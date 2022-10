Himiway betreedt de Nederlandse markt voor elektrische fietsen met in oktober de lancering van hun elektrische fietsen

Himiway debuteert op de Nederlandse markt voor elektrische fietsen met de Himiway Cruiser en Himiway Cruiser Step-Thru

AMSTERDAM, 14 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Sinds 2018 is de verkoop van elektrische fietsen in Nederland explosief gestegen en de aantallen nemen alleen maar toe. Volgens marktrapporten is de belangrijkste reden waarom Nederlanders steeds vaker de elektrische fiets gebruiken, dat de e-bikes een oplossing bieden voor prangende problemen zoals verkeersopstoppingen en milieuvervuiling. Fietsen helpt ook om gezond en fit te blijven.

Zo'n inspirerende, milieuvriendelijke omgeving heeft fabrikanten van elektrische fietsen van over de hele wereld ertoe aangezet om de Nederlandse markt van ebikes te betreden. Een van de gerenommeerde, internationale e-bikefabrikanten die binnenkort ook deze markt in Nederland betreedt, is het in de VS gevestigde Himiway.

Himiway, gelanceerd in 2017, is nu een wereldwijd merk dat vooral bekend staat om zijn grotere actieradius. Waar elektrische fietsen doorgaans een actieradius van maximaal 64 km bereiken, bieden de e-bikes van Himiway door het intelligent ontwerp ervan op slechts één acculading een actieradius van maar liefst 43% meer, variërend van 96-128 km.

De internationaal geprezen fabrikant van elektrische fietsen met deze grote actieradius heeft onlangs officieel aangekondigd op 14 oktober 2022 twee van hun populaire modellen in Nederland op de markt te brengen.

Een daarvan is de Himiway Cruiser, een toonaangevende elektrische langeafstandsfiets voor alle terreinen met dikke banden. Uitgerust met een krachtige 750 W verbeterde, borstelloze naafmotor, 48 V 17,5 Ah Samsung/LG-batterij, hoogwaardig klimvermogen en een actieradius van 96 km, zorgt de Cruiser voor comfortabel fietsen, zelfs in de meest gecompliceerde situaties. De 26 inch dikke banden zorgen voor extra veiligheid, mechanische stabiliteit en stevige grip.

Het andere Himiway-model dat in Nederland wordt gelanceerd is de Himiway Cruiser Step-Thru. Het is een ontwerp met lage instap dat speciaal ontworpen is om ook senioren comfortabel te kunnen laten fietsen.

Himiway heeft verder aangekondigd om in de periode van 14-25 oktober 2022 beide modellen voor een introductieprijs aan te bieden. Klanten krijgen 100 euro korting voor de aankoop van één fiets en 200 euro voor de aankoop van twee fietsen. Het bedrijf beloofde ook de beste klantenservice voor alle e-bike-modellen met 2 jaar garantie.

Met de Himiway Cruiser en Himiway Cruiser Step-Thru debuteert Himiway vol vertrouwen op de Nederlandse markt voor elektrische fietsen.

