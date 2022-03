GROTE DOORBRAAK OP DE INTERNATIONALE MARKT

De ultramoderne faciliteiten van Maarel Orchids maken gebruik van een volledig geautomatiseerd bloemensorteersysteem dat de efficiëntie maximaliseert en de kosten minimaliseert. Maarel is geen onbekende in het prioriteren van geavanceerde technologie in zijn bedrijfsstrategie. "We zijn er trots op dat we streven naar perfectie in onze kasactiviteiten, zodat we voortdurend orchideeën van de hoogste kwaliteit kunnen produceren", zegt Rene Vissers , Algemeen Directeur van Maarel Orchids. "Sollums dynamische ledverlichtingsoplossing biedt ons de mogelijkheid om elk aspect van onze verlichting te regelen, zodat deze continu voldoet aan de behoeften van onze planten, zelfs als deze veranderen."

Als wereldwijde hotspot voor de snijbloementeelt vormt Nederland een heel gewilde markt voor de belangrijkste tuinbouwverlichtingsbedrijven. Sollum werd aanbevolen aan Maarel door Ledgnd, een in Nederland gevestigd merkonafhankelijk lichtadviesbureau dat ledlichtaanbieders koppelt aan telers. "Als strategische partner van Maarel Orchids hebben we Sollum aanbevolen, omdat zij de meest complete verlichtingsoplossing hadden voor de behoeften van dit project", zegt Ramón van de Vrie , directeur van Ledgnd. "Nu willen we er graag voor zorgen dat de integratie van de verlichting succesvol verloopt, zodat we kunnen toewerken naar de resultaten in de teelt die wij en Maarel Orchids nastreven."

Louis Brun , CEO van Sollum Technologies, ziet de gebeurtenissen als een belangrijke doorbraak voor Sollum op de internationale markt: "Maarel vormt het perfecte voorbeeld van de hoogwaardige sierteeltproductie die we van Nederland gewend zijn. Door hen en Ledgnd erkend worden als de beste keuze voor verlichtingsleveranciers voor dit project is een echt bewijs van het vermogen van ons bedrijf om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten en hun hoge standaarden."

Het project met Maarel volgt op verschillende successen van Sollum op het Noord-Amerikaanse continent: in Québec en Ontario in Canada, maar ook in de Verenigde Staten.

Over Maarel Orchids

In het hart van het Westland kweken we 25 soorten phalaenopsis-orchideeën van 12 cm met gemiddeld twee takken en veertien bloemen. In die scherpe focus schuilt onze kracht. Zo kweken we uniforme, grote partijen potorchideeën met een constante kwaliteit waar retailers op kunnen vertrouwen. We bereiken dit door volledig geautomatiseerd en duurzaam te werken. Door ons teeltproces te automatiseren garanderen we een constante en goed planbare teelt. Bovendien met dito kosten. Of het nu bewolkt of zonnig is, het klimaat in de kas is zo ingesteld dat het de groei van de phalaenopsis niet beïnvloedt. Een belangrijke kernwaarde van onze kwekerij is duurzaamheid. Daarom is ons productieproces maximaal duurzaam en biologisch. Voor meer informatie ga naar maarelorchids.nl .

Over Ledgnd

Ledgnd B.V. is de merkonafhankelijke lichtadviseur voor kwekers. Ledgnd heeft een team van plantwetenschappers, tuinbouwveteranen en led-experts. Met dat team ondersteunt Ledgnd telers om een succesvolle implementatie van led in hun kas te verwezenlijken. Voor meer informatie ga naar Ledgnd.com .

Over Sollum Technologies

Sollum Technologies werd - geïnspireerd door de natuur - opgericht in 2015 om glastuinders de enige slimme ledverlichtingsoplossing te bieden die het volledige spectrum van het natuurlijke licht van de zon dynamisch recreëert, perfectioneert en moduleert. Het bedrijf is gevestigd in Montréal (Québec, Canada), waar de ontwerp-, ontwikkelings- en productieactiviteiten zijn geconcentreerd. Sollum™ werkt nauw samen met zijn klanten en onderzoekscentra om recepten te creëren die aangepast zijn aan de groeicyclus van elk gewas, ongeacht het inheemse klimaat of de locatie van de kas. Zijn SUN as a Service ®-cloudplatform maakt lichtbeheer in meerdere zones mogelijk, zodat telers verschillende recepten tegelijkertijd in dezelfde kas kunnen implementeren. Het platform past ook automatisch de verlichting van elke zone aan het omgevingslicht aan om te voldoen aan de receptdoelen. De bekroonde verlichtingsoplossing van Sollum biedt daardoor een ongeëvenaarde waarde op het vlak van energiebesparing, productiviteit en superieure productkwaliteit door middel van een flexibele, aanpasbare en gebruiksvriendelijke toepassing, met veel respect voor het milieu. Voor meer informatie ga naar sollum.tech.

