Hoe Fisher Investments Nederland het ervaart om erkend te worden als aandelenbeheerder van het jaar 2023

MoneyAge heeft Fisher Investments bekroond met de Wealth & Asset Management Award

LONDEN, 2 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Hoe Fisher Investments Nederland het ervaart dat Fisher Investments en gelieerde ondernemingen erkend zijn als aandelenbeheerder van het jaar 2023. MoneyAge heeft Fisher op de vijfde jaarlijkse Wealth & Asset Management Awards erkend. Dit jaar is Fisher Investments voor het eerst uitgeroepen tot aandelenbeheerder van het jaar, nadat we in 2022 een prijs voor actieve beheerder van het jaar op ons conto konden schrijven.

'We zijn er ongelooflijk trots op dat we zijn uitgeroepen tot een van de beste vermogensbeheerders', aldus Damian Ornani , CEO van Fisher Investments. 'We sleutelen altijd onvermoeibaar aan succesvolle beleggingsstrategieën waarmee we particuliere en institutionele cliënten kunnen helpen hun financiële doelen te verwezenlijken, en deze prijs is daar onvervalste erkenning voor.'

MoneyAge heeft winnaars geselecteerd op basis van nominaties van een onafhankelijk panel van experts uit de sector, waarbij factoren als klantenservice en effectief portefeuillebeheer zijn meegewogen. De Wealth & Asset Management Awards zijn in het leven geroepen om succes en innovaties onder vermogensbeheerders te belonen. Fisher Investments Nederland deelt hier haar ervaringen.

'Het is ons een hele eer dat wij deze prijs hebben gekregen,' aldus Carrianne Coffey , Senior Executive Vice President van de International Private Client Group van Fisher Investments. 'Deze onafhankelijke prijs is de kroon op onze onvermoeibare inspanningen om ons tot een van de meest toonaangevende vermogensbeheerders op het wereldtoneel te ontwikkelen, en hieruit blijkt dat het ons gelukt is.'

Voor meer informatie over de ervaringen van Fisher Investments Nederland kunt u terecht op https://www.fisherinvestments.com/nl-nl.

De ervaringen van Fisher Investments Nederland in het kort

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die gebruikt wordt door de Nederlandse vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Nederland") en maakt deel uit van het wereldwijde Fisher-concern. Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Bezoek de website https://www.fisherinvestments.com/nl-nl voor meer informatie over Fisher Investments Nederland.

De ervaringen van Fisher Investments

Fisher Investments is een onafhankelijke vermogensbeheerder die uitsluitend op provisiebasis opereert. Per 30-06-2023 beheren Fisher Investments en haar dochterondernemingen meer dan € 194 miljard aan vermogen wereldwijd, waarvan ongeveer € 158 miljard voor particuliere beleggers, € 32 miljard voor institutionele beleggers en € 3 miljard aan pensioenplannen voor kleine en middelgrote ondernemingen in de VS. Fisher Investments bestaat uit vier business units: de US Private Client, Institutional, Private Client International en 401(k) Solutions – waarmee Fisher Investments een brede waaier aan beleggers van over de hele wereld van dienst is. De gehanteerde strategieën kunnen variëren per rechtsgebied. De oprichter en uitvoerende voorzitter van het bedrijf, Ken Fisher, schreef 32½ jaar lang, tot 2017, de gerenommeerde column "Portfolio Strategy" in Forbes. Hij is daarmee de columnist met de langste onafgebroken staat van dienst in de geschiedenis van het tijdschrift. Momenteel schrijft hij maandelijks voor de New York Post. De columns van Ken variëren per land en zijn regelmatig te lezen in invloedrijke mediakanalen van over de hele wereld – daarmee is Ken te lezen in meer landen en met grotere volumes dan elke andere columnist in de geschiedenis. Ken is regelmatig te gast geweest bij de grotere nieuwskanalen, zoals Fox Business, Fox News en CNN International. Daarnaast heeft Ken elf boeken over beleggen en finance op zijn naam, waaronder vier New York Times Bestsellers. Bezoek de website https://www.fisherinvestments.com voor meer informatie over Fisher Investments.

