Huawei lanceert AI-ecosysteemprogramma in Europa, met investering van 100 miljoen euro in 5 jaar

Volgens Jiang Tao, vicevoorzitter van de Intelligent Computing-bedrijfseenheid, "is Huawei vastbesloten om te investeren in de AI-computerindustrie in Europa, waardoor bedrijven en individuele ontwikkelaars de mogelijkheid krijgen om de Ascend AI-serie producten te benutten voor technologische en zakelijke innovatie. In de komende 5 jaar is Huawei van plan om 100 miljoen euro te investeren in het AI-ecosysteemprogramma in Europa en zo brancheorganisaties, 200.000 ontwikkelaars, 500 ISV-partners en 50 universiteiten en onderzoeksinstituten te helpen om innovatie te stimuleren." Het programma omvat de volgende 4 initiatieven:

Ten eerste zal Huawei samenwerken met partners om vorm te geven aan de AI-industrie in Europa. In het bijzonder zal Huawei samenwerken met belangrijke organisaties op drie belangrijke gebieden:

de regelgeving en normen inzake ethiek en beveiliging op het gebied van AI verbeteren, samen met de European AI Alliance en het European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

samenwerken met de Big Data Value Association (BDVA) om de publiek-private samenwerking (PPP) op het gebied van AI in de hele EU te bevorderen en zo het onderzoek en de verticale industriële ontwikkeling op het gebied van AI te stimuleren

het universitaire ecosysteem op het gebied van AI in Europa bevorderen door middel van academische platforms, zoals de Falling Walls Foundation

Ten tweede zal Huawei gezamenlijke oplossingen ontwikkelen met zijn ISV-partners. De OpenLabs in München en Parijs zijn AI-capaciteitscentra die ISV-partners ondersteunen betreffende hardware, ontwikkeling en porten, en gezamenlijke marketing.

Ten derde zal Huawei, in het kader van de Ascend Developer Community, offline technologische salons en ontwikkelaarswedstrijden organiseren en technologische ondersteuning bieden aan ontwikkelaars.

Ten vierde zal Huawei AI-cursussen en -lesmateriaal bieden aan zijn partners en gezamenlijke laboratoria in Europa oprichten. Drie AI-cursussen ontworpen voor universiteiten zullen betrekking hebben op basis-AI-theorie, Ascend en mainstream framework-ontwikkeling, en Ascend-softwarearchitectuur en -ontwikkelingsgidsen. In 2020 zullen vier sets lesmateriaal over Ascend-ontwikkeling worden uitgebracht. Daarnaast zal Huawei gezamenlijke laboratoria opzetten met partneruniversiteiten en onderzoeksinstituten voor algoritmemodelontwikkeling en basistoepassingen.

De volledige Atlas-productlijn ontketent ultiem computervermogen voor training

Ter gelegenheid van HUAWEI CONNECT 2019 (Shanghai) heeft Huawei een brede op Ascend 910, de krachtigste AI-trainingsprocessor in de sector, gebaseerde productportefeuille gelanceerd. Tot de producten behoren de Atlas 300 AI-trainingskaart, de Atlas 800-trainingsserver en het Atlas 900 AI-trainingscluster. De producten in de Atlas-serie ondersteunen alle scenario's in device-edge-cloud, waardoor de intelligente transformatie van industrieën wordt versneld met het ultieme computervermogen voor training.

De Atlas 300-trainingskaart biedt computervermogen tot 256 TFLOPS, dus twee keer die van reguliere trainingskaarten in de branche. Met Atlas 300 stijgt het aantal getrainde beelden per seconde van 965 naar 1.802. De Atlas 300 ondersteunt rechtstreekse 100G RoCE-interfaces voor parallelle transmissie van gradiëntparameters en datasets, waardoor de latentie van de gradiëntsynchronisatie met tot 70% wordt verminderd en de clustertrainingstijd tot seconden wordt verkort.

De Atlas 800 AI-trainingsserver integreert 8 Ascend 910 AI-processors in een 4U-ruimte. Het geboden computervermogen bedraagt tot 2 PFLOPS, met een computervermogendichtheid van 2,5 keer die van industriële tegenhangers. De Atlas 800 weegt slechts 75 kg, dus minder dan de helft van het gemiddelde in de sector. Hij heeft 32 ingebouwde hardwaredecoders die 16.384 1.080p beelden per seconde decoderen, d.w.z. een prestatie die 25 keer beter is dan de verwerkingsmogelijkheden van gangbare producten. Bovendien maakt de Atlas 800 parallelle verwerking van beelddecodering en -training mogelijk. De Atlas 800 ondersteunt lucht- en vloeistofkoeling en voldoet aan de vereisten van zakelijke datacenters en clusterimplementatie met hoge dichtheid. De energie-efficiëntie van een enkele Atlas 800-server is 1,8 keer zo hoog als die van gelijkaardige producten.

