Growatt onthult VITA 550 in Europa en zet nieuwe stap op het gebied van draagbare krachtcentrales

SHENZHEN, China, 26 juni 2023 /PRNewswire/ -- Voor kampeerders die nog steeds afhankelijk zijn van op brandstof werkende generatoren voor outdoor stroomvoorziening, is er verandering op til met de introductie van de VITA 550 in Europa door Growatt. Dit zal de gebruikerservaring ten goede komen tegen een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Vanaf 26 juni is de VITA 550 verkrijgbaar in Europa op de officiële websites van Growatt ( EU / DE / UK ).

Growatt Unveils VITA 550 in Europe, Making Another Move in the Portable Power Station Field

De eerdere lancering in de VS kreeg een positieve reactie van de gebruikers, wat Growatt nog meer vertrouwen geeft bij de lancering van de VITA 550 in Europa. Deze lichtgewicht en compacte krachtcentrale heeft een capaciteit van 538Wh en een vermogen van 600W. Met de Watt+ functie kunnen apparaten met meer dan het nominale vermogen (tot 1050W) worden aangesloten. De geüpgradede UPS-functie verhoogt bovendien de betrouwbaarheid van de voeding. Waar staat de UPS-functie voor? Het stelt de VITA 550 in staat om stroom te blijven leveren, zelfs wanneer het elektriciteitsnet uitvalt. Dit voorkomt gegevensverlies en schade aan apparatuur als gevolg van stroomuitval.

Bovendien kan de VITA 550 zichzelf in 1 uur tot 80% opladen via een stopcontact en levert hij meer dan 3000 levenscycli met LiFePO4-batterijen. De VITA 550 kan in 2,5 uur volledig worden opgeladen met behulp van zonnepanelen dankzij de maximale 240 W zonne-energie-input. Hij ondersteunt ook opladen van de auto, wat een geweldige optie voor onderweg is. Het ontwerp met tien uitgangen maakt de VITA 550 tot de perfecte oplossing voor elk scenario.

"In het licht van de feedback van klanten hebben we de UPS-functie toegevoegd voor de VITA 550, zodat de gebruikers een breder scala aan toepassingsscenario's aankunnen", aldus Lisa Zhang, Growatt's Vice President of Marketing. "We hebben de marktvraag nauwlettend in de gaten gehouden, met klanten gecommuniceerd en innovatieve aanbiedingen ontwikkeld om beter aan de eisen van klanten te voldoen en hen te helpen bij het oplossen van groene energieproblemen."

De VITA 550 is vanaf 26 juni in Europa te koop voor €599 (£529).

Over Growatt

Growatt, een wereldwijd erkende nieuwe energie-expert, is sinds 2011 door meer dan 3,6 miljoen liefhebbers van schone energie wereldwijd in de armen gesloten. Growatt richt zich op schone energieopwekking, opslag en digitalisering en biedt slimme energieoplossingen voor alle scenario's om energieonafhankelijkheid voor iedereen mogelijk te maken. Als pionier op dit gebied heeft Growatt jarenlange ervaring opgebouwd en beschikt het over de toonaangevende technologie om particulieren, gezinnen en bedrijven slimmer en betrouwbaarder van schone energie te voorzien. Klik en leer meer over Growatt draagbare energiecentrales .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2140347/Growatt_Unveils_VITA_550_Europe_Making_Another_Move_Portable_Power.jpg

SOURCE Growatt