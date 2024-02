Sigenstor : une protection complète contre les pannes d'électricité pour les Pays-Bas

AMSTERDAM, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Amsterdam a récemment été confrontée à une panne de courant massive, provoquée par la redoutable tempête Isha, laissant 68 000 foyers dans l'obscurité. Les conséquences de cette perturbation généralisée se sont répercutées dans toute la ville, affectant les lignes de tramway, les feux de circulation et s'étendant même à des zones telles que Sloterdijk.

SigenStor for C&I settings

À une époque où notre dépendance à l'égard de l'électricité n'a jamais été aussi prononcée et où les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, les inquiétudes concernant la sécurité de l'approvisionnement en électricité se font de plus en plus vives. Imaginez le profond désarroi des ménages concernés lors de pannes inattendues, où même l'appel au numéro d'urgence 112 s'avère un geste vain, souvent accueilli par une assistance incertaine. Les pannes d'électricité ne se contentent pas de perturber la vie quotidienne, elles portent également un coup sévère aux activités commerciales. De nombreuses entreprises ont subi de lourdes pertes en raison de l'arrêt de leurs activités pendant ces pannes, ce qui souligne l'urgence de relever les défis liés à l'interruption de l'alimentation électrique.

Quelles mesures proactives les particuliers peuvent-ils prendre pour se prémunir contre de tels événements ? Et pour les chefs d'entreprise, quelles mesures peuvent être mises en œuvre pour protéger leurs activités ?

Heureusement, il existe une solution robuste pour protéger à la fois votre famille et votre entreprise. L'année dernière, Sigenergy a introduit aux Pays-Bas le système révolutionnaire SigenStor. SigenStor est un système de stockage d'énergie polyvalent 5 en 1 qui intègre de manière transparente le photovoltaïque, le stockage d'énergie et la recharge des véhicules électriques.

SigenStor propose deux options de batterie : 5 kWh et 8 kWh. Sa conception modulaire permet d'empiler jusqu'à 6 batteries, ce qui donne une capacité maximale impressionnante de 48 kWh par appareil. Cette évolutivité s'étend également aux environnements commerciaux, où jusqu'à 30 appareils peuvent être connectés, ce qui permet d'obtenir une capacité potentielle de 1 440 kWh et de répondre à une gamme variée de scénarios d'utilisation.

Pour revenir au scénario d'une panne de courant, SigenStor effectue un passage transparent à l'alimentation de secours en 0 ms par l'intermédiaire de la passerelle énergétique de Sigen, une transition si rapide que les utilisateurs ne la remarqueront même pas. Cela marque un changement significatif dans l'expérience énergétique par rapport aux solutions traditionnelles, qui nécessitent généralement 2 à 3 secondes pour passer à l'alimentation de secours lors d'une panne inattendue, ce qui entraîne l'arrêt de tous les appareils ménagers.

Pour les propriétaires de véhicules électriques, SigenStor offre la possibilité de transformer leur véhicule en une source d'énergie supplémentaire, grâce à son modèle de charge bidirectionnelle supporté par V2X. Cette fonction s'avère particulièrement utile dans des pays comme la Norvège, les Pays-Bas ou la Suède, où le taux d'adoption élevé des véhicules électriques en fait une solution idéale pour faire face aux situations d'urgence.

SigenStor transcende son rôle de système de stockage d'énergie fiable en cas d'urgence. Il s'appuie sur une technologie d'intelligence artificielle (IA) avancée pour améliorer l'expérience énergétique et réduire les factures d'énergie. Comment y parvient-il ?

Aux Pays-Bas et en Belgique, la tarification dynamique de l'électricité remplace progressivement la tarification fixe traditionnelle, ce qui constitue une évolution positive. La tarification dynamique peut être adaptée aux modes de vie individuels, permettant aux utilisateurs d'économiser de l'argent tout en soutenant le réseau. Cependant, elle peut aussi être complexe, les prix fluctuant fréquemment en raison de facteurs tels que les conditions météorologiques, la congestion du réseau et le mix de production d'électricité.

C'est là que l'IA prend toute sa place. Sigenergy a adopté la technologie de pointe de l'IA, en créant la première application énergétique du secteur alimentée par GPT-4, mySigen. En exploitant les données météorologiques intégrées, l'application mySigen s'harmonise parfaitement avec les tarifs d'électricité en constante évolution des fournisseurs d'énergie, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier en permanence des offres les plus compétitives. Lorsque les tarifs baissent, les utilisateurs peuvent tirer de l'énergie du réseau, l'économiser dans des batteries, puiser dans l'énergie stockée ou même échanger l'énergie excédentaire avec le réseau pendant les périodes de pointe.

Grâce aux capacités d'adaptation de l'IA, le système surveille en permanence la consommation d'énergie et optimise la configuration, maximisant ainsi les économies. Grâce à une interface intuitive, les utilisateurs peuvent accéder facilement à des données complètes, qu'il s'agisse d'un calendrier ou d'une représentation graphique, le tout en temps réel, ce qui leur donne des indications précieuses sur les économies d'énergie. Comme en témoigne un vendeur local, un client a réussi l'exploit remarquable de ne payer que 36 euros pour 600 kWh en un seul mois grâce au déploiement de SigenStor. Les avantages s'étendent non seulement aux propriétaires de maisons, mais aussi aux propriétaires d'entreprises.

Sigenergy étend audacieusement sa présence sur le marché dans la région du Benelux, en établissant des partenariats stratégiques avec des distributeurs réputés tels que Grunasol et Voltixx.