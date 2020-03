Het eerste modemerk voor grafstenen start in Nederland

LEUTERSHAUSEN, Germany, 5 maart 2020 /PRNewswire/ -- Zal het trieste grijs op begraafplaatsen binnenkort tot het verleden behoren? Meer en meer mensen vinden individualiteit ook tijdens hun laatste reis belangrijk. Het grafsteenmerk "Rokstyle" gaat in op deze ontwikkeling en begint na groot succes in Duitsland en Oostenrijk nu ook in Nederland. Passend bij de marktintroductie werd Rokstyle onderscheiden met de Duitse Design Award 2020.

Het nieuwe merk "Rokstyle" werd gecreëerd onder het motto "Voor altijd mooi." Van bronzen emblemen tot Swarovski-stenen en glazen intarsia - de nieuwe generatie grafstenen biedt een zeer individuele esthetiek met de hoogste kwaliteit. Zo kan iedereen zijn eigen levensgevoel na de dood tot uitdrukking brengen. Elke grafsteen wordt een uniek kunstwerk. Samengesteld uit liefde, ideeën en woorden, bewaart deze de herinnering en het aandenken aan een verloren persoon op een heel speciale manier.

Trend-begrafenisvormen zoals de diamant-, ruimte- of boombegrafenis laten zien dat mensen een verdere ontwikkeling van de begrafenisvormen wensen. De kistindustrie biedt al geruime tijd exotische ontwerpen, nu zijn er voor het eerst grafstenen op deze trend ingaan.

Rokstyle-directeur Alexander Hanel zegt: "Met dit volledig nieuwe type willen we de nabestaanden bijzondere grafmonumenten aanbieden die aan hoge, individuele eisen voldoen. Nadat we steeds meer vraag uit Nederland kregen, zijn alle structuren nu voorbereid op een succesvolle marktlancering."

In 2013 werd met de oprichting van "Rokstyle", het eerste modelabel voor grafstenen ter wereld, een nieuw merk gecreëerd dat sindsdien met verschillende prijzen bekroond werd, bijv. met de German Brand Award, Plus X Award, Green Product Award en de German Design Award. De grafstenen zijn verkrijgbaar in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Tsjechië, België, Luxemburg, Zwitserland en nu ook in Nederland.

www.rokstyle.nl

