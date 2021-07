Iceotope kondigt OEM-overeenkomst aan met Hewlett Packard Enterprise voor het leveren van vloeistofkoeling voor edge computing

Ku:l Extreme is een zeer robuuste microdatacenter oplossing voor het distribueren van hoogwaardige zakelijke computing naar extreme edge-omgevingen waar mensen, vervuilende stoffen in de lucht, vocht en de elementen een echte IT-uitdaging en bedreiging vormen. Deze baanbrekende oplossing is geschikt voor één server, ultra-efficiënt en zeer schaalbaar. Het biedt contactloze bediening met geavanceerd Out-of-Band-beheer dat volledige controle biedt over het gehele systeem, op afstand.

Iceotope Technologies CEO, David Craig zei: "IT- en datacentermanagers worden vandaag de dag belast met de taak om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen, terwijl de zwaartekracht van gegevens voor meer complexiteit zorgt naarmate er meer en meer verwerkings- en analysevermogen naar de edge wordt getrokken, in de nabijheid van het gebruikspunt. Deze OEM-overeenkomst met HPE biedt toegang tot de meest efficiënte en effectieve oplossing om servers in een optimale omgeving te onderhouden voor betrouwbare IT-diensten."

De aankondiging van de OEM-overeenkomst met HPE volgt op de vorming in 2019 van een strategische samenwerking tussen Iceotope, Schneider Electric en Avnet, de wereldwijde leverancier van technologieoplossingen. De samenwerking biedt een innovatief antwoord op uitdagingen als gevolg van de stijgende chip- en rackdichtheid, de druk om de energie-efficiëntie te verhogen, ruimtebeperkingen, waterverbruiksbeperkingen en barre edge-omgevingen. Met RedFish- compatibele Out-of-Band-beheermogelijkheden en de EcoStruxure IT-oplossing van Schneider Electric wordt bewaking en beheer op afstand naar een nieuw niveau getild. Hiermee wordt proactief inzicht kan verkregen in kritieke bedrijfsmiddelen die van invloed zijn op de gezondheid en beschikbaarheid van IT-omgevingen, zodat de prestaties van de infrastructuur worden geoptimaliseerd en de risico's tot een minimum worden beperkt.

Phil Cutrone, Vice President en Algemeen Manager van Service Providers, OEM en Major Accounts bij HPE zei: "Er is een grotere behoefte aan contactloze edge computing-mogelijkheden om de betrouwbaarheid te garanderen op afgelegen locaties waar bewaking en onderhoud door personen niet altijd haalbaar is. Onze nieuwste samenwerking met Iceotope Technologies komt aan deze vereisten tegemoet door het Ku:l Extreme-chassis van Iceotope te integreren met hoogwaardige HPE ProLiant-servers die zijn voorzien van HPE Integrated Lights Out (iLo) voor out-of-band-communicatiebeheer. De gecombineerde oplossing biedt klanten toegang tot toepassingen met hoge dichtheid met behulp van precisie-immersie, vloeistofgekoelde racks voor onmiddellijke inzet in elke omgeving, of dat nu op locatie in een datacenter is of op de edge."

Nicole Enright, President van Avnet Integrated zei: "Het gebruik van precisie-immersiekoeling is onvermijdelijk, vooral met de explosieve vraag naar betrouwbare, krachtige edge computing. Dankzij zijn samenwerking met Iceotope en Schneider Electric, en een uitgebreide OEM-relatie met HPE, is Avnet Integrated als geen ander in staat om precisiegekoelde IT-racks met HPE-servers te integreren en te implementeren. Door gebruik te maken van onze wereldwijde aanwezigheid op het gebied van integratie, wereldwijde implementatie- en ondersteuningsdiensten en ons indrukwekkende aanbod van financiële diensten, kunnen wij de belofte waarmaken van betrouwbare, langdurige prestaties overal aan de edge, met volledige garantie en ondersteuning. Avnet bevordert zo het gebruiksgemak en de inzetbaarheid van vloeistofgekoelde computersystemen, waar ze ook nodig zijn voor eindgebruikers, als hun vertrouwde IT-dienstverlener."

Precisie-immersiekoeling op chassisniveau voor de IT-stack van de cloud tot aan de edge

Vloeistofkoeling biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van eenvoud, kosten, warmteafvoer en energie-efficiëntie. Hoewel deze voordelen zowel tastbaar als meetbaar zijn, zullen andere vloeistofkoelingstechnologieën ontwerpbeperkingen hebben die waarschijnlijk zullen worden opgelegd aan het IT-ontwerp met mogelijke prestatiebeperkingen, afhankelijk van de leverancier van de oplossing.

Iceotope's precisie-immersiekoelingsoplossing op chassisniveau verwijdert de warmte van elk onderdeel van uw systeem op betrouwbare en efficiënte wijze. Precisie levering van diëlektrische koelvloeistof vermindert de noodzaak om het ontwerp van de IT-oplossing in te perken, terwijl de koeling direct op de hotspots wordt gemaximaliseerd. Dit betekent dat er geen prestatiebeperkende hotspots zijn en geen front-to-back luchtkoeling, of bottom-to-top immersiebeperkingen.

Ga voor meer informatie naar onze site .

Over Iceotope

Iceotope's oplossingen voor precisiekoeling op chassisniveau zijn ontworpen om de hele IT-stack te koelen, in elke gebruikssituatie, van Hyperscale tot de Extreme Edge. Doordat er geen ventilatoren en luchtkoelingsinfrastructuur nodig zijn, werken de technologieën van Iceotope vrijwel geruisloos. Dit zorgt voor een drastische verlaging van het energie- en waterverbruik en aanzienlijke kostenbesparingen bij het ontwerp, de bouw en de exploitatie van datacenters en HPC-oplossingen. Ga voor meer informatie naar: www.iceotope.com

Over Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) is het wereldwijde edge-to-cloud bedrijf dat organisaties helpt hun resultaten te versnellen door waarde te ontsluiten uit al hun data, overal. HPE houdt zich al tientallen jaren bezig met het bedenken van een nieuwe toekomst en het innoveren van de manier waarop mensen leven en werken. HPE levert unieke, open en intelligente technologische oplossingen die worden geleverd als een dienst - Compute, Storage, Software, Intelligent Edge, High Performance Computing en Mission Critical Solutions - met een consistente ervaring voor alle clouds en edges, ontworpen om klanten te helpen nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen, op nieuwe manieren te werken en de operationele prestaties te verbeteren. Ga voor meer informatie naar: www.hpe.com

Over Avnet

Als een toonaangevende wereldwijde technologiedistributeur en leverancier van oplossingen, komt Avnet al een hele eeuw tegemoet aan de alsmaar wijzigende behoeften van klanten. Wij ondersteunen klanten in elke fase van de levenscyclus van een product, van idee tot ontwerp en van prototype tot productie. Onze unieke positie in het centrum van de technologische waardeketen stelt ons in staat de ontwerp- en leveringsfasen van productontwikkeling te versnellen, zodat klanten sneller inkomsten kunnen genereren. Al meerdere decennia helpt Avnet zijn klanten en leveranciers over de hele wereld om de transformatieve mogelijkheden van technologie te realiseren. Ga voor meer informatie over Avnet naar www.avnet.com .

