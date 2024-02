Hoe te gedijen tijdens stroomstoringen: een oplossing voor iedereen redden

AMSTERDAM, 1 februari 2024 /PRNewswire/ -- Amsterdam werd onlangs geconfronteerd met een enorme stroomstoring, veroorzaakt door de geduchte Storm Isha, waardoor maar liefst 68.000 huishoudens in het donker kwamen te zitten. De gevolgen van deze wijdverbreide verstoring verspreidden zich door de stad, waarbij tramlijnen, verkeerslichten en zelfs gebieden zoals Sloterdijk werden getroffen.

SigenStor for C&I settings

In een tijdperk waarin onze afhankelijkheid van elektriciteit nog nooit zo groot is geweest en extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen, groeien de zorgen over de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening. Stel je de diepe hulpeloosheid voor die deze getroffen huishoudens ervoeren tijdens onverwachte stroomuitval, waarbij zelfs het bellen van het noodnummer 112 een zinloze handeling bleek te zijn, vaak met onzekere hulp. Stroomstoringen verstoren niet alleen het dagelijkse leven; ze hebben ook een aanzienlijke impact op bedrijfsactiviteiten. Veel ondernemingen leden aanzienlijke verliezen doordat hun activiteiten tijdens deze storingen ernstig werden verstoord, wat de urgentie onderstreept om de uitdagingen op het gebied van stroomonderbreking aan te pakken.

Dus, welke proactieve stappen kunnen individuen nemen om zich te beschermen tegen dergelijke gebeurtenissen? En voor bedrijfseigenaren, welke maatregelen kunnen worden genomen om hun bedrijfsvoering te waarborgen?

Gelukkig is er een robuuste oplossing om zowel uw gezin als uw bedrijf te beschermen. Sigenergy introduceerde vorig jaar de baanbrekende SigenStor in Nederland. SigenStor is een veelzijdig 5-in-1 energiesysteem dat naadloos PV, energieopslag en EV (elektrisch voertuig) opladen integreert.

SigenStor biedt twee batterijopties: capaciteiten van 5 kWh en 8 kWh. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen tot 6 batterijen worden gestapeld, wat resulteert in een indrukwekkende maximale capaciteit van 48 kWh per apparaat. Deze schaalbaarheid strekt zich naadloos uit naar commerciële omgevingen, waar tot 30 apparaten kunnen worden aangesloten, met een potentiële capaciteit van maximaal 1440 kWh en de mogelijkheid om verschillende gebruiksscenario's te ondersteunen.

Terugkomend op het scenario van een stroomstoring, bereikt SigenStor een naadloze overstap naar de back-upvoeding binnen 0 milliseconden via de Sigen Energy Gateway, een overgang die zo snel is dat gebruikers het niet eens merken. Dit markeert een significante verandering in de energiebeleving in vergelijking met traditionele oplossingen, die doorgaans 2-3 seconden nodig hebben om over te schakelen naar de back-upvoeding tijdens een onverwachte storing, met als gevolg het uitschakelen van alle huishoudelijke apparaten.

Voor eigenaren van elektrische voertuigen biedt SigenStor de mogelijkheid om uw EV te transformeren tot een extra energiebron, dankzij het V2X-ondersteunde bidirectionele laadmodel. Deze functie is vooral gunstig in landen als Noorwegen, Nederland of Zweden, waar een hoge adoptiegraad van elektrische voertuigen het tot een ideale oplossing maakt voor noodsituaties.

SigenStor overstijgt zijn rol als betrouwbaar energiesysteem tijdens noodsituaties. Het maakt gebruik van geavanceerde AI-technologie om de energiebeleving te verbeteren en energierekeningen te verlagen. Hoe wordt dit bereikt?

In Nederland vervangt dynamische elektriciteitsprijzen geleidelijk de traditionele vaste tariefstelling van elektriciteit - een positieve ontwikkeling. Dynamische prijsstelling kan worden aangepast aan individuele levensstijlen, waardoor gebruikers geld kunnen besparen terwijl ze het net ondersteunen. Het kan echter ook complex zijn, met prijzen die vaak schommelen als gevolg van factoren zoals weersomstandigheden, netcongestie en de samenstelling van de energieopwekking.

Dit is waar AI een centrale rol speelt. Sigenergy heeft geavanceerde AI-technologie omarmd en heeft de eerste door GPT-4 aangedreven energie-applicatie in de industrie ontwikkeld, genaamd mySigen. Door gebruik te maken van geïntegreerde weergegevens, integreert de mySigen App naadloos met de constant evoluerende elektriciteitstarieven van nutsbedrijven, waardoor gebruikers altijd verzekerd zijn van de meest concurrerende deals. Wanneer de tarieven dalen, kunnen gebruikers energie van het net halen, het opslaan in batterijen, putten uit opgeslagen energie, of zelfs overtollige energie uitwisselen met het net tijdens piekuren.

Dankzij de aanpassingsmogelijkheden van AI bewaakt het systeem voortdurend het stroomverbruik en optimaliseert het de configuratie, wat leidt tot maximale besparingen. Met een intuïtief ontworpen interface kunnen gebruikers moeiteloos toegang krijgen tot uitgebreide gegevens, zowel via een kalenderweergave als grafische representatie, alles in realtime, waardoor waardevolle inzichten worden geboden in energiebesparing. Zoals bevestigd door een lokale verkoper, slaagde een klant erin om in slechts één maand een opmerkelijke prestatie te behalen door slechts €36 te betalen voor 600 kWh door het inzetten van SigenStor. De voordelen strekken zich niet alleen uit tot huiseigenaren maar ook tot bedrijfseigenaren.

Sigenergy breidt gedurfd zijn marktaanwezigheid uit in de Benelux-regio en smeedt strategische partnerschappen met gerenommeerde distributeurs zoals Grunasol en Voltixx.

Om meer te weten te komen over dit innovatieve energiesysteem, SigenStor, bezoek de website van Sigenergy.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2332147/SigenStor_C_I_settings.jpg