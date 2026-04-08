GTN benoemt voormalig E*TRADE-, BUX- en Capital.com-directeur Salim Sebbata tot Chief Commercial Officer voor Europa

Meer dan 30 jaar expertise in fintech en financiële dienstverlening om de commerciële expansie van GTN te stimuleren in Europa's snelgroeiende investeringslandschap.

LONDEN, 8 april 2026 /PRNewswire/ -- GTN, de wereldwijde fintech die grenzeloze investeringsmogelijkheden mogelijk maakt, kondigde vandaag de benoeming aan van Salim Sebbata als Chief Commercial Officer voor Europa. Sebbata treedt toe tot GTN met de opdracht om de commerciële partnerships, brokerrelaties en marktpositie van het bedrijf in de regio op te schalen, voortbouwend op de snelgroeiende Europese aanwezigheid van GTN.

Sebbata brengt meer dan 30 jaar ervaring in financiële dienstverlening mee, met expertise in online brokerage, CFD-platformen, regelgevingsontwikkeling en fusies en overnames. Hij komt over van Capital.com, waar hij werkzaam was als Head of Corporate Development en verantwoordelijk was voor acquisitiestrategieën en markttoetreding in de Amerika's, APAC en Afrika. Daarvoor was hij CEO van BUX Financial Services UK en Global Managing Director voor Derivatives, waar hij leiding gaf aan een organisatie van 85 medewerkers verdeeld over zes functies en het CFD-handelsplatform succesvol uitbreidde naar zes nieuwe Europese landen. Eerder bekleedde hij senior functies bij Merrill Lynch, E*TRADE en CMC Markets in Europa, het VK en het Midden-Oosten.

"De benoeming van Salim is een belangrijke stap vooruit voor onze Europese activiteiten," aldus Christopher Gregory, CEO Europa bij GTN. "Hij brengt precies de commerciële diepgang en het broker-netwerk mee die we nodig hebben om onze groei in de regio te versnellen. Salim kent het Europese landschap door en door, de platformen, de partners en de regelgeving, en zijn rol is om dat succes verder op te schalen."

In zijn nieuwe rol zal Sebbata leiding geven aan de commerciële strategie en partnerontwikkeling van GTN in Europa, waarbij hij nauw samenwerkt met de product-, regulatory- en technologieteams van GTN om de API-first infrastructuur aan te bieden aan brokers, banken, vermogensbeheerders en fintechs in heel Europa.

"GTN heeft iets echt onderscheidends opgebouwd, een gereguleerde API-first infrastructuur die partners toegang geeft tot meer dan 90 markten en 8 activaklassen via één integratiepunt," aldus Salim Sebbata. "Het Europese fintech- en financiële landschap bevindt zich op een kantelpunt, waarbij een jongere generatie actief spaart en investeert, wat bedrijven onder druk zet om meer te bieden en tegelijk de operationele complexiteit te verminderen. Als voormalig fintech-CEO begrijp ik de uitdagingen van financiële instellingen en weet ik dat GTN precies de partner is die zij nodig hebben. Ik kijk ernaar uit om deze propositie op grote schaal in de markt te zetten."

De benoeming van Sebbata komt op een cruciaal moment voor de regio. De Europese fintechmarkt zal naar verwachting groeien van 100 miljard USD in 2026 tot 195 miljard USD in 2031, steeds meer aangedreven door een nieuwe generatie digitaal vaardige investeerders die naadloze, mobile-first toegang tot wereldwijde markten verwachten. GTN is uniek gepositioneerd doordat het een API-first infrastructuur biedt die de volgende generatie investerings- en handelsoplossingen aandrijft voor banken, brokers en fintechs in Europa.

Over GTN

GTN is een wereldwijde fintechinfrastructuur die grenzeloze investeringsmogelijkheden mogelijk maakt via een uniforme API-first architectuur. Door cloud-native technologie te combineren met diepgaande institutionele expertise biedt GTN brokers, banken, vermogensbeheerders en fintechs een brokerage-infrastructuur die meer dan 90 markten en 8 activaklassen omvat via één enkele API, waardoor partners de volgende generatie investerings- en handelservaringen kunnen creëren. Van fractioneel beleggen en microportefeuilles, inclusief obligaties vanaf 1 USD, tot full-service brokerage: GTN automatiseert de volledige investeringscyclus, van digitale onboarding tot post-trade settlement. Als één enkele tegenpartij vermindert GTN technische en regelgevende lasten, waardoor investeringsbanken, brokeragefirma's en vermogensbeheerbedrijven kunnen opschalen zonder zelf technologie te moeten ontwikkelen.

Met meer dan 600 professionals in 14 landen en meer dan 450 klanten wereldwijd, delen we één missie: de toegankelijkheid van investerings- en handelsmogelijkheden voor iedereen transformeren. Gereguleerd in zes jurisdicties (FCA, DFSA, MAS, FINRA, FSCA, SFC) wordt GTN ondersteund door strategische investeerders, waaronder IFC (World Bank Group) en SBI Ventures Singapore. Meer informatie op www.gtngroup.com of volg ons op LinkedIn.

