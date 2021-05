Hyva neemt Usimeca in Latijns-Amerika over

Hyva is de onbetwiste marktleider in hydraulische telescoopcilinders in de wereld en Zuid-Amerika, en produceert via zijn twee fabrieken in Brazilië cilinders, wetkits en autolaadkranen. Deze overname stelt het bedrijf in staat om ook op de Zuid-Amerikaanse markt de leiding te nemen op het gebied van afvalverwerking.

Alex Tan, CEO van Hyva, merkte op: "Usimeca, de grootste op het gebied van afvalverwerking in Latijns-Amerika, wordt gewaardeerd om zijn kwaliteitsproducten en de toepassing van bewezen technologieën om schonere en gezondere steden tot stand te brengen. Ik ben er trots op dat dit bedrijf nu deel uitmaakt van onze Hyva-familie en ons het beste platform voor oplossingen op het gebied van afvalverwerking biedt om in de regio te groeien."

Cesar Moreira, de huidige CEO en 25% aandeelhouder van Usimeca, blijft na de overname CEO van het bedrijf. Hij zei: "In Brazilië is ons aandeel op het gebied van afvalverwerking ongeveer 35% en door de overname van Hyva zijn we nu in staat om de geweldige groeimogelijkheid in heel Latijns-Amerika te benutten".

Rogerio De Antoni, Vice President Americas van Hyva zei: "Door ons productaanbod uit te breiden, kunnen we nu voldoen aan de vraag in de snelgroeiende industrie van milieudiensten. De eerste feedback van de markt is bemoedigend. We verwachten daarom dat onze aanwezigheid in Latijns-Amerika verder zal toenemen".

De activiteiten op het gebied van afvalverwerking zullen naar verwachting tegen 2025 wereldwijd ongeveer USD 485 miljard bereiken (bron: ReportBuyer). De activiteiten op het gebied van afvalverwerking van Hyva zullen de komende jaren naar verwachting jaarlijks met dubbele cijfers groeien.

Producten die door Usimeca ontworpen zijn, zullen naar andere delen van de wereld worden geëxporteerd. De oplossingen voor afvalverwerking en container handling van Hyva zullen beschikbaar worden gesteld in Latijns-Amerika. Hyva en Usimeca zullen de best practices in productieprocessen delen.

Hyva biedt oplossingen aan meer dan 20.000 klanten middels vier bedrijfstakken: kipperoplossingen, containerverplaatsingssystemen (haak- en portaalarmsystemen), kranen (vast en mobiel), en afvalverwerkingsapparatuur. Het is de wereldleider op het gebied van hydraulische telescoopcilinders met een marktaandeel van meer dan 40%. Het bedrijf opereert in meer dan 110 landen met meer dan 3.500 medewerkers. De Groep bestaat uit meer dan 30 dochterondernemingen in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en MEA, met een uitgebreide verkoop- en servicedekking en een goed uitgeruste productiebasis van 12 productiefaciliteiten in Brazilië, China, Duitsland, India en Italië. Hyva Brazil heeft een uitgebreid aftersales-netwerk in de 26 Braziliaanse staten met meer dan 100 servicepunten.

Usimeca, opgericht in 1920 in Brazilië, heeft vier vestigingen in Latijns-Amerika: in Brazilië, Mexico en Chili. Het bedrijf vervaardigt stadsreinigingsapparatuur en biedt kwaliteitsoplossingen voor het transport van vast afval en mechanisch vegen van straten.

