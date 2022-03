H2XGlobal gaat alliantie aan met de Zweedse stad Göteborg

Renova, dat eigendom is van tien gemeenten in de regio rond Göteborg in West-Zweden, en H2X Global hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend waarbij H2X Global Renova zal voorzien van vijf bedrijfsvoertuigen uit de H2X-reeks: één 18 tons achterlader, één 28 tons demontabele vrachtwagen en drie 3,5 tons laadklepvoertuigen.

De overeenkomst opent de weg om de H2X Global-activiteiten in Scandinavië te laten groeien voor de ontwikkeling en productie van voertuigen voor de transportsector met behulp van elektrische voortstuwing met waterstof-brandstofcellen.

Zweden, bekend om zijn innovatieve strategieën in industrie en technologie, heeft de ambitie geuit om 's werelds eerste fossielvrije welvaartsstaat te worden. Om dat te bereiken moet de uitstoot van de transportsector verminderd worden en daarom zal waterstof een cruciale rol spelen.

Het doel is dat Zweden vóór 2045 netto-nul bereikt en dat tegen 2030 de uitstoot met 70 procent verminderd zal zijn ten opzichte van 2010.

De stad Göteborg heeft zijn doelstellingen nog specifieker geformuleerd. Het eigen wagenpark van de stad zal al in 2023 fossielvrij zijn en tegen 2030 zal de CO2-uitstoot in het hele vervoerssysteem van de stad met 90 procent verminderd zijn. Binnen de Gothenburg Green City Zone streeft de stad naar emissievrij vervoer tegen 2030, d.w.z. vervoer dat uitsluitend aangedreven wordt door elektriciteit of waterstof.

Aldus Peter Westh, H2X Globals Head of Northern Europe:

"We zijn trots dat we uitgekozen zijn, nu Renova en de stad Göteborg de handen in elkaar slaan om de fundamenten te leggen om hun ecologische voetafdruk verder te verkleinen en samen met H2X Global hun voertuigopties voor de stad uit te breiden".

Göteborg is de thuisbasis van een van Europa's toonaangevende technologie-universiteiten, Chalmers Tekniska Högskola, en de locatie van aanhoudend onderzoek naar hernieuwbare alternatieven. En dit in combinatie met de toonaangevende waterstofleveranciers in Zweden en Noord-Europa. H2X Global Ltd is ook verheugd aan te kondigen dat we ons Europees hoofdkantoor zullen opzetten in de Göteborg-regio, waar toonaangevende autobedrijven zijn gevestigd en waar verschillende innovatieactiviteiten met betrekking tot waterstof aan de gang zijn.

"Wij zijn ervan overtuigd dat H2X de voorkeurspartner is, omdat we niet alleen een totale emissievrije oplossing bieden voor de commerciële vloot van onze klanten, maar we ook bij onze klanten blijven en hen ondersteunen gedurende de hele reis, inclusief de aftersalesmarkt", zei Peter Westh.

"Bovendien past het H2X-model bij de uiterst innovatieve en vooruitstrevende Scandinavische aanpak. Ons unieke hybride model van voertuigontwikkeling waarbij gebruik wordt gemaakt van supercondensatoren in plaats van batterijen is een essentieel onderdeel."

"Dit is een belangrijke stap in onze behoefte om onze impact op het milieu te verkleinen. Samen met de stad Göteborg bekijken we hoe we een duurzamere transportoplossing kunnen bieden. We geloven dat het partnerschap met H2X Global een volgende stap zal zijn in onze voertuigontwikkeling voor een schonere toekomst voor de stad Göteborg", zegt CEO van Renova Anders Åström.

Patrik Andersson, CEO of Business Region Göteborg merkte op:

"Het uitfaseren van fossiele brandstoffen wordt vergemakkelijkt door bij bepaalde toepassingen over te stappen op waterstof-brandstofceltechnologie. Ik heet H2X van harte welkom als partner van de stad Göteborg op het gebied van deze ontwikkeling. Hun vestiging hier is een spannende aanvulling op ons toch al sterke industriële cluster op het gebied van duurzame mobiliteit."

Chris Reitz, medeoprichter en Chief Design Officer bij H2X Global, zei:

"De belangstelling voor waterstof-brandstofceltechnologie in Europa is gegroeid en versneld naarmate de noodzaak om alternatieven voor aardgas en olie te vinden toeneemt gezien de spanningen in het noorden van Europa. We weten dat heel Europa kijkt hoe Zweden en zijn buurlanden hernieuwbare energiebronnen inzetten en we zijn erg dankbaar dat we in dit vroege stadium bij de planning worden betrokken. Onze unieke competentie die een schaalbare waterstofaandrijfoplossing combineert met interne kennis van de auto-industrie stelt ons in staat om door waterstof aangedreven voertuigen af te stemmen op de behoeften en specificaties van onze klanten".

Over H2X Global

H2X is een bedrijf dat auto's en aandrijfeenheden maakt gericht op absolute duurzaamheid. Het bedrijf is gefocust op het benutten van de meest efficiënte en effectieve technologieën, met nadruk op het aanwenden van gratis en hernieuwbare energiebronnen. Een specialisatie in waterstof is de basis van de groei van H2X. Maar met een sterk platform als maker van elektrisch aangedreven voertuigen heeft het bedrijf een veelzijdige benadering om het juiste voertuig voor de juiste taak te vinden. www.h2xglobal.com . H2X Global heeft vestigingen in Australië, Maleisië, India en in heel Europa.

Over Renova

De Renova Group is eigendom van tien gemeenten in het westen van Zweden. Onze missie is om samen met de gemeenten die ons bezitten verantwoordelijkheid op te nemen voor afval en recycling op de lange termijn. We streven ernaar om gemeenschapsvoordeel te bieden door middel van zakelijke activiteiten en om actief bij te dragen tot duurzame ontwikkeling in de regio van onze eigenaren.

De groep bestaat uit het moederbedrijf Renova AB en dochteronderneming Renova Miljö AB. Het moederbedrijf is de eigen afvaldeskundige van de eigenaar-gemeenten en voert de taken uit die rechtstreeks door hen zijn opgedragen. Dochteronderneming Renova Miljö AB is actief in een competitieve markt en biedt totaaloplossingen op het gebied van afval en recycling aan bedrijven, gemeenten en andere overheidsbedrijven in de regio van onze eigenaren.

Ons doel is om binnen onze branche altijd het beste aanbod van diensten op de markt te kunnen bieden, waarbij milieu, kwaliteit en klantenservice voorop staan.

De stad Göteborg

Göteborg is de innovatiekrachtcentrale van Zweden en de op één na grootste stad van het land. Gelegen aan de westkust herbergt het de grootste haven van Scandinavië. Business Region Göteborg is de non-profitorganisatie van de gemeente die zich inzet voor het versterken en ontwikkelen van handel en industrie in de regio rond Göteborg en biedt competentie en contacten binnen een breed scala van gebieden en sectoren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1774115/H2X_Global_Limited.jpg

SOURCE H2X Global Limited