Hexaware uitgeroepen tot nummer 1 in prijs-kwaliteitverhouding in het IT-sourcingonderzoek 2026 van Whitelane Research in Nederland

LONDEN, 8 april 2026 /PRNewswire/ -- Hexaware Technologies (NSE: HEXT), een wereldwijde aanbieder van IT-diensten en -oplossingen, is erkend voor sterke klanttevredenheid in het meest recente IT-sourcingonderzoek 2026 van Whitelane Research in Nederland. Bij zijn sterke debuut behaalde Hexaware de eerste plaats in prijs-kwaliteitverhouding met een tevredenheidsscore van 89%. Bovendien behaalde het bedrijf sterke posities op andere belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's), waaronder een vijfde plaats voor kwaliteit van accountmanagement (85%), een vierde plaats voor beveiliging (86%) en een zevende plaats voor kwaliteit van dienstverlening (83%).

Whitelane Research, een onafhankelijke Europese onderzoeksorganisatie, heeft in samenwerking met Eraneos het Nederlandse IT-sourcingonderzoek 2026 uitgevoerd, de meest uitgebreide evaluatie in Nederland van IT-dienstverleners en cloudplatformaanbieders, gebaseerd op gegevens van meer dan 350 toonaangevende organisaties, goed voor circa 800 IT-sourcingrelaties en meer dan 1.150 cloudrelaties.

Hexaware behoorde in Nederland tot de beste 15 IT-dienstverleners op het gebied van algemene tevredenheid en werd aangemerkt als sterke speler, met een tevredenheidsscore van 80% en een 13e plaats in de ranglijst, een van slechts vijf nieuwkomers in een ranglijst waarin een recordaantal van 43 IT-dienstverleners werd beoordeeld. Binnen Application Services wist Hexaware door te dringen tot de beste 10 naar marktaandeel, behaalde het een 13e plaats met een tevredenheidsscore van 80% voor dienstverlening, en realiseerde het een sterke intentie tot contractverlenging. In de categorie gebruik van AI behoorde het tot de top drie, waarbij de helft van alle respondenten de bewezen staat van dienst van het bedrijf erkende in het toepassen van AI om diensten te verbeteren.

"Klantfeedback op deze schaal is de meest eerlijke maatstaf die we hebben", aldus Amrinder Singh, President & Head – EMEA & APAC bij Hexaware. "Dat we als eerste zijn gerangschikt op prijs-kwaliteitverhouding en daarnaast sterk scoren op dienstverlening, accountbeheer, beveiliging en AI, laat zien dat onze klanten het volledige plaatje zien van wat wij aan een samenwerking bijdragen, en niet slechts één aspect daarvan."

"Nederland is een veeleisende markt. We hebben een sterk debuut gemaakt in dit onderzoek en direct topposities behaald", aldus Shreyas Vasanth Kumar, Senior Vice President & Head – Continental Europe bij Hexaware. "Deze resultaten weerspiegelen authentieke klantrelaties die zijn opgebouwd op basis van consistente dienstverlening en vormen een sterke basis voor verdere groei."

"De prestaties van Hexaware in het Nederlandse onderzoek tonen een sterke erkenning door klanten op verschillende belangrijke dimensies, met name op het gebied van prijs-kwaliteitverhouding, kwaliteit van accountmanagement, beveiliging en dienstverlening", aldus Jef Loos, Head of Research, Europe bij Whitelane Research. "Die combinatie wijst op een dienstverlener die een evenwichtige en concurrerende klantervaring biedt op de Nederlandse markt."

Over Hexaware

Hexaware is een wereldwijde leverancier van Technology en Business Process-diensten. Elke dag staan Hexawarians op met één duidelijke missie: glimlachen creëren door middel van mensen en technologie. Met kantoren overal ter wereld helpen wij organisaties wereldwijd om digitale transformatie op schaal en met snelheid te realiseren, door samen te werken aan het bouwen, transformeren, beheren en optimaliseren van hun technologie en bedrijfsprocessen. Ga voor meer informatie over Hexaware naar hexaware.com.

