Grover Business Premium: Lancering van innovatief tech-huurmodel voor bedrijven in Europa en de VS.

Het Unicorn-bedrijf met een nieuwe visie op tech-bezit heeft nu een online platform waarmee bedrijven hun medewerkers van tech voorzien, betaalbaar en op een flexibele maandbasis.

BERLIJN, 19 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Grover , wereldwijd marktleider op het gebied van tech-verhuur voor consumenten, heeft vandaag de lancering van Grover Business Premium aangekondigd. Met deze softwareoplossing kunnen bedrijven hun medewerkers direct en flexibel voorzien van alle nodige tech, waaronder laptops, tablets, camera's, smartphones en meer. Met het geïntegreerde assetmanagement-dashboard krijgen zowel grote als kleine bedrijven overzichtelijk inzicht in alle gehuurde apparaten van alle medewerkers. Het naar behoefte kunnen aanpassen van tech-abonnementen, stelt bedrijven ertoe in staat om kostenefficiënter en duurzamer te groeien.

Na een succesvolle Beta-test in Duitsland is het zakelijke platform voor tech-abonnementen nu beschikbaar voor alle bedrijven in Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje en Oostenrijk.

Snelgroeiende start-ups die te maken hebben met afwisselende groeimogelijkheden kunnen met Grover Business Premium eenvoudig en op ieder moment hun apparatuur updaten en abonnementen aanpassen, om het werkkapitaal te optimaliseren en zo uitgaven te reduceren. Technologievoorziening en assetmanagement worden nu vanuit één plek geregeld dankzij Grover's all-in-one-dashboard. Op het moment werkt Grover samen met meer dan 10.000 zakelijke klanten in Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Nederland, waaronder toonaangevende bedrijven zoals Telekom MobilitySolutions en Taxfix. Het klantenbestand van Grover strekt zich uit over uiteenlopende industrieën zoals gezondheidszorg, software, handel, marketing, educatie, vastgoed en levensmiddelen. Direct na de lancering hebben Grover Business Premium-klanten de keuze uit meer dan 5000 tech-producten.

De grootste voordelen van Grover Business Premium zijn de gebruiksvriendelijkheid, het centrale beheer van assets en tech-aanbestedingen, de mogelijkheid om verschillende tech-bundels samen te stellen en met één klik te bestellen, bestellingen te volgen in real time, handig betalingsbeheer van abonnementen en 90% schadedekking via Grover Care (50% bij drones).

"Bij Grover zien we technologie als een mensenrecht, niet zomaar een luxe, en we begrijpen de druk waarmee een groeiend bedrijf te maken heeft." aldus Samantha Selldorff, vice-president B2B bij Grover. "Ondernemingen die werken met Grover Business Premium hebben de zekerheid om flexibel te blijven met hun uitgaven door gadgets gemakkelijk en vrijblijvend te huren. We zijn blij met de lancering van ons premium-platform waardoor bedrijven zich minder hoeven te richten op het beheer van tech en zich meer kunnen richten op hun core-business."

Grover werkt aan een wereld waarin toegang tot technologie volledig flexibel is, zodat mensen en bedrijven hun tech optimaal kunnen benutten en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamer verbruik. Tot nu toe heeft Grover al 845.000 apparaten terug in de circulatie gebracht. Producten worden volgens een circulair model verhuurd en dus door meerdere mensen gebruikt. Dit zorgt voor een langere levensduur van apparaten en minder e-waste.

Voor meer informatie over Grover, ga naar www.grover.com .

Voor meer informatie over Grover Business Premium, ga naar https://www.grover.com/business_nl-nl/g-about/business-premium.

Voor Grover's media kit, met visuele elementen, klik hier .

Over Grover

Grover is wereldwijd marktleider op het gebied van elektronicaverhuur, waarbij consumenten en bedrijven een maandabonnement op tech-producten kunnen nemen in plaats van deze te kopen. Opgericht in 2015 door Michael Cassau met de missie om exceptionele technologie toegankelijker te maken, omdat toegang tot tech een mensenrecht is. Met Grover krijgen abonnees toegang tot een breed scala van ruim 5000 tech-producten, waaronder smartphones, laptops, virtual reality (VR) accessoires, wearables en smart home apparaten voor een flexibele maandelijkse huurprijs. Dankzij de service van Grover kunnen gebruikers de producten behouden, omwisselen of retourneren afhankelijk van hun individuele behoeften en budget. Tech huren is mogelijk op GROVER.COM . Grover is een pionier in het bevorderen van de kringloopeconomie. Het verdienmodel - het aan meerdere gebruikers verhuren van een tech-product binnen één levenscyclus - haalt de maximale waarde uit ieder product en vermindert e-waste. Voor meer informatie, ga naar www.grover.com .

SOURCE Grover