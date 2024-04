Huawei lanceert zijn Europe Enterprise Roadshow 2024 om industriële intelligentie te versnellen met groene en digitale technologieën

De Huawei-truck stopt in Utrecht (4 juni) en Amsterdam (6 juni)

RIJSWIJK, Nederland, 24 april 2024 /PRNewswire/ -- Huawei heeft de jaarlijkse editie van de Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024 gelanceerd. Dit technologiecentrum op wielen is speciaal ontworpen om de baanbrekende productinnovaties te tonen aan tal van organisaties. Denk hierbij aan grote ondernemingen, overheidsinstellingen en verschillende sectoren zoals gezondheidszorg, ISP, onderwijs en detailhandel.

Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024

Tijdens de mobiele tour rijden twee roadshowtrucks gelijktijdig op twee verschillende routes door het continent, volgeladen met de nieuwste ICT-producten en -oplossingen van Huawei. De vrachtwagens stoppen in belangrijke Europese steden om met de aanwezigen te netwerken. Verwacht demonstraties van Huawei-producten uit de eerste hand én deskundige inzichten van Huawei-experten.

De roadshow van 2024 begon zijn reis met haltes in Frankrijk en Spanje. Hij zal de komende drie maanden nog 54 steden in 21 landen bezoeken. Met als thema 'Digital & Green, Accelerate Industrial Intelligence' zet de roadshow zijn reis verder naar Zwitserland, Portugal, Polen, Turkije, Finland, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, Tsjechië, Nederland, Griekenland, België, Luxemburg, Servië, Hongarije, Ierland en Bulgarije. De tour eindigt in Roemenië.

"De Europe Enterprise Roadshow 2024 toont duidelijk onze onophoudelijke inzet voor innovatie en technologische uitmuntendheid", zegt Willi Song, CEO van Huawei's European Enterprise Business. "Deze tour biedt een unieke kans om klanten en partners te ontmoeten en meer te leren over de nieuwste ICT-innovaties. Het bevordert vooral de samenwerking tussen bedrijven om nieuwe hoogten te bereiken in hun digitale transformatie."

Dit jaar focust Huawei zich op de integratie van groene en digitale transitie. En hoe dit de duurzame ontwikkeling van Europese industrieën stimuleert. Huawei presenteert geavanceerde ICT-technologie die de digitale en intelligente transformatie in verschillende sectoren versnelt.

Een van de belangrijkste nieuwe technologieën is Datacom. Hiervoor werd Huawei in 2024 door Gartner® uitgeroepen tot toonaangevend leverancier in het Magic Quadrant™ voor Wired en Wireless LAN-infrastructuur. Daarnaast wordt ook de All Flash for All Scenarios OceanStor dataopslagportfolio gepresenteerd. Huawei is momenteel de nummer één voor primaire opslag volgens de Peer Insights™ Voice of the Customer-beoordeling van Gartner®. Bezoekers van de roadshow kunnen verder Optical-, ISP- en MSP-producten en andere oplossingen bekijken, waaronder High-Quality 10 Gbps CloudCampus, Ultra-Resilient Data Center Network, Datacenter Virtualization Solution (DCS), OceanProtect Appliance, FTTH en FTTR-oplossingen en Huawei eKit, voor de commerciële en distributiemarkt.

Naast producten demonstreren Huawei-specialisten de meest geavanceerde oplossingen. Die zijn specifiek aangepast aan elk scenario en afgestemd op de belangrijke sectoren, zoals onderwijs, gezondheidszorg, MSP, transport, ISP en de detailhandel.

"Als leider in ICT-technologie biedt Huawei een technologieportfolio die voldoet aan de noden van end-to-endbedrijven: van netwerk tot dataopslag, cloud en unified communications", voegt Willi Song toe. "Dat geeft ons een 360°-beeld van de digitale en intelligente transformatie-uitdagingen van onze klanten. Het stelt ons in staat om essentiële oplossingen te bieden voor een snelle implementatie, eenvoudig beheer en kostenefficiëntie."

Na het succes van de vorige editie, met meer dan 7.000 deelnemers, biedt de roadshow dit jaar opnieuw een uniek platform voor professionals uit de ICT-sector om te praten, te leren en ideeën uit te wisselen.

Over Huawei

Huawei is een wereldwijd toonaangevende leverancier van infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) en slimme apparaten. Het bedrijf streeft ernaar om digitale oplossingen in elke huiskamer en elk bedrijf binnen te brengen, met als einddoel een volledig verbonden, intelligente wereld. En dit via geïntegreerde oplossingen in vier sleuteldomeinen: telecomnetwerken, IT, slimme apparaten en clouddiensten.

De complete Huawei-portfolio van producten, oplossingen en diensten is concurrentieel en veilig. Door samen te werken met gelijkgezinde partners creëert het ICT-bedrijf toegevoegde waarde voor zijn klanten. Thuis en op het werk.

Huawei richt zijn innovatie op de behoeften van de klant. Investeert veel in onderzoek en focust op technologische vooruitgang die de wereld vooruithelpt. Het bedrijf heeft momenteel meer dan 207.000 werknemers en is actief in ruim 170 landen en regio's. Huawei is opgericht in 1987 en is een privébedrijf dat volledig in handen is van zijn werknemers. Surf voor meer informatie naar onze website.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2366386/Huawei_Roadshow_2024.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

Contact:

Rafal Kwiatkowski

[email protected]

+48 539-531-140