert de OPO-molecule die van nature aanwezig is in moedermelk".

Transvetzuren volledig uit het voedselaanbod elimineren

De vrees voor een hoger risico van hartziekten moedigt wereldwijde gezondheidsinstanties aan om transvetzuren te verbieden, die men aantreft in gedeeltelijk geharde plantaardige oliën. De Amerikaanse Federal Drug Administration en de WHO zijn van plan om industriële transvetzuren vóór respectievelijk 2020 en 2023 te elimineren.

F&B conglomeraten hebben zich gewend tot natuurlijke palmolie, omdat deze van nature geen industriële transvetzuren bevat en waarvan de hydrogenering niet moet worden gewijzigd, in tegenstelling tot zonnebloem-, raapzaad en soja-olie. Van de vier belangrijkste bulkoliën moet palmolie niet genetisch worden gewijzigd – een olie zonder GGO's.

"Door de toevoeging van waterstof wordt een olie meer verzadigd en kan resulteren in de vorming van transvetzuren, het feit dat palmolie natuurlijk kan worden gefractioneerd en daarna kan worden gerecombineerd in andere producten zonder hydrogenering is een enorm voordeel", merkte Wassel op.

Innoveren om zich aan te passen aan de behoeften van de consument

In het R&D-centrum van GAR in Marunda , Jakarta, ontwikkelen levensmiddelentechnologen margarines met verschillende smaakprofielen, gehard vet met speciale opklopbaarheid of unieke speciale coatings voor roomijs.

"Melkvetvervangers -- zoals margarines op basis van palmolie om boter te vervangen -- hebben aan belang gewonnen naarmate voedselproducten proberen consumenten aan te trekken die lactose-intolerant zijn en hierbij transvetzuren geheel vermijden. We verminderen ook natrium (zout) in onze margarineproducten. We begrijpen dat dit aanvullende gezondheidsvoordelen zal opleveren voor bredere gemeenschap.

We hebben ook blijvende interesse gezien in plantaardig voedsel. We hebben nieuwe concepten in onze innovatiepijplijn voor zowel plaatselijke als internationale klanten terwijl we blijven voldoen aan de individuele vereisten van onze klanten", voegde Wassel toe.

Een jaar in de COVID-19 pandemie hebben beleidsmakers hun focus gewend tot voedselveiligheid en voeding onder lagere inkomensgroepen, vooral landelijke bevolkingen.

Wassell gelooft dat de inheemse bevolking minimaal verwerkte palmolie kan overwegen die natuurlijke tocotriënolen behoudt, een maximale concentratie van pro-vitamine A, terwijl een ultra-lage koolstofvoetafdruk wordt gehandhaafd.

Meer informatie over de R&D-initiatieven van het bedrijf vindt u in de Brochure met feiten over palmolie van GAR.

Informatie over Golden Agri-Resources (GAR):

Golden Agri-Resources (GAR) werd opgericht in 1996 en is nu een van de grootste palmolieplantages in de wereld. De plantages van GAR bevinden zich in Indonesië en het bedrijf beheert bijna een half miljoen hectare in palmolieplantages (waaronder kleine landbouwbedrijven). GAR is een leider op het gebied van 'seed-to-shelf agribusiness' en werkt actief met klanten over de hele wereld om producten te vernieuwen die voldoen aan de behoeften van consumenten inzake voedselgezondheid en -veiligheid.

