Hygraph lanceert een nieuw federated content-platform voor het tijdperk van composable architectuur

"We zijn enthousiast over dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van ons bedrijf", aldus CEO en medeoprichter Michael Lukaszczyk. "De lancering van het federated content-platform als een nieuwe productcategorie legt de essentie vast van waar we allemaal mee te maken hebben: we maken het mogelijk om een netwerk van gekoppelde content-grafieken op te bouwen om de inhoud moeiteloos te beheren en te ontsluiten - van elke bron tot elke bestemming. De resulterende ontwikkelingssnelheid binnen een composible architectuur is verbluffend." De bijbehorende rebranding omvat ook een vernieuwde website en merkrichting. Met deze vernieuwing bevestigt Hygraph zijn inzet om marktleiders te helpen de ware waarde van hun content te ontsluiten.

Dankzij de recente serie A-financieringsronde is Hygraph in staat om de snelle evolutie van de content-management markt in de richting van composability te omarmen. Het resultaat is een platform, ook Hygraph genaamd, dat is gebaseerd op de versnelling van de productontwikkelingscycli, dankzij de 'Content Federation'-meta-laag van het bedrijf.

Content federation stelt gebruikers in staat om de Hygraph GraphQL Content API uit te breiden met andere diensten door externe bronnen te verbinden met het wereldwijde API-netwerk. Dit elimineert de noodzaak om kritieke en dynamisch veranderende gegevens te centraliseren in een centrale content-hub en elimineert het risico op inconsistente en verouderde gegevens, aangezien de oorspronkelijke bron de "source of truth" blijft.

Met Hygraph hebben ontwikkelings- en productteams toegang tot een geavanceerde, expressieve GraphQL content-API met een low-code-schema-ontwerper, content-samenwerkings- en -beheerfuncties en een wereldwijd content-delivery netwerk, om zo technische teams helpen om de prestaties van hun producten te verbeteren en hun doelen te bereiken.

Christopher Kühn, CRO of Hygraph, geeft aan dat het bedrijf zal worden omgedoopt om de groeiende tractie en unieke positionering in de markt te weerspiegelen. Hij voegt hieraan toe: "het nieuwe merk is goed opgelijnd om de back-end agnostic content middenlaag te worden in deze opkomende hyper-trend van best-of-breed technology stacks."

De naam Hygraph is geworteld in een samenvoeging van hypertekst, een van de belangrijkste concepten achter het World Wide Web, en grafiekdatastructuren, wat een goede afspiegeling is van de visie van het bedrijf op een toekomst waarin de meerderheid van de informatie waarmee mensen en machines werken zeer complex, gestructureerd en verbonden zal zijn.





Over Hygraph

Hygraph (voorheen GraphCMS) is het federated content-platform voor ondernemingen dat ambitieuze digitale producten op schaal mogelijk maakt. Met de meest veelzijdige GraphQL content-API in de sector en een nieuwe aanpak van de externe gegevensverwerking, maakt het federated content-platform use cases mogelijk die verder gaan dan bestaande marktoplossingen. De capaciteiten van Hygraph kunnen worden uitgebreid als een database met een sterke optimalisatie van gestructureerde content en leveren content-makers de tools om hun ultieme content-pijplijn te ontwikkelen. Hygraph is gevestigd in Berlijn, Duitsland, en stelt meer dan 50.000 teams over de hele wereld in staat om de verbonden digitale ervaringen van morgen op schaal te ontwikkelen en leveren, waaronder Dr. Oetker, Shure, Samsung en Ashley Furniture.

