Hyva adquire Usimeca na América Latina

A Hyva é líder de mercado na América Latina e no Mundo em soluções hidráulicas de basculamento com cilindros frontais e, com suas duas fábricas no Brasil, atua na produção de cilindros hidráulicos, kits hidráulicos e guindastes articulados. Essa aquisição permite à empresa assumir a liderança em Equipamentos Gerenciamento de Resíduos no mercado sul-americano.

Para Alex Tan, CEO da Hyva: "A Usimeca, com grande presença em Soluções de Manuseio de Resíduos na América Latina, é reconhecida por seus produtos de qualidade e pela aplicação de tecnologias para tornar as cidades mais limpas. Estou orgulhoso de que esta empresa faça parte da família Hyva".

Cesar Moreira, atual CEO e acionista com 25% das ações da Usimeca, segue como CEO após a aquisição. Cesar Moreira afirmou: "Temos cerca de 35% do mercado de Equipamentos para coleta e transporte de resíduos sólidos no Brasil e, por meio da Hyva, podemos atender o crescimento da demanda na América Latina".

Rogerio De Antoni, vice-presidente da Hyva para as Américas, comentou: "Ao aumentar nossa oferta de produtos, podemos atender à crescente demanda deste mercado. O feedback inicial do mercado é encorajador, por isso esperamos que nossa presença na América Latina aumente ainda mais."

Espera-se que o negócio de Manuseio de Resíduos atinja cerca de US$ 485 bilhões globalmente até 2025 (dados da ReportBuyer). Para o negócio de Soluções de Manuseio de Resíduos da Hyva, a expectativa é que cresça dois dígitos ao ano.

Os produtos desenvolvidos pela Usimeca serão exportados para países onde a Hyva já atua, enquanto os produtos de coleta e transporte de resíduos desenvolvidos pela Hyva serão disponibilizados na América Latina. Hyva e Usimeca compartilharão as melhores práticas em processos de fabricação.

A Hyva oferece soluções para mais de 20 mil clientes em quatro linhas de negócios: Soluções hidráulicas de basculamento, Guindastes articulados, Soluções de manuseio de contêineres e Soluções de coleta, compactação e transporte de resíduos. Líder mundial em cilindros basculantes frontais com mais de 40% de participação no mercado global. A empresa opera em mais de 110 países com mais de 3.500 funcionários. O Grupo abrange mais de 30 subsidiárias na Europa, Ásia, Américas, Oriente Médio e África, com uma cobertura de vendas e serviços e 12 fábricas, no Brasil, China, Alemanha, Índia e Itália. A Hyva do Brasil possui uma extensa rede de pós-venda nos 26 estados brasileiros com mais de cem pontos de atendimento e pós-vendas.

Fundada em 1920 no Brasil, a Usimeca possui quatro instalações fabris na América Latina, no Brasil, México e Chile. Fabrica equipamentos de limpeza urbana com soluções de qualidade para transporte de resíduos sólidos e varredura mecanizada de ruas.



