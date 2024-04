Honda Motor Europe Ltd. verlengt en versterkt zijn IT-partnerschap met Kyndryl

Kyndryl zal de bedrijfskritische systemen voor de logistieke activiteiten van Honda moderniseren en beheren met Kyndryl Bridge

BRUSSEL, 23 april 2024 /PRNewswire/ -- Kyndryl (NYSE: KD), 's werelds grootste provider van IT-infrastructuur diensten, en Honda Motor Europe Ltd. kondigen aan dat ze hun overeenkomst voor infrastructuurdiensten met meerdere jaren verlengen. De twee ondernemingen blijven dus hun partnerschap versterken. Kyndryl zal de gecentraliseerde IT-infrastructuur van Honda verder beheren en daarnaast het mainframe-systeem van het bedrijf moderniseren met Kyndryl Bridge, zijn open integratieplatform, en AIOps.

Honda Motor Europe Ltd., een dochteronderneming van Honda Motor Co. Ltd., is verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en distributie van Honda-producten in Europa. Het bedrijf biedt een groot scala aan producten, zoals auto's, motorfietsen, tuinmachines en industriële motoren, onderdelen, accessoires en buitenboordmotoren. De twee bedrijven zullen samen de activiteiten van Honda wendbaarder maken, belangrijke processen standaardiseren en de IT-systemen toekomstbestendig maken en aanpassen aan een digitale en datagestuurde omgeving.

Zoals overeengekomen in het vernieuwde contract zal Kyndryl de kritische toepassingen verhuizen naar zijn onlangs vernieuwde z16-mainframe en infrastructuuromgeving. Daardoor kan Honda Motor Europe Ltd. zijn activiteiten moderniseren en de kosten optimaliseren via de nieuwste platformen en de allerbeste technologieën. Dat zal de beveiliging, de betrouwbaarheid, de schaalbaarheid en de prestaties ten goede komen.

"We zijn trots op de samenwerking met Honda, en dat we helpen om de werking van het bedrijf wendbaarder en veerkrachtiger te maken en zijn data te beheren via uiterst innovatieve IT-toepassingen", zegt Liesbet D'hoker, managing director van Kyndryl België en Luxemburg.

Honda Motor Europe Ltd. zal voortaan Kyndryl Bridge gebruiken om realtime-inzichten te krijgen in de IT-activiteiten en zijn bedrijfskritische toepassingen optimaal te beheren.

Daarnaast zet Kyndryl zijn geavanceerde automatiseringsexpertise maximaal in met AIOps dat deel uitmaakt van Kyndryl Bridge. Met Kyndryl Bridge kan Honda snellere, veiligere en efficiëntere resultaten bekomen, het aantal incidenten verminderen en de kosten verlagen.

