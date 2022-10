Huawei promoot actief de F5G-evolutie om de productiviteit van de industrie te hervormen

PARIJS, 24 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Tijdens de HUAWEI CONNECT 2022 Parijs hield Marco Giraldo, Senior Architect van Huawei's West-Europese Enterprise Optical Domain, een keynote speech getiteld "F5G Evolution, Reshaping Industry Productivity". Daarin stelde hij dat F5G voornamelijk zal evolueren in drie nieuwe industriescenario's, deelde hij de werkwijzen van F5G om de productiviteit van de industrie te hervormen, en introduceerde hij voor Europese klanten de eerste, volledig optische, intelligente timing IoT-gateway van de ICT-industrie en een gloednieuw trillingsdetectieapparaat voor glasvezel. Tijdens het evenement was Huawei ook gastheer van de "Green Intelligent OptiX Network, Building New-Gen Connectivity" Summit, waar Huawei F5G-toepassingen en -werkwijzen met F5G-industrieorganisaties, analistenorganisaties, klanten en partners deelde.

F5G is het vaste communicatienetwerk van de vijfde generatie, zoals gedefinieerd door het European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Het bevordert de evolutie van "fiber to the home (FTTH)" naar "fiber to everywhere". Dr. Frank J. Effenberger, de vicevoorzitter van ETSI ISG F5G, legde uit dat F5G enorm succesvol is geweest in scenario's voor "enhanced fixed broadband (eFBB)", "full-fiber connection (FFC)", en "guaranteed reliable experience (GRE)" op basis van glasvezel communicatietechnologieën en dat het nu in een groot aantal sectoren wordt gebruikt om de digitale transformatie te versnellen.

Jinhui Wang, directeur van Huawei Optical Solutions Dept, zei dat de focus van de F5G-evolutie in de toekomst zal liggen op het hervormen van de industriële productiviteit door in industriële markten nieuwe toepassingsscenario's te blijven onderzoeken. Huawei heeft Green Intelligent OptiX Network gebouwd op basis van de grondige werkwijzen van F5G en heeft meer dan 40 op scenario's gebaseerde oplossingen geboden voor grote ondernemingen en huishoudens.

Voor Internet of Things (IoT)-scenario's bood Huawei 's werelds eerste, volledig optische intelligente timing IoT-gateway, OptiXstar T823E-T. De gateway kenmerkt zich door een hoge betrouwbaarheid, nauwkeurige timing en intelligente openheid. Het wordt veel gebruikt in substations, vehicle-to-everything (V2X) en productie.

Voor de ISP-industrie leverde Huawei FTTR (gigabit all-optical room) en OTN P2MP private line-oplossingen om ISP's te helpen bij het verbeteren van hun thuis- en bedrijfsservice-ervaringen en klanttevredenheid.

Huawei kwam ook met een nieuw glasvezeldetectieproduct, de OptiXsense EF3000-F50, die de glasvezeldetectietechnologie uitbreidt van inspectie van olie- en gaspijpleidingen tot de bescherming van belangrijke gebieden, en in grote mate gebruikt kan gaan worden door luchthavens, spoorwegen en grote campussen.

Daarnaast deelden Huawei's klanten en partners uit de industrie hun ervaringen met F5G met Huawei.

Pedro Abad, CEO van Asteo Red Neutra, zei: "Huawei biedt ons vanaf de start van ons Asteo-project premium thuisnetwerken op het gebied van FTTH. In de toekomst zullen we de samenwerking blijven verdiepen en gezamenlijk de upgrade van thuisbreedband van gigabit naar 10 G promoten."

Jinhui Wang zei: "Huawei zal zich blijven inzetten om in verschillende industrieën F5G te introduceren om de digitale transformatie van industrieën veilig, betrouwbaar, groen en efficiënt te laten verlopen en om meer klanten zijn premiumdiensten aan te bieden."

Huawei is een privébedrijf dat volledig in handen is van zijn werknemers. Het bedrijf werd opgericht in 1987 en is wereldwijd een toonaangevende leverancier van infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) en slimme apparaten. Het bedrijf heeft ongeveer 197.000 medewerkers in dienst, is actief in meer dan 170 landen en regio's en bedient meer dan drie miljard mensen wereldwijd.

De missie van Huawei is om elke persoon, elk huis en elke organisatie via de digitale transformatie met elkaar te verbinden om aan een intelligente wereld te bouwen.

