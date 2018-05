Hollister Incorporated kondigt grand opening aan van nieuw distributiecentrum in Oud Gastel

Meer dan 65 werknemers van Hollister Incorporated zullen de viering bijwonen, inclusief alle medewerkers van het plaatselijke distributiecentrum, alsmede George Maliekel, Voorzitter en CEO, James Humphries, Senior Vice President en Chief Technology Officer, Rob Keeley, Vice President en CFO, en Brendan Sugrue, Vice President Global Operations. Sprekers en vereerde gasten zullen Jobke Vonk-Ve, Burgermeester van Oud-Gastel en Jetze Plat, Olympische gouden medaillewinnaar en 2017 Paralympiër van het Jaar zijn.

Om tegemoet te komen aan de snelle groei van het bedrijf, begon Hollister in maart 2017 met de bouwwerkzaamheden in Oud Gastel, nabij het Brabantse Roosendaal. Het nieuwe gebouw werd voor het eerst in januari 2018 in gebruik genomen en heeft drie keer de capaciteit van de andere vestiging, 13 kilometer verderop in Etten-Leur. Verzendingen vanuit de fabrieken begonnen in januari en verzendingen naar de klant vanuit de nieuwe vestiging in februari 2018. In april was de vestiging in Oud Gastel volledig operationeel, na een naadloze overgang van de vestiging in Etten-Leur naar de nieuwe locatie.

"Hollister is vereerd om deel uit te gaan maken van de ondernemerswereld in Oud Gastel. Het nieuwe distributiecentrum biedt ons de mogelijkheid om, met ons bestaande team uit Etten-Leur, aan de groeiende behoeften van onze klanten te blijven voldoen. We zijn er trots op dat iedereen in dit team consequent superieure service heeft geboden aan onze klanten in Europa, Azië en Afrika," zei George Maliekel, Voorzitter en CEO. "We kijken uit naar verdere groei als gevolg van onberispelijke klantenservice en verdieping van onze band met de gemeenschap."

Een privé-feest om alle medewerkers van Oud Gastel te eren zal op zaterdag 26 mei plaatsvinden.

Hollister Incorporated is een onafhankelijk bedrijf dat medische hulpmiddelen ontwikkelt, fabriceert en op de markt brengt. Het bedrijf ontwikkelt en maakt producten voor stomazorg, continentiezorg en intensieve zorg, en ontwikkelt tevens voorlichtingsmaterialen voor patiënten en professionele zorgverleners. Hollister Incorporated levert al meer dan 95 jaar aan professionele zorgverleners en consumenten en streeft ernaar om het leven voor mensen die gebruik maken van onze producten en diensten, meer lonend en waardig te maken. Het hoofdkantoor van Hollister bevindt in Libertyville, Illinois. Het bedrijf heeft distributiecentra op drie verschillende continenten en verkoop in meer dan 80 landen wereldwijd. www.Hollister.com

