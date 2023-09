Hannover viert de enige Glitterbox-party van Duitsland

HANNOVER, Duitsland, 31 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Op 18 november 2023 viert de succesvolle megaparty Glitterbox de kleurrijke lifestyle van de jaren 70-disco met een line-up van top-dj's en spetterende shows in de imposante ambiance van de historische Kuppelsaal in het Hannover Congres Centrum (HCC).

Al voor de vijfde keer trekt Glitterbox met eigentijdse soul en dance partyliefhebbers van allerlei pluimage uit heel Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland naar Hannover. Daarmee staat de hoofdstad van Nedersaksen met het befaamde Ibiza-partyformat tussen Londen, New York, Dubai en Amsterdam als exclusieve partylocatie.

De line-up: crème de la crème van de dj-scene

Hannover's producent en huis-dj Mousse T. voorziet het Glitterbox-publiek sinds de eerste editie in 2019 van knallende beats. De plaatselijke beroemdheid wordt vergezeld door internationale dj's zoals de New Yorkse producent Harry Romeo en de house-legende Dave Lee (JN) en Sophie Lloyd uit Londen aan de draaitafel. DJ Jamie 3:26 wordt uit Chicago ingevlogen voor de beste vibes. Met een soundtrack van eigentijdse disco en klassieke house zwepen de top-dj's het partypubliek op. Daarnaast zorgen spetterende shows van internationale dragqueens en dansers voor een uitzinnig strandgevoel midden in november.

De locatie: hedonistisch feesten in de historische ambiance van de Kuppelsaal

Fantastische ambiance voor een fantastische party: In Hannover vindt Glitterbox plaats in het markante gebouw uit 1914: het HCC. De Kuppelsaal is met 3.600 plaatsen de grootste concertzaal van Nedersaksen en een van de mooiste feestzalen van Europa. Er wordt gedanst onder tientallen discobollen in confettiregen en kunstmatige rook. Het contrast is spectaculair.

De voorverkoop start op 31 augustus – nu al een ticket claimen

Na de uitverkochte party's van 2019, 2021 en 2022 worden ook dit jaar weer 3.000 feestgangers van allerlei pluimage verwacht. Het geweldige feest uit Ibiza trekt zowel beroemdheden als leden van de kunst- en cultuurscene naar de aantrekkelijke ambiance. Ook in de disco-diva- en LGBTQ-scene is het universum van pailletten, glamour, glitter en dreunende bassen zeer populair.

Glitterbox stelt de norm in het clublandschap

Al jaren is Glitterbox één van de meest succesvolle party's op de hot spot Ibiza. De enige Glitterboxparty in Duitsland in Hannover is vanaf 2019 een vast onderdeel van de house- en disco-scene. Sindsdien zorgt het format voor uitverkochte avonden.

De organisator van deze Glitterbox is de Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), die ook het Maschseefest en de Internationale Vuurwerkwedstrijd in Hannover Herrenhausen organiseert. Hannover's hitproducent Mousse T. sprak in die tijd zijn contacten aan om samen met HVG-eventorganisator André Lawiszus het prestigieuze event naar Hannover te halen.

„We willen met het format het nachtleven van Hannover niet alleen voor de jonge scene aantrekkelijk houden. Mensen van elke leeftijd, elke nationaliteit en elk geslacht zijn welkom. "Bij Glitterbox wordt de inclusiviteit gevierd", benadrukt HVG-directeur Hans Nolte.

Extravagante decoratie en nieuwe dj-setting

Glitterbox wordt gekenmerkt door extravagante decoratie, confettikanonnen, led-lichtshows en lange bars. De inrichting is dit jaar een beetje anders, want de sterren aan de draaitafels krijgen een nog groter podium. Kijk ernaar uit.

Meer informatie over Glitterbox is te vinden op www.visit-hannover.com/glitterbox

Glitterbox vindt plaats op 18 november 2023 in de Kuppelsaal (HCC)

Toegang: vanaf 21.00 uur

Start voorverkoop: Donderdag 31 augustus 2023

De tickets kosten 39 euro, plus voorverkoopkosten

Tickets te koop via www.Visit-Hannover.com/glitterboxtickets

De voorverkoop voor VIP- en backstagetickets start in september

Foto's: Kevin Münkel

Meer beeldmateriaal sturen wij je graag op aanvraag toe.

- Foto is beschikbaar bij AP -

