Holland's Got Talent: Finse muzikant Mikko Rautiainen wil wereldrecord halen

TURKU, Finland, 4 september 2024 /PRNewswire/ -- De Finse muzikant Mikko Rautiainen (45) zal op het podium staan van Holland's Got Talent (première op vrijdag 6 september op RTL), waar hij zijn unieke talent om blokfluit te spelen uitsluitend door zijn neus laat zien.

Rautiainen, een klassiek geschoolde muzikant, combineert in zijn gedenkwaardige optreden indrukwekkende muzikaliteit met komische flair en tart op werkelijk opmerkelijke wijze muzikale conventies.

Dit optreden in Holland's Got Talent is van historisch belang omdat Rautiainen tijdens zijn auditie het Guinness World Record wil breken voor deelname aan de meeste Got Talent-franchiseprogramma's ter wereld. Hij heeft al een publiek in Finland, Zweden, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten weten te boeien. Rautiainen is een doorgewinterde performer die klaar staat om de Nederlandse kijkers mee te slepen.

Over Mikko Rautiainen

Mikko Rautiainen is een Finse muzikant die bekend staat om zijn uitzonderlijke vermogen om blokfluit te spelen door zijn neus. Zijn optredens hebben het publiek wereldwijd gefascineerd door muzikale expertise met podiumact en humor te combineren.

Mediacontact:

Mikko is beschikbaar voor interviews in Amsterdam van 7 september tot 7 november

Voor persvragen kunt u contact opnemen met:

Mikko Rautiainen

[email protected]

+358 45 325 91 00