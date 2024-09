Holland's Got Talent: Poging tot Guinness Wereldrecord door Mikko Rautiainen

De wereldwijde kunstenaar die heeft deelgenomen aan 9 Got Talent -shows doet een unieke act met Nederlandse klassiekers

AMSTERDAM, 10 Sept. 2024 /PRNewswire/ -- De internationale performer en neusblokfluitspeler (Mikko Rautiainen) staat op het punt een Guinness World Record te verbreken tijdens de komende aflevering van Holland's Got Talent. Hij zal dan het publiek betoveren met een ongekende act waarin hij zijn unieke en kenmerkende optreden combineert met blokfluit spelen door zijn neus. Bekend om zijn grappige, ongewone en vermakelijke optredens, belooft Mikko's verschijning weer de weg vrij te maken voor een nieuw viraal moment - nu in Nederland.

Mikko at Supertalent Croatia 2023

Mikko, die internationale erkenning heeft gekregen na optredens in verschillende Got Talent shows over de hele wereld, is nu klaar om indruk te maken op de Nederlandse kijkers. De aflevering, die al beschikbaar is op Videoland, wordt vrijdag 13 september om 20.00 uur uitgezonden op RTL4.

Een act als geen ander: 's werelds enige neusblokfluitkunstenaar

Mikko Rautiainen is de enige bekende performer ter wereld die blokfluit speelt door zijn neus. Tijdens zijn optreden op Holland's Got Talent zal zijn kenmerkende instrument te horen zijn, wat zorgt voor een unieke muzikale ervaring die de lokale cultuur combineert met zijn unieke talent.

Meer dan een talentenjacht: een wereldwijde presteerder

Mikko breekt tijdens deze aflevering een Guinness World Record en is al in meerdere landen bekend. Na negen keer te hebben meegedaan aan Got Talent shows over de hele wereld, wordt Nederland zijn 10e Got Talent optreden. Zijn laatste optreden in Portugal's Got Talent werd miljoenen keren bekeken en de verwachtingen voor dit Nederlandse optreden zijn vergelijkbaar.

Nederlands cultureel eerbetoon in een wereldwijde context

Mikko Rautiainen staat erom bekend dat hij zijn optredens afstemt op het plaatselijke publiek en er iconische liedjes in verwerkt van elk land waar hij optreedt. Voor zijn optreden in Nederland brengt hij een ode aan het Nederlandse publiek door een humoristische en muzikale draai te geven aan bekende klassiekers. Deze unieke mix van lokale cultuur en internationale prestaties is wereldwijd Mikko's handelsmerk geworden.

Stem af

Mikko Rautiainen's aflevering van Holland's Got Talent wordt uitgezonden op RTL4 op vrijdag 13 september om 20.00 uur. De aflevering is al te zien op Videoland.

Om zijn virale optreden op Portugal's Got Talent te bekijken, klik hier.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met:

Aanvullende Vertrouwelijke Informatie (wordt vrijgegeven vrijdag de 13e om 21:00 uur.)

Tijdens deze aflevering brengt Mikko een medley met populaire Nederlandstalige nummers Leef van André Hazes Jr. en Bacardi Lemon van Mart Hoogkamer. Deze details zijn vertrouwelijk totdat de aflevering wordt uitgezonden.

Over Mikko Rautiainen:

Mikko Rautiainen is een internationaal performer en 's werelds enige neusblokfluitspeler.

Hij heeft opgetreden in talentenjachten in 10 verschillende landen en is op weg om een Guinness World Record te verbreken tijdens zijn optreden op Holland's Got Talent.

Mikko staat bekend om zijn unieke optredens waarin hij humor, muziek en lokale cultuur combineert, en waarmee hij wereldwijd publiek heeft weten te boeien.

www.nasalrecorder.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2500046/Mikko_Supertalent_2023.jpg