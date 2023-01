Het Koninkrijk België en Recorded Future slaan de handen ineen om van België het veiligste cyberland van Europa te maken

Het Centre for Cyber Security Belgium (CCB) gebruikt de Intelligence Cloud van Recorded Future om bedreigingen van vitale belangen en van burgers voor te zijn

BRUSSEL en BOSTON, 24 januari 2023 /PRNewswire/ -- Het Centrum voor Cyberbeveiliging België (CCB) van het Koninkrijk België en Recorded Future, het inlichtingenbedrijf, hebben vandaag details bekendgemaakt over een verstrekkende, strategische samenwerking om de cyberbeveiliging van België te verbeteren.

Recorded Future en CCB slaan de handen ineen om instanties voor nationale veiligheid, vitale belangenorganisaties en hun sectorale autoriteiten, en andere partners van informatie te voorzien op het gebied van cyberdreigingen. In het bijzonder zal Recorded Future helpen om de waarschuwingsberichten (Spear Warnings) van CCB over spear-fishing naar Belgische bedrijven en cruciale infrastructuur te sturen om cruciale kwetsbaarheden in de cyberbeveiliging te melden die mogelijk het doelwit zijn van cyberdreigingen.

Omdat België en zijn inwoners met een grote variatie aan cyberdreigingen geconfronteerd wordt, heeft de vooraanstaande autoriteit in België op het gebied van cyberbeveiliging al eerder voor de Intelligence Cloud van Recorded Future en de jarenlange expertise van het bedrijf gekozen om de Nationale Cyber Security Strategie 2.0 te helpen verwezenlijken.

"Recorded Future biedt CCB de bruikbare informatie die nodig is om informatie over cyberdreigingen, kwetsbaarheden en aanvallen op de informatie- en communicatiesystemen van de vitale sectoren van België, waaronder cruciale infrastructuur, overheidssystemen en cruciale gegevens, te analyseren en te verspreiden." — Miguel de Bruycker, Directeur, Centrum voor Cybersecurity België (CCB)

België en Recorded Future vertrouwen al lang op hun vermogen om resultaten uit de Intelligence Cloud van Recorded Future te behalen en de Belgische belangen te helpen beschermen via CCB's unieke "Spear Warning Program" voordat de dreigingen uitmonden in schade aan bedrijven, problemen met nalevingsvereisten, financiële fraude of uitval van operationele systemen. De vandaag aangekondigde samenwerking zal dit partnerschap uitbreiden om snel op inlichtingen gebaseerde oplossingen voor de bescherming van België te creëren en in te zetten.

"Recorded Future zet zich volledig in om de Belgische verdediging bij te staan met de informatie die wij hen verstrekken. We kijken ernaar uit om deze urgente uitdaging aan te gaan in samenwerking met het briljante team van CCB , wiens initiatieven centraal staan om van België een van de minst kwetsbare landen in Europa te maken." — Dr. Christopher Ahlberg, CEO en medeoprichter van Recorded Future

Over CCB

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is de nationale autoriteit voor cyberbeveiliging in België. Het CCB houdt toezicht op, coördineert en monitort de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie. Door optimale informatie-uitwisseling kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders van cruciale diensten en de inwoners zich goed beschermen.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 10 oktober 2014 en functioneert onder het gezag van Belgische premier.

Het CCB wordt geleid door directeur Miguel de Bruycker en adjunct-directeur Phédra Clouner.

Over Recorded Future

Recorded Future is 's werelds grootste inlichtingenbedrijf. De Intelligence Cloud van Recorded Future bestrijkt het volledige domein van cyberdreigingen, infrastructuur en doelwitten. Door aanhoudende en steeds gebruikelijk wordende, geautomatiseerde gegevensverzameling en -analyse te combineren met menselijke analyse, biedt Recorded Future real-time inzicht in het digitale landschap en biedt het zijn klanten de mogelijkheid om proactief actie te ondernemen om cyberaanvallen te onderscheppen en de medewerkers, systemen en infrastructuur van zijn klanten veilig te houden. Recorded Future heeft zijn hoofdkantoor in Boston en heeft kantoren en medewerkers over de hele wereld. Het werkt samen met meer dan 1.500 bedrijven en overheidsorganisaties in meer dan 64 landen. Kijk voor meer informatie op www.recordedfuture.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/705622/Recorded_Future_Logo.jpg

SOURCE Recorded Future