Holland & Barrett breidt zijn CBD-portfolio verder uit met orale CBD-strips Elevar Leafs van SpectrumLeaf

Om zijn CBD-productassortiment meer te diversifiëren, neemt H&B Nederland de orale CBD-strips Elevar Leafs op in zijn onlinewinkel, gevolgd door een uitrol in zijn meer dan 200 winkels over het hele land. Deze wetenschappelijk ontwikkelde orale CBD-strips bieden een eenvoudiger, discreter en nauwkeuriger alternatief formaat voor CBD-inname. De strips hebben een hoog gehalte aan actieve CBD-stoffen, namelijk 25 mg, en zijn verkrijgbaar in 3 smaken: Fresh Mint, Berry Mint en Lavender.

"Dit partnerschap met H&B is een echte mijlpaal voor ons. Zijn sterke aanwezigheid en consumententrouw in de markt zal Elevar helpen om CBD-liefhebbers te bereiken, maar ook diegenen die nieuwsgierig zijn naar CBD maar die geen rook willen inhaleren of iets willen slikken (bijv tincturen, olie of andere eetwaren zoals capsules)," zegt Felix Sundstöm, CEO van SpectrumLeaf Ltd, het moederbedrijf van Elevar Hemp. "We zijn ervan overtuigd dat de gebruiksvriendelijkheid en werkzaamheid van onze orale CBD-strips zich zal onderscheiden van het huidige assortiment CBD-producten bij H&B, en uiteindelijk waarde zal toevoegen aan hun aanbod."

Elevar Leafs CBD Oral Strips worden ontwikkeld met behulp van gepatenteerde technologieën in een cGMP- en FDA-geregistreerde faciliteit. De strips zijn zuivelvrij en zijn niet groter dan een postzegel. Elke strip is afzonderlijk verpakt in een speciale UV-resistente folie om te vermijden dat de werkzaamheid wordt aangetast door vocht, UV of zelfs de andere strips. Elke consumentenverpakking bevat 5 strips, of een totaal van 125 mg CBD.

SpectrumLeaf is een bedrijf dat zich toelegt op het selecteren en sourcen van hoogwaardige CBD-producten volgens de collectieve behoeften van de klant. De productmerken omvatten Cannadips - een volledig natuurlijke, discrete en snelwerkende "pouch-in-mouth" CBD, die is gemaakt via een eigen proces waarbij de waardevolle terpeen- en flavonoïdeverbindingen bewaard blijven. De meest recente productlancering omvat een lijn orale CBD-strips onder het merk Elevar Hennep.

In Nederland worden de producten gedistribueerd door MYCAN BV. Voor vragen [email protected].

