Het Red Bull Academy Programma verwelkomt met trots Pepe Jeans London als titlepartner voor het F1 Academy-seizoen 2024 en in de toekomst

LONDEN, 13 maart 2024 /PRNewswire/ -- Pepe Jeans treedt toe als titlepartner van het nieuw gevormde programma, in een partnerschap dat is gebaseerd op het streven naar uitmuntendheid en het gedeelde doel om de rol van vrouwen te bevorderen in de traditioneel door mannen gedomineerde arena van de autosport.

MAX VERSTAPPEN wears Red Bull Racing x Pepe Jeans SERGIO PEREZ wears Red Bull Racing x Pepe Jeans F1 Academy Hero Car.

Afgelopen weekend debuteerde coureur Hamda Al Qubaisi in kleuren geïnspireerd op het Red Bull Racing x Pepe Jeans Academy-programma tijdens de openingsrace van het volledig vrouwelijke kampioenschap in Jeddah, Saoedi-Arabië. Zij nam hieraan deel in een pak met het iconische logo van het denim merk en racete met een auto voorzien van hetzelfde logo.

Het titlepartnerschap past perfect bij de twee merken die een toekomst zien waarin spanning binnen de autosport gepaard gaat met het bieden van kansen aan alle coureurs, ongeacht hun geslacht. De kleding van Pepe Jeans appelleert aan het hart van de race gemeenschap, een die kracht, diversiteit en de spanning van de race waardeert.

Dankzij een grotere zichtbaarheid met behulp van het programma investeert Pepe Jeans in de toekomst van de vrouwelijke autosport terwijl het ook een jonger publiek aanspreekt. Het Red Bull Academy-programma maakt de weg vrij voor vrouwen op het circuit, en Pepe Jeans is trots om deel uit te maken van deze reis naar de evolutie van inclusiviteit binnen de autosport.

Oracle Red Bull Racing en Pepe Jeans kondigen ook een eerste confectie collectie aan voor de zomer van 2024.

De nieuwe Red Bull Racing x Pepe Jeans-modelijn zal dames-, heren- en unisex-stijlen bevatten en zal wereldwijd online, in geselecteerde Pepe Jeans flagshipstores en via geselecteerde retailers over de hele wereld verkrijgbaar zijn.

Als onderdeel van de vernieuwde samenwerking zal Pepe Jeans voor het seizoen 2024 reissets leveren aan zowel de regerende Formule 1-wereldkampioenen als de deelnemers aan het Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programma.

Oliver Hughes, Chief Marketing Officer van Oracle Red Bull Racing, zei: "De samenwerking met Pepe Jeans voor dit project is het bewijs van onze gedeelde waarden en geschiedenis. De nieuwe collectie symboliseert de geest van het eam en hun passie voor racen. Het omvat stijl en comfort zowel op, als naast de baan, en gaat over het creëren van een levensstijl. Ik ben ook erg blij om het merk te mogen verwelkomen als titlepartner van het nieuw gevormde Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programma, een belangrijke stap in de toewijding van het Team aan de toekomst van de dames-motorsport. Ik kan niet wachten tot onze fans dit ervaren en de collectie in handen krijgen."

