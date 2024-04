Honda Motor Europe Ltd. renouvelle et renforce son partenariat informatique avec Kyndryl

Kyndryl aura pour mission de moderniser et gérer les systèmes vitaux des activités logistiques de Honda avec sa plateforme Kyndryl Bridge

BRUXELLES, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le plus grand fournisseur mondial de services d'infrastructures IT Kyndryl (NYSE : KD) et Honda Motor Europe Ltd. ont annoncé la reconduction de leur contrat de services d'infrastructures gérés pour plusieurs années. S'appuyant sur un partenariat solide, Kyndryl continuera à gérer l'infrastructure IT centralisée de Honda et à moderniser le système central de l'entreprise par le biais de sa plateforme à intégration ouverte Kyndryl Bridge et du système AIOps.

Honda Motor Europe Ltd., filiale de Honda Motor Co. Ltd., gère les ventes, le marketing et la distribution des produits Honda en Europe. Cette entreprise propose une large gamme de produits, tels que voitures, motos, équipements mécaniques, pièces détachées, accessoires et moteurs marins. Les sociétés travailleront ensemble pour augmenter la flexibilité des activités de Honda, standardiser ses processus clés et pérenniser ses systèmes informatiques afin de garantir un environnement plus numérique et plus orienté données.

Dans le cadre de cet accord élargi, Kyndryl migrera les applications de Honda vers son nouvel environnement mainframe z16 et infrastructurel amélioré. Cela permettra à Honda Motor Europe Ltd. de moderniser ses activités et d'optimiser ses coûts grâce aux dernières plateformes et aux meilleures technologies afin de gagner en sécurité, fiabilité, évolutivité et performances.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Honda et de leur permettre non seulement de rendre leurs activités plus flexibles et résilientes, mais aussi d'exploiter leurs données au moyen d'applications informatiques innovantes », indique Liesbet D'hoker, Managing Director de Kyndryl Belux.

Honda Motor Europe Ltd. utilisera désormais la plateforme Kyndryl Bridge pour obtenir des informations en temps réel sur ses activités informatiques et mieux contrôler ses applications vitales.

Kyndryl fera par ailleurs appel à toute son expertise en matière d'automatisation avancée, au moyen du système AIOps via la plateforme Kyndryl Bridge pour obtenir des résultats plus rapides, plus sécurisés et plus efficaces et réduire les incidents tout en diminuant les coûts.

À propos de Kyndryl

Kyndryl (NYSE : KD) est le plus grand fournisseur mondial de services d'infrastructures IT au service de milliers d'entreprises clientes réparties dans plus de 60 pays. L'entreprise conçoit, construit, gère et modernise les systèmes d'information vitaux dont le monde dépend au quotidien. Pour en savoir plus, consultez le site www.kyndryl.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394093/Kyndryl_Logo.jpg