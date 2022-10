Hokodo lance un plug-in Shopify qui permet aux commerçants B2B de proposer un crédit commercial aux clients

Les commerçants B2B de Shopify peuvent désormais offrir aux clients la possibilité de différer le paiement jusqu'à 60 jours

Le nouveau plug-in Hokodo ne nécessite aucun travail de développement

Hokodo est le seul fournisseur de BNPL B2B disposant d'une intégration Shopify

LONDRES, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Hokodo , le principal fournisseur de services B2B « Buy Now, Pay Later » (BNPL), a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau plug-in pour la plateforme multinationale de commerce électronique Shopify . Cette intégration permettra aux commerçants B2B disposant d'une boutique en ligne Shopify de proposer des crédits instantanés à leurs acheteurs de sociétés à responsabilité limitée et d'entreprises individuelles, tout en étant payés à l'avance et en restant protégés contre les risques de non-paiement et de fraude.

Cette intégration est la première du genre et positionne Hokodo comme le seul choix viable pour les commerçants B2B de Shopify qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de différer leur paiement jusqu'à 60 jours. Le plug-in est disponible pour les commerçants Shopify opérant au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

« Notre nouvelle intégration Shopify a été conçue en tenant compte de l'expérience du commerçant. Elle peut être installée en quelques étapes seulement, sans qu'aucun travail de développement ne soit nécessaire », a déclaré Sami Ben Hatit , cofondateur et directeur technique d'Hokodo. « C'est une bonne nouvelle pour les PME qui n'ont pas les ressources technologiques nécessaires pour une intégration de plusieurs semaines. »

Les vendeurs qui proposent la solution de paiement différé d'Hokodo au moment du règlement ont constaté une hausse de 40 % du taux de conversion et une augmentation de 30 % du contenu du panier. Parallèlement, les clients professionnels bénéficient de la possibilité « d'acheter maintenant et payer plus tard » sur leurs achats, ce qui favorise en fin de compte des flux de trésorerie plus sains pour les deux parties.

Fonctionnement

Un marchand Shopify installe le plug-in Hokodo pour proposer des modalités de crédit à ses clients professionnels. Le client visite la boutique Shopify du commerçant. Au moment de régler, il choisit de payer plus tard. Les API sur mesure d'Hokodo effectuent des contrôles d'éligibilité en temps réel sur le score de crédit et le risque de fraude de l'acheteur. L'acheteur choisit les modalités de paiement et le mode de règlement qu'il préfère (carte de crédit, prélèvement automatique, virement bancaire, etc.) et confirme sa commande.

Le client rembourse Hokodo conformément à ses modalités de paiement, tandis que le marchand reçoit un paiement à l'avance lorsque la livraison des marchandises est confirmée. Hokodo gère processus de recouvrement et, grâce au soutien de la Lloyd's de Londres, les commerçants sont toujours protégés contre les impayés.

