Het consultingbedrijf HEADMIND PARTNERS, gespecialiseerd in data, AI en cybersecurity, heeft een nieuwe Raad van Bestuur benoemd bestaande uit ervaren ondernemers en vooraanstaande academici.

PARIS, 24 mei 2024 /PRNewswire/ -- Als antwoord op het toenemende belang van cybersecurity en AI in organisaties zet HeadMind Partners zijn technologische expertise en operationele ervaring in voor bedrijven met een raad van bestuur die bestaat uit erkende professionals die de duurzame groei van het bedrijf kunnen ondersteunen.

Louis BAZIRE , Voormalig Voorzitter van de Kamer van Koophandel Frankrijk - Brazilië

Charles BEIGBEDER, Voorzitter van Audacia

Pierre BONTEMPS, Oprichter van Coriolis Télécom

Éric BOUSTOULLER, Partner, C4 Ventures

Partner, C4 Ventures Laurence DEVILLERS , Universitaire docent, Sorbonne-Universiteit, onderzoeker bij het Interdisciplinair laboratorium voor digitale wetenschap, CNRS

Olivier DOUSSET, Voorzitter van de Compagnie d'Anjou

Aurélie DUDEZERT, Universitair Professor, Institut Mines- Télécom Business School – Hoofd van het IS Lab, gespecialiseerd in gegevensbeheer en digitale transformatie

Marie HAIE, Onafhankelijk Bestuurder

Onafhankelijk Bestuurder Cédric VILLANI, universiteitsprofessor, Universiteit Claude Bernard Lyon 1, wiskundige, laureaat van de Fields-medaille

OVER HEADMIND PARTNERS

HeadMind Partners, opgericht in 2000 door zijn CEO Guy-Hubert Bourgeois, is een toonaangevend consultingbedrijf op het gebied van AI en cybersecurity in Frankrijk en in België dat zijn klanten helpt een veiligere en meer verantwoordelijke digitale samenleving op te bouwen. HeadMind Partners ondersteunt meer dan 160 grote bedrijven (BEL 20, CAC 40 & SBF 120) met behulp van multidisciplinaire teams : +500 cybersecurity-experts, +50 AI-ingenieurs en +400 experts in digitale transformatie.

