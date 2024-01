Da Vinci SP goedgekeurd voor gebruik in Europa voor meerdere ingrepen

PARIS and SUNNYVALE, Calif., 24 januari 2024 /PRNewswire/ -- Intuitive (NASDAQ : ISRG), een wereldwijde technologieleider in minimaal invasieve zorg en pionier op het gebied van robotondersteunde chirurgie, heeft aangekondigd dat het da Vinci Single-Port (SP) operatiesysteem de CE-markering heeft gekregen voor gebruik in Europa. De CE-markering is toegekend voor endoscopische abdominopelvische, thoracoscopische, transorale otolaryngologie-, transanale colorectale en borstchirurgische ingrepen.

Het Da Vinci Single-Port (SP) operatiesysteem krijgt CE-markering voor meerdere ingrepen

"We zijn blij met de CE-markering voor ons da Vinci SP-systeem, wat chirurgen in heel Europa de mogelijkheid biedt om bij meer soorten patiënten complexere ingrepen uit te voeren op een minimaal invasieve manier", aldus Gary Guthart, CEO van Intuitive. "Het da Vinci SP-systeem is de meeste recente toevoeging aan ons productportfolio in Europa en biedt chirurgen en ziekenhuizen meer mogelijkheden om evidence-based, innovatieve zorg te verlenen."

Het da Vinci SP-systeem bevat drie instrumenten met meerdere scharnieren en een volledig draaibare driedimensionale (3D), high-definition (HD) camera. De instrumenten en camera komen uit een enkele canule en zijn getrianguleerd rond de doelanatomie bij de distale punt.

Het systeem maakt flexibele poortplaatsing mogelijk en zorgt voor een uitstekend intern en extern bewegingsbereik (bijvoorbeeld een anatomische toegang van 360°) via de enkele da Vinci SP-systeemarm. Chirurgen bedienen de geheel scharnierende instrumenten en de camera op het da Vinci SP-systeem vanaf een console.

"Chirurgen in Europa lopen al lange tijd voorop op het gebied van robotondersteunde chirurgie en qua adoptie van innovatieve zorg die patiënten aanzienlijke voordelen biedt," aldus Intuitive Europa's Senior Vice President en General Manager Dirk Barten. "Met de introductie van het da Vinci SP-systeem gaat Intuitive door met het bieden van de nieuwste technologie aan chirurgen en ziekenhuizen in heel Europa."

Een toenemend aantal onderzoeken, tot nog toe bijna 400 peer-reviewed publicaties, tonen de veiligheid, de doeltreffendheid en de resultaten van het da Vinci SP-systeem aan.

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft het da Vinci SP-systeem goedgekeurd voor bepaalde urologische ingrepen, waaronder eenvoudige prostatectomie en transorale otolaryngologie-ingrepen. Het da Vinci SP-systeem kan in Japan en Korea ook worden gebruikt voor bepaalde ingrepen in meerdere disciplines.

