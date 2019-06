Hard Rock Cafe werkt met Moving Mountains samen om de plantaardige food-tech hamburger in Amsterdam te lanceren

De Mighty 6oz Meatless Bleeding Burger wordt in de legendarische hamburgerketen gelanceerd

LONDEN, 11 juni 2019 /PRNewswire/ -- Moving Mountains®, het baanbrekende plantaardige food-tech-bedrijf, lanceert on 14 juni 2019 officieel zijn vleesloze 'bleeding' hamburger in de legendarische hamburgerketen Hard Rock Cafe, dat 23 vestigingen heeft in Europa, waaronder in Amsterdam.

De mighty 6oz Moving Mountains Burger, die sist, ruikt, smaakt en bloedt als vlees maar geheel plantaardig is, zal aan het menu worden toegevoegd zodat meer mensen kunnen genieten van het voedsel van de toekomst.