Grover haalt $1 mld. op om consumententechnologie te democratiseren

- Nieuwe financiering die Grover helpt de drempel tot tech te verlagen door te kapitaliseren op groeiende vraag van consumenten voor "toegang" in plaats van "bezit".

- Het kapitaal zal worden gebruikt voor de internationale uitbreiding van Grover's circulaire elektronica-abonnementsdienst, waardoor tegen 2024 24.000 ton e-afval zal worden voorkomen.

- Inclusief een verlenging van Serie B, waarmee het totaal van de ronde op $100 mln. komt.

BERLIJN, 28 juli 2021 /PRNewswire/ -- Grover, Europa's marktleider in consumenten elektronica abonnementen, kondigde vandaag aan dat het meer dan $1 mld. heeft opgehaald aan door vermogen en activa gedekte financiering om toegang tot tech te democratiseren terwijl ze tegen het e-afvalprobleem van de wereld vechten.

Met de grootste financieringsronde ooit voor een startup in de circulaire economie wil Grover zijn groei en wereldwijde uitbreiding in nieuwe en bestaande markten versnellen. De financiering zal Grover in staat stellen om circulaties te verhogen van haar huidige 475.000 tot 5 miljoen in 2024.

De ronde bestaat uit een door activa gedekte faciliteit van $ 1 mld. van het Londense Fasanara Capital, en een uitbreiding van haar Serie B-ronde met $ 34,5 mln., waardoor de ronde in totaal op $ 100 mln. komt. De financiering zal worden gebruikt om een speciale entiteit op te richten die de producten waarop Grover's klanten zich abonneren zal verwerven en bezitten. Deze structuur scheidt het eigendom van de activa van Grover's abonnementsplatform, zodat het bedrijf zich kan concentreren op productontwikkeling, klantenacquisitie en internationale uitbreiding.

Door sterk toenemende vraag zag Grover haar aantal abonnees tijdens het eerste half jaar bijna verdubbelen, en op dit moment geeft het al toegang tot bijna een kwart miljoen tech-producten.Grover is sinds september 2020 actief in Nederland, en een verdubbeling van haar aantal abonnees consolideert haar leidinggevende positie op de markt. De financiering zal Grover helpen verder in de Nederlandse markt te schalen toe continu nieuwe producten toe te voegen aan haar assortiment, en door meer en meer functies te ontwikkelen om haar klanten nog beter te bedienen.

Met Grover kunnen individuen en bedrijven technologie huren op maandbasis, waardoor er geen kapitaaluitgaven nodig zijn en meer flexibiliteit mogelijk is dan met een regelrecht aankoop- of financieringsplan. De abonnementsservice geeft toegang tot technologie door abonnees te laten kiezen uit een verscheidenheid van meer dan 3.000 producten en geeft volledige controle over de abonnementsduur, om de betaalbaarheid te maximaliseren. Aan het einde van de oorspronkelijke abonnementsperiode kunnen klanten het gehuurde product kopen, retourneren of op maandbasis blijven huren. Geretourneerde producten worden opgeknapt "als nieuw"-staat en verkocht, zodat ze blijven worden gebruikt en het milieu niet vervuilen. Wanneer een product het einde van zijn levensduur bereikt zorgt Grover's toeleveringsketen ervoor dat materialen worden herbruikt of gerecycled. Consumentenabonnementen zijn stress-vrij; 90% van eventuele schadekosten zijn standaard gedekt.

Grover's oprichter en CEO, Michael Cassau zei: "Consumentenelektronica zijn fundamenteel voor de huidige maatschappij, en wij geloven dat iedereen tegen betaalbare prijzen toegang hoort te hebben tot de tech die ze nodig hebben. De lineaire aard van de consumptie door de maatschappij heeft er echter toe geleid dat e-afval de snelst groeiende afvalstroom ter wereld is geworden. Wij kapitaliseren op een enorme verschuiving op consumentenvoorkeuren om meer tech beschikbaar te maken voor meer mensen terwijl we de alarmerende trend van e-afval terug willen draaien die enorme gevolgen heeft voor het milieu. Tot op heden hebben we 475.000 producten gecirculeerd, wat gelijk staat aan 1.400 ton e-afval. Deze laatste financieringsronde toont het vertrouwen van onze investeerders en zal ons in staat stellen ons doel te realiseren om 's werelds toonaangevende merk te worden voor duurzame elektronica-abonnementen."

Grover is al actief in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Spanje, en is van plan andere markten te lanceren in Q4 2021.

Francesco Filia, CEO van Fasanara Capital zei: "Grover is van sterkte naar sterkte gegaan en is goed op weg de markt van tech-abonnementen aan te boren die een waarde heeft van $ 280 mld. De voorkeuren van consumenten gaan snel richting een abonnementseconomie voor elektronische producten, en als Europa's snelst groeiende bedrijf in die sector verwacht Grover zich aan significante groei. De groei die Grover de afgelopen 12 maanden heeft ervaren getuigt toont duidelijk de klasse van het managementteam dat door de oprichter wordt geleid, en wij kijken ernaar uit hem te ondersteunen tijdens deze opwindende fase."

Volgens de VN genereert de wereld 50 miljoen ton e-afval per jaar, waarvan slechts 20% wordt gerecycled. Grover is van plan om eind 2024 5 miljoen producten te circuleren, waardoor 24.000 ton e-afval zal worden voorkomen.

Tot Grover's investeerders tot op heden behoren onder andere JMS Capital-Everglen, Viola Fintech, Assurant, Circularity Capital en Samsung Next.

Over Grover

Grover (GROVER.COM) is de Europese marktleider op het gebied van verhuur van consumentenelektronica en biedt gebruikers toegang tot de nieuwste technologie in een flexibel, maandelijks abonnementsmodel. Grover's missie, in 2015 opgericht door Michael Cassau, is om innovatieve nieuwe manieren te vinden om mensen toegang te geven tot de technologie die ze willen. Zowel consumenten als bedrijven kunnen kiezen uit meer dan 3.000 tech-producten van smartphones en laptops tot gaming, VR-brillen en smart-home gadgets. Grover biedt gebruikers de mogelijkheid om producten te houden, om te ruilen, aan te kopen of terug te sturen, afhankelijk van hun individuele behoeften.

De producten zijn te huren via Grover.com en via het uitgebreide online en offline partner netwerk van Grover, waaronder de toonaangevende elektronica winkel MediaMarktSaturn, Gravis en Conrad.

Grover is een pionier in de bevordering van de deeleconomie. Dankzij het bedrijfsmodel kunnen technische producten gedurende hun levenscyclus aan verschillende gebruikers worden verhuurd, waardoor de maximale waarde uit elk product wordt gehaald en elektronisch afval wordt verminderd. Grover heeft in totaal zo'n 475.000 apparaten opnieuw in omloop gebracht. Met een totale financiering van ongeveer 1,2 miljard euro tot heden en 275 werknemers, is Grover een van de snelst groeiende scale-ups in Duitsland.

