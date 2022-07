GoParity en een geboren Nederlander nodigen de gemeenschap uit om te investeren in Vale das Lobas, een nieuwe duurzame toeristische bestemming in Portugal

GUARDA, Portugal, 25 juli 2022 /PRNewswire/ -- Vale das Lobas, een nieuw project voor toerisme en milieu-regeneratie in Guarda, is een initiatief dat zich onderscheidt door zijn verbinding met de natuur en dat zich aansluit bij GoParity om ethische financiering op te halen via impact-investeringen.

Vale das Lobas ligt in het binnenland, in het noorden van Portugal en presenteert zich als een model voor plattelandsherstel, op basis van een holistische visie om de gezondheid te herstellen, de gemeenschap nieuw leven in te blazen en de biodiversiteit te herstellen. Het is omgeven door frisse lucht, natuurlijke bronnen en traditionele landbouw, en de enige geluiden zijn het geluid van stromend water en zoemende bijen.

Dit project staat nu open voor investeringen via het Portugese impactinvesteringsplatform GoParity. Het doel is om 150.000 euro op te halen in aanvulling op een stimuleringsprogramma van 600.000 euro van Tourism of Portugal, het landelijke bureau voor toerisme.

"We hebben besloten om ons aan te sluiten bij de GoParity, omdat we op deze manier een groot publiek bereiken en in contact komen met gelijkgestemde mensen die een verschil willen maken." aldus Dino Schmitz, de directeur van het project. De in Nederland geboren Dino heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van internationale senior management-functies en is verliefd geworden op dit project, dat een betere wereld tot stand wil brengen. "Met deze campagne nodigen we iedereen uit om deel uit te maken van het project door een bijdrage te leveren en te investeren", aldus Dino.

Een van de meest aantrekkelijke aspecten van het project is het 'farm-to-table' restaurant, dat wordt gerund door ArturGomes, die ervaring heeft als uitvoerend chef-kok in een Michelin-restaurant. Zowel het kampeerpark als het restaurant zijn vanaf september open om gasten te ontvangen. De grote opening van de Nature Spa, een ruimte met prachtige tuinen, staat gepland voor december.

Vale das Lobas wordt ondersteund door de Rewilding Europe Capital en is een trots lid van het European RewildingNetwork, een belangrijk netwerk van progressieve beschermingsinitiatieven in Europa. In een plattelandsgebied waar het aantal mensen is gedaald, worden er nieuwe banen gecreëerd om de terugkeer van migranten te stimuleren en de gemeenschap nieuw leven in te blazen.

Vale das Lobas heeft een holistische aanpak, waarbij innovatie en oude tradities worden gecombineerd. Het biedt welzijn, natuurtoerisme, avontuurlijke ontdekkingstoerisme, gastronomische en ambachtelijke ervaringen, festivals en evenementen. Al deze trends zijn sterk aan het groeien op de mondiale markt.

