Hainan Airlines is van plan om op 18 juni de internationale vluchtroute van Brussel naar Shanghai (Pudong) te hervatten

BRUSSEL, 28 maart 2024 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines plant om vanaf 18 juni opnieuw rechtstreeks te vliegen van Brussel naar Shanghai (Pudong). Na Brussel-Beijing en Brussel-Shenzhen is dit de derde route van Hainan Airlines naar China vanuit België. Hiermee verdubbelt Hainan Airlines zijn dagelijkse vluchten van België naar China. Met extra reismogelijkheden tussen Europa en China zal de hervatting van de route Brussel-Shanghai (Pudong) dieper cultureel contact en samenwerking tussen de twee regio's bevorderen.

Naar verluidt wil Hainan Airlines vier internationale vluchten per week uitvoeren tussen Brussel en Shanghai (Pudong) op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag. De heenvluchten zullen naar verwachting 11 uur duren. Vertrek van de internationale luchthaven in Brussel is om 12:00 uur plaatselijke tijd en aankomst op de internationale luchthaven van Shanghai Pudong is om 5:00 uur plaatselijke tijd de volgende dag. De aankomstvluchten vertrekken van de internationale luchthaven van Shanghai Pudong om 02:10 lokale tijd en landen op de internationale luchthaven van Brussel om 08:10 lokale tijd, met een geschatte vluchtduur van 12 uur. Passagiers kunnen tickets kopen via verschillende kanalen van Hainan Airlines, waaronder de officiële website, app, officiële WeChat-account en miniprogramma, servicehotline 95339, directe ticketbureaus en erkende agenten. Daarnaast biedt Hainan Airlines verschillende productopties, zoals voorkeurszitplaatsen, vooruitbetaalde bagage, upgrades aan boord en tickets voor zakelijke pakketten om tegemoet te komen aan de uiteenlopende reisbehoeften van passagiers.

Om het internationale reizen verder te vergemakkelijken, heeft China vanaf begin maart met 157 landen visumvrijstellingsovereenkomsten ondertekend voor verschillende paspoorten en met 44 landen overeenkomsten gesloten of regelingen getroffen om de visumprocedures te vereenvoudigen. Op dit moment heeft China een eenzijdig visumvrij beleid aangekondigd voor onderdanen van 12 landen, waaronder 11 Europese landen. Op 24 november 2023 kondigde Mao Ning, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het besluit aan van China om eenzijdig een visumvrijstelling in te voeren voor houders van een gewoon paspoort uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en Maleisië. Vanaf 14 maart van dit jaar heeft China een proefbeleid voor visumvrijstelling ingevoerd voor houders van een gewoon paspoort uit Zwitserland, Ierland, Hongarije, Oostenrijk, België en Luxemburg.

Het bredere visumvrije toegangsbeleid naar meer landen weerspiegelt China's visie op het bevorderen van een gezonde en levendige ontwikkeling van de inkomende en uitgaande toeristische markten.

De route Brussel-Shanghai (Pudong) zal opnieuw in gebruik worden genomen op de 10e verjaardag van het uitgebreide vriendschappelijke partnerschap tussen België en China. Dit zal de culturele uitwisseling en de economische en commerciële samenwerking tussen de twee landen bevorderen en een nieuwe impuls geven aan hun gemeenschappelijke ontwikkeling.

Hainan Airlines vliegt momenteel meer dan 40 internationale en regionale passagiersroutes vanuit China, waaronder Beijing, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Taiyuan, Dalian, Guangzhou en Hangzhou. In de toekomst zal Hainan Airlines de hervatting en uitbreiding van internationale en regionale vluchten versnellen om aan de marktvraag naar passagiersreizen te voldoen. Als enige SKYTRAX-vliegmaatschappij met vijf sterren op het Chinese vasteland zal Hainan Airlines klanten veilige, gemakkelijke en aangename vliegreizen aanbieden om de Chinese burgerluchtvaart vooruit te helpen.

Tabel bijlage: Vluchtinformatie voor de route van Brussel naar Shanghai (Pudong)

Vluchtnummer Route Schema Vertrektijd Aankomsttijd HU7922 Brussel-Shanghai (Pudong) Ma/Di/Do/Za 12:00 05:00+1 HU7921 Shanghai (Pudong)-Brussel Ma/Di/Do/Za 02:10 08:10 Opmerking: Alle tijden zijn lokaal. Vluchtinformatie wordt nog definitief bevestigd op de officiële website.