Het Atlas 900 AI-trainingscluster bevat 1.024 Ascend 910 AI-processors. Het ResNet-50-beeldclassificatiemodel is de meest gezaghebbende norm om AI-computervermogen te meten. De Atlas 900 heeft amper 59,8s nodig om een ResNet-50-model te trainen in de test. Met dezelfde precisie breekt de Atlas 900 het vorige wereldrecord met 10 seconden omdat hij het snelste AI-trainingscluster vormt. Het computervermogen van de Atlas 900 maakt een verschil in wetenschappelijk onderzoek en zakelijke innovatie, bijvoorbeeld in sterrenkundige exploratie, weersvoorspelling, autonoom rijden en olie-exploratie.

Huawei ondertekent memoranda inzake op AI gebaseerde gezamenlijke oplossingen met StoryTemple B.V. en AGS Italië

StoryTemple B.V. is een Nederlandse AI-start-up die een geavanceerd interactief verhaalplatform heeft ontwikkeld. Door middel van objectherkenningsalgoritmen biedt het platform een nieuwe manier om met presentaties om te gaan met behulp van fysieke objecten. StoryTemple B.V. gebruikt het Atlas AI-computerplatform van Huawei om het verhaalplatform te beheren en om de modeltrainingssnelheid te verbeteren. De interactieve presentaties kunnen worden gebruikt binnen bedrijven, in de detailhandel, op evenementen, in het onderwijs enz.

Advanced Global Solution (AGS) is een Italiaans bedrijf dat innovatieve IT-diensten en -oplossingen aanbiedt: Artificial Intelligence (AI), moderne technologieën en projecten die volledig voldoen aan de eisen van het Industry 4.0 Plan. Het memorandum dat Huawei en AGS hebben ondertekend, is gericht op de ontwikkeling van gezamenlijke AI-oplossingen op het gebied van intelligente kwaliteitsinspectie in de verwerkende industrie, en op intelligente account-onboarding en klantprofilering in verschillende industriële sectoren, zoals energie, GDO, telecom en bankwezen.

Huawei Certified ICT Expert (HCIE) gelanceerd voor Intelligent Computing & Ascend

Aangedreven door een andere industriële transformatie ontwikkelt de technologische industrie zich snel en vereist deze een groot aantal talenten. Om de kloof te overbruggen, biedt Huawei voor de eerste keer Huawei Intelligent Computing & Ascend HCIE-certificering in Europa. Deze certificering omvat drie niveaus: Huawei Certified ICT Associate (HCIA), Huawei Certified ICT Professional (HCIP) en Huawei Certified ICT Expert (HCIE). Het betreft een gelaagd trainingscertificeringssysteem voor de ICT-sector, evenals een gezaghebbende norm voor IT-talentontwikkeling. Lin Sheng, vicevoorzitter Global Service bij de bedrijfseenheid Intelligent Computing van Huawei, stelt dat "de HCIE voor intelligent computing tot doel heeft inzicht te krijgen in het computerecosysteem, sleuteltechnologieën en toepassingssystemen te optimaliseren, oplossingsarchitectuur voor intelligent computing te ontwerpen en technologieën op het gebied van intelligent computing-oplossingen toe te passen. Dit certificeringssysteem zal helpen bij het ontwikkelen van intelligent computing-talenten, die op hun beurt een bijdrage zullen leveren aan de ICT-sector."

Met als thema ENABLE A DIGITALL CONNECTED FUTURE is het doel van HUAWEI ECO-CONNECT EUROPE 2019 een open, coöperatief en gedeeld platform te creëren waarop klanten en partners nieuwe kansen voor een intelligente toekomst kunnen verkennen.

HUAWEI ECO-CONNECT EUROPE 2019 is een jaarlijks flagship event georganiseerd door Huawei voor de Europese ICT-sector dat in Parijs plaatsvindt op 4 en 5 november 2019. Het thema van de conferentie van dit jaar is "ENABLE A DIGITALL CONNECTED FUTURE" en heeft als doel een open, coöperatief en gedeeld platform te creëren waarop klanten en partners nieuwe kansen voor een intelligente toekomst kunnen verkennen. Ga voor meer informatie naar: https://www.huawei.com/en/press-events/events/hce2019.

