Het Beierse Staatsbureau voor Gezondheid en Voedselveiligheid heeft een project voor het uitvoeren van COVID-19-tests op de luchthavens van de deelstaat Beieren in Duitsland, toegekend aan Ecolog

Het Beiers Staatsbureau voor Gezondheid en Voedselveiligheid heeft besloten om COVID-19 teststations op te zetten voor reizigers die aankomen op internationale luchthavens in München, Nürnberg en Memmingen. Deze beslissing komt in navolging van de aankondiging van het Duitse Ministerie van Gezondheid dat COVID-19-tests aangeboden zullen worden aan reizigers die uit bepaalde landen terugkeren naar Duitsland, en de tijdige beslissing van de Staat Beieren om een grootschalig testproject uit te rollen door testfaciliteiten op te zetten in de hele staat in een poging om een stijging van het aantal COVID-19-gevallen te voorkomen.

Ecolog Deutschland heeft de taak gekregen om de teststations op de drie Beierse luchthavens op te zetten en te exploiteren en de pre-analyse, logistiek en analyse voor de volledige testcyclus te beheren en integreren. Het project – een van de eerste in Duitsland - heeft een zeer veeleisende tijdlijn. Nadat het contract werd toegekend is Ecolog op 30 juli gestart met de voorbereidingen en heeft het de vereiste infrastructuur opgezet, en is Ecolog op 31 juli op de luchthaven van Memmingen gestart met testen, gevolgd door München and Nürnberg op 3 augustus. Tot op heden zijn er duizenden tests uitgevoerd. In het kader van zijn economische duurzaamheidsfilosofie, spant Ecolog zich in om lokale en regionale bedrijven voor verschillende diensten in te huren als onderaannemers.

De COVID-19 RT-PCR-tests zijn gratis en verplicht voor reizigers die afkomstig zijn uit gebieden met een hoog risico op basis van de lijst opgesteld door het Robert Koch Institutuut. Reizigers uit landen met een lager risico krijgen de mogelijkheid om een test uit te laten voeren op een van de drie luchthavens om de openbare veiligheid te verbeteren en het risico en de gevolgen van een mogelijke tweede golf te minimaliseren, met als doel verdere economische gevolgen en beperkingen te vermijden.

Het project is niet de eerste keer dat Ecolog belast is met het ondersteunen van de publieke sector bij grootschalige testprojecten. Ecologs oplossing voor screening en diagnostiek werd enkele maanden geleden succesvol ingezet in Luxemburg, wat ervoor zorgde dat het baanbrekende landelijke COVID-19-testproject mogelijk gemaakt werd. Het project bood een capaciteit van maximaal 20.000 tests per dag.

In reactie op het contract zei Ali Vezvaei, Group CEO van Ecolog: "We zijn verheugd dat we voor dit project geselecteerd zijn en we zijn uiterst toegewijd om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de diensten te waarborgen. Ons team werkt 24 uur per dag om een soepele overgang mogelijk te maken en we zijn dankbaar voor de nauwe samenwerking van alle belanghebbenden zodat we gezamenlijk dit project tot een succes kunnen maken."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1228305/Ecolog_Deutschland.jpg

